Samsung Galaxy Note 9: Android-10-Update ist da

Auf das Update mit Android 9 Pie für das Samsung Galaxy Note 9 mit der neuen Oberfläche One UI folgt nun die nächste Aktualisierung. Das Software-Update beinhaltet neben dem Sicherheitspatch für April 2019 Qualitäts-Updates für die Kamera. Außerdem lässt sich der dunkle Modus nun zu bestimmten Uhrzeiten automatisch de/aktivieren.

Neues Jahr, neues android: Android 10 landet auf dem Note 9

Samsung veteilt seit Januar 2020 in Deutschland Android 10 für das Samsung Galaxy Note 9. Der koreanische Hersteller erfüllt damit seinen im Dezember vorgelegten Update-Plan. Neben den üblichen neuen Android-10-Features liefert Samsung einige Verbesserungen seiner angepassten Oberfläche One UI 2.

In den offiezillen Release-Notes beschreibt Samsung die wichtigsten Neuerungen von Android 10 für Galaxy-Smartphones:

Allgemein:

Zahlreiche Verbesserungen im Bereich Sicherheit.

Optimierungen für faltbare Smartphones.

Optimierungen für 5G-Smartphones und den WLAN-Sicherheitsstandard WPA3.

Dark Mode:

Android 10 wird einen Dark Mode beinhalten, der systemweit angewandt werden kann. Bei dieser (auch Dunkelmodus genannten) Einstellung wird der Hintergrund von Apps schwarz und die Schrift dann weiß dargestellt. Das kann die Augen schonen und den Verbrauch des Akkus reduzieren.

Passwörter teilen:

Das Passwort für ein WLAN-Netzwerk kann jetzt sehr einfach und schnell mit anderen geteilt werden. In den entsprechenden Einstellungen wird ein QR-Code generiert, welcher das Passwort enthält. Wird dieser Code von einem anderen Gerät gescannt, kann dieses sich dann in das WLAN-Netzwerk einloggen.

Design anpassen:

Symbole, Symbolfarben, Schriftarten können noch individueller angepasst werden. Zusätzlich wird es neue Wallpaper für euer Smartphone geben.

Dateimanager 2.0:

Die Standard Dateimanager-App von Android 10 wird optimiert, so wird es zum Beispiel einfacher, das Smartphone gezielt nach bestimmten Inhalten, Bildern oder Videos zu durchsuchen.

Zugriffsrechte Apps:

Android 10 wird mehr Optionen bieten, die Zugriffsrechte von installierten Apps zu verwalten und zu kontrollieren.

Spracherkennung:

Nach und nach soll Android 10 über Updates eine optimierte Offline-Spracherkennung erhalten.

Kinder-/Jugendschutz:

Die Kontrollfunktionen zur Nutzung von Apps in Bezug auf Kinder- und Jugendschutz wurden verbessert.

Emoji:

Android 10 soll 230 neue Emojis beinhalten, 53 davon geschlechtsneutral.

Gestensteuerung:

Tablets und Smartphones mit Android 10 sollen eine neue Gestensteuerung, unter anderem zum Aufrufen des Homescreens über eine entsprechende Gesten-Leiste erhalten.

Desktop-Modus, nativ:

Alle Smartphones mit Android 10 können mit dem neuen Desktop-Modus an entsprechenden Monitoren betrieben werden.

Mit dem Release von Android 10 veröffentlichen wir auch die neueste Version unserer Galaxy Smartphone Benutzeroberfläche Samsung One UI 2 mit vielen praktischen Features und Optimierungen.

Wer will, kann sich Android 10 fürs Note 9 zum manuellen Flashen bei SamMobile herunterladen. Ansonsten wartet Ihr einfach auf den automatischen Roll-out innerhalb der nächsten Tage.

April-Patch 2019 bringt Kamera-Optimierungen

Der Sicherheitspatch vom April 2019 gelangt nun auch auf deutsche Modelle des Samsung Galaxy Note 9. Die wie üblich über 500 MByte große System-Aktualisierung bringt aber auch Verbesserungen an Nutzeroberfläche und Kamera mit.

So lässt sich der erst mit dem neuen One UI eingeführte dunkle Modus nun zeitgesteuert ein- und wieder ausschalten. Und bei den Selfies könnt Ihr nun ähnlich wie bei der Hauptkamera zwischen zwei Sichtfeldgrößen hin- und herschalten. Genau genommen begrenzt Ihr das natürliches Sichtfeld von 80 Grad auf Selfie-üblichere 68 Grad. Galaxy-Experte Abhijeet Mishra von SamMobile erklärt, dass diese Funktion bereits auf den Modellen der Serien Galaxy S10 und S9, noch nicht aber auf dem Note 8 und Galaxy S8 ausgerollt wurde.

Während der dunkle Modus und die Kamera-App bedacht wurden, finden wir weiterhin keinen Nachtmodus für die Kamera-App vor. Ein solcher sorgt aktuell bei Konkurrenzgeräten wie dem Huawei P30 Pro oder Google Pixel 3 für erstaunliche Aufnahmen im Dunkeln. Samsung behält sich diesen wohl zunächst für seine S10-Serie vor.

Bisherige Meldungen: Android 9 Pie auf dem Galaxy Note 9

Das stand schon länger fest: Samsungs Top-Smartphones aus den Jahren 2017 und '18, also die Familien Galaxy S8 und Note 8 sowie S9 und Note 9 sollen das Update auf Android 9 Pie mit One UI erhalten. In Beta-Tests konnten wir bereits einen Eindruck von der neuen Benutzeroberfläche gewinnen. Besitzer des Samsung Galaxy Note 9 können in Deutschland seit Januar mit der Auslieferung des entsprechenden System-Updates rechnen und schließen so zu den Besitzern des Galaxy S9 auf. Die erhielten das Pie-Update an Weihnachten.

Mit Samsungs neuem One UI ändert sich das Menü-Layout. / © AndroidPIT

System-Upgrades fürs Note 9 stehen als OTA-Update zum Download bereit.

Was bringt mir das Android-Update beim Note 9?

Neben der Aktualisierung auf Sicherheitspatch-Ebene Januar 2019 enthält das diesmal 1,6 GByte große Software-Update des Note 9 neue Funktionen und eine neue Software-Oberfläche. Das so genannte One UI haben wir in einem separaten Test genauer analysiert.

Maßgeblich werdet Ihr Veränderungen im Layout von Menüs feststellen, die die Bedienung des Smartphones mit einer Hand erleichtern sollen. Ein Nachtmodus gestaltet Menüs endlich einheitlich dunkel. Schalter in den Schnelleinstellungen werden zu Buttons umgestaltet und Eure Homescreen-Icons könnt Ihr ohne Beschriftung anzeigen lassen.

Später sollen noch eine Zeitsteuerung für den besagten Nachtmodus sowie ein Pro-Modus für Videoaufzeichnung kommen, heißt es weiter bei SamMobile. Den Changelog erweitern wir entsprechend in diesem Artikel. Die Note-9-Besitzer unter Euch sollten ihn also zu ihren Lesezeichen hinzufügen.

Der Artikel wurde um das Kamera-Update im April 2019 erweitert.