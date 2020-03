Samsung und Qualcomm: Werden True Wireless Kopfhörer jetzt noch besser?

Schlechter Klang und kaum Akkulaufzeit: Was noch vor ein paar Jahren bei True-Wireles-Kopfhörern Gang und Gebe war, hat sich längst verbessert. So konnten in unserem Test die Apple AirPods Pro mit ihrem sauberen Klang überzeugen und brachten eine solide Akkulaufzeit von fünf Stunden (ohne ANC). Eine noch höhere Qualität soll es nun dank Samsung und Qualcomm geben. Die beiden Hersteller-Größen präsentierten Chips, die die Klangqualität und die Lebensdauer des Akkus verbessern.

Samsungs neue Power Management ICs: MUA01 und MUB01

Im Gegensatz zu vielen anderen Neuheiten durfte Samsung seine Chips MUA01 und MUB01 als erstes vorstellen. Unbekannt sind die neuen eingebauten Schaltkreise für das Power Management IC (kurz PMIC) von Samsung dennoch nicht wirklich. Immerhin hat das Unternehmen diese bereits in ihren Galaxy Buds+ verbaut. Der Pressemitteilung zufolge konnte Samsung bei diesen Chips bis zu zehn unterschiedliche Komponenten zu einem einzigen PMIC zusammenführen und somit die Chip-Größe verringern. Diese fiel im Vergleich zu vorherigen Modellen um die Hälfte kleiner aus und erlaubt so die Nutzung eines größeren Akkus.

Während MUA01 im Ladegehäuse verbaut wird, ist MUB01 in den Kopfhörern selbst integriert, um eine längere Lebensdauer von Geräten mit True-Wireless-Stereo (kurz; TWS) zu begünstigen. MUA01 soll dabei kabelloses und -gebundenes Laden nach Qi 1.2.4-Standard unterstützen. Des weiteren sind in beiden Chips ein Flash-Speicher und eine Mikrocontroler-Einheit integriert, mit denen die Aktualisierung beziehungsweise die Änderung der Firmware leichter vonstattengehen soll. Einen Blick auf die beiden Chips könnt Ihr hier unten werfen:

Samsungs neue Chipsätze im Einsatz. / © Samsung

Qualcomm bringt neue Bluetooth-SoCs raus: QCC514X und QCC304X

Neben Samsung ist auch Qualcomm eifrig am Werkeln neuer Chipsätze und kann nun ebenfalls die neuen Chips QCC514X und QCC304X präsentieren. In beiden Bluetooth-System-on-Chips (kurz: SoC) sitzt die Hybrid Active Noise Cancellation (kurz: Hybrid ANC) von Qualcomm. Daneben enthalten beide eine Unterstützung für Sprachassistenten. Der integrierte Hybrid ANC soll für eine geringe Latenzzeit sorgen, sodass die Lärmunterdrückung sowohl in Flugzeugen, als auch unterwegs vollständig ausgeschöpft werden kann. Des weiteren soll, so Qualcomm, die drahtlose Ton- und Sprachqualität besonders hochwertig, sprich erstklassig, sein.

Und noch ein weiteres Feature hat das Unternehmen in die beiden Chips verbaut: Seine neue True-Wireless-Mirroring-Technologie. Folgt man der Pressemitteilung, so soll einer der beiden Headsets per Bluetooth mit dem Handy verbunden sein, während das andere Headset das erste spiegelt. Hierdurch soll ein schnellerer Austausch ermöglicht werden.

Verbaut werden sollen die Chips in Premium- (QCC514-Chip) beziehungsweise Einsteigergeräten (QCC304X-Chip) des True-Wireless-Stereo-Bereichs. Dabei soll durch den Chipsatz bei Premium-TWS-Geräten für das Einschalten des Sprachassistenten die ständige Sprachaktivierung möglich sein. Einstiegsgeräte hingegen müssen sich mit einer Unterstützung per Push-to-Talk zufrieden geben.