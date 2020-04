Samsung Galaxy A20e bei Lidl: Es geht noch günstiger

Discounter Lidl bietet ab Mittwoch, den 29. April das Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy A20e zum Preis von 149 Euro an. Wer Interesse an dem Smartphone hat, bekommt es woanders allerdings günstiger.

Ab kommender Woche hat Lidl bundesweit das Galaxy A20e im Angebot. 149 Euro kostet das Smartphone laut aktuellem Lidl-Prospekt, in dem die UVP des Herstellers von 179 Euro durchgestrichen dargestellt ist. Tatsächlich ist das Smartphone samt Dual-Kamera, 3.000 mAh-Akku und Quick Charge und Aussicht auf Android 10, den Verkaufspreis wert. Der veranschlagte Preis beim Discounter ist jedoch nicht der aktuell günstigste.

Galaxy A20e: Media Markt unterbietet Lidl

So zeigt der Preisvergleich bei idealo, dass Media Markt den Supermarkt unterbietet. Hier ist das Smartphone noch mal zehn Euro günstiger erhältlich, sodass Kaufinteressenten 139 Euro in der Filiale oder im Online-Shop von Media Markt für das Smartphone bezahlen.

Das im vergangenen Jahr vorgestellte Galaxy A20e eignet sich besonders für Einsteiger und Genügsame, bietet jedoch eine attraktive Ausstattung. Das 5,8 Zoll TFT-Display löst mit HD+ (720 x 1.560 Pixel) auf und beherbergt in einer Tropfen-Notch die 8 Megapixel Frontkamera. Der 3.000 mAh-Akku kann per Quick Charge bis 15 Watt per USB-C-Port aufgeladen werden, kabelloses Aufladen ist nicht möglich. Dafür befindet sich unter der Haube nebst Exynos 7884 und 3 GB RAM auch ein NFC-Chip, mit dem unter anderem kontaktloses Bezahlen per Google Pay realisiert wird.

Samsung Galaxy A20e: Technische Daten Abmessungen: 147,4 x 69,7 x 8,4 mm Akkukapazität: 3000 mAh Display-Größe: 5,8 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 1560 x 720 Pixel (296 ppi) Kamera vorne: 8 Megapixel Kamera hinten: 13 Megapixel Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Samsung One UI RAM: 3 GB Interner Speicher: 32 GB Wechselspeicher: microSD Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 1,6 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth

Das Galaxy A20e bietet 32 GB internen Speicher ab Werk, der um bis 512 GB erweitert werden kann. Daneben stehen zwei SIM-Slots zur Verfügung. Fingerabdrucksensor, UKW-Radio sowie eine Dual-Kamera mit 13 und 5 Megapixeln (Weitwinkel + Ultra-Weitwinkel) runden das günstige Einsteigergerät ab. Softwareseitig wird das Smartphone mit Android 9 ausgeliefert, Samsungs aktueller Android-Fahrplan sieht jedoch vor, dass das Handy bis Mai ein großes Software-Update auf Android 10 inklusive April-Sicherheitspatch von Google erhält. Wer Interesse hat, sollte also bei Media Markt zuschlagen.