Samsung Galaxy S10 Lite: Ein seltsamer Ableger

Samsung will wohl einen neuen Ableger des Galaxy S10 in die europäischen Läden bringen. Jetzt sind umfangreiche Informationen dazu aufgetaucht, die zeigen, wo Samsung hinwill. Doch der Weg wirft Fragen auf.

Das Samsung Galaxy S10 Lite, intern SM-G770F, soll in wenigen Tagen in Europa starten. Es gibt aber noch keine offiziellen Informationen zum neuen S10-Modell. Das Magazin winfuture hat allerdings alle relevanten technischen Daten des Galaxy S10 Lite aufgetrieben. Demnach besitzt es vor allem ein sehr großes Display und einen überraschenden Prozessor.

Die technischen Daten des Galaxy S10 Lite

Für ein Lite-Modell ist das Galaxy S10 Lite mit einigen hervorragenden Bauelementen ausgestattet. Allen voran wird Samsung dem Galaxy S10 Lite den Snapdragon 855 einpflanzen. Das ist der Prozessor, der die meisten Flaggschiffe aus dem Jahr 2018 vorantrieb. Dazu kommen laut den Gerüchteköchen 128 und 8 GB Speicher und ein Display mit 6,7 Zoll Diagonale. Das wird wohl in FHD+ Auflösen und als SuperAMOLED zum Kunden kommen. Das Format soll 19,5 zu 9 betragen.

Die Kamerasektion wird laut winfuture mit einer Selfie-Kamera im Note-10-Design angeführt. Auf der Rückseite arbeiten insgesamt drei Kameras zusammen und bieten eine 48-Megapixel-Hauptkamera, eine Weitwinkelkamera mit 12 Megapixeln und eine Makrokamera mit 5 Megapixeln. Eine der Kameras soll einen speziellen OIS besitzen. Die Bildstabilisierung soll optischer Natur sein, aber kein klassischer Stabilisator, wie man ihn bisher kennt.

Die weitere Ausstattung besteht aus einem 4.500-mAh-Akku mit Schnellladetechnik, einem USB-Typ-C-Port, Android 10 und OneUI 2.0.

Preis und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy S10 Lite soll wohl um die 680 Euro kosten und nicht mehr lange auf sich warten lassen. Doch genau hier liegt eine Besonderheit: Das Galaxy S10 Lite kommt mit 9 Monaten Verspätung auf den Markt. Warum muss Samsung erklären, sobald es offiziell wird. Das Seltsame am Galaxy S10 Lite ist, dass es schon ein abgespecktes Galaxy S10 gibt. Das Galaxy S10e wurde zusammen mit den Modellbrüdern vorgestellt. Der große Unterschied der beiden Smartphones liegt in den Maßen. Das neue Galaxy S10 Lite ist viel größer als das Galax S10e. Wahrscheinlich will Samsung damit auch dem Galaxy S10+ einen günstigen Bruder zur Seite stellen. Doch die Frage bleibt: warum nicht gleich? Immerhin kostet ein normales Galaxy S10 zurzeit weniger als die Lite-Version, die ihren Auftritt erst noch erleben darf.