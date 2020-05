Samsung Galaxy A21s: Mega-Akku zum Mini-Preis

Das Galaxy A21s kommt mit einem 6,5-Zoll PLS-TFT-Displays aus Samsungs eigener Entwicklung, das laut Samsung günstiger zu fertigen sein soll als gewöhnliche IPS-Panels, aber mit guter Farbgenauigkeit und hoher Helligkeit aufwartet. Die Auflösung liegt bei 1.600 x 720 Pixeln (HD+). Das Display bietet ein ansehnliches modernes Design, wie wir auf den Produktbildern erkennen können, die Samsung veröffentlicht hat. Oben links verbaut der Hersteller eine Punch Hole für die Selfie-Kamera mit 13-Megapixeln.

Galaxy A21s mit Vierfach-Kamera und 5.000-mAh-Akku

Rückseitig ist in das Kunststoffgehäuse ein Fingerabdrucksensor eingelassen. Schräg daneben liegt die Quad-Kamera mit 48-Megapixel-Hauptsensor (f/2.0-Blende), einem 8-Megapixel Ultra-Weitwinkel-Sensor (f/2.2), einem 2-Megapixel Macro-Sensor (f/2.4) und einem 2-Megapixel Tiefensensor (f/2.4). Bokeh-Aufnahmen soll das Galaxy A21s somit ermöglichen.

Die Kamera des Galaxy A21s kommt mir vier Sensoren. / © Samsung, Fotomontage: AndroidPIT

Ein Highlight des günstigen Smartphones ist sicher der große 5.000-mAh-Akku mit 15-Watt-Schnellladung. Der interne Speicher ist zwar mit 32 GB schmal ausgestattet. Dieser lässt sich aber mittels Micro-SD-Karte um bis zu 512 GB aufstocken. Als Prozessor verbaut Samsung den Exynos 850, ein Octa-Core-Chip der Einsteiger-Klasse mit Taktrate von maximal 2.0 GHz.

Das Samsung Galaxy A21s wird am 19 Juni zum Preis von 209 Euro erhältlich sein und kommt in einem ansehnlichen Weiß-Perlmutt, knalligem Rot oder Königsblau. Das neue Günstig-Galaxy wird eine interessante Alternative zum ebenfalls sehr günstigen Galaxy A20e, das in den letzten Monaten oft bei Discountern wie Lidl oder Aldi angeboten wurde. Sobald Samsung uns ein Test-Gerät zur Verfügung stellt, werden wir es ausführlich beleuchten.