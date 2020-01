Samsung ersetzt DJ Koh: Mit Roh Tae-moon kommt neuer Wind auf

Wenn es um Smartphones geht (besonders um teure Flaggschiff-Geräte), steht Samsung weit vor anderen Herstellern. Samsung konnte mit Qualität und Design viele Fans gewinnen. Anders sieht es im Markt Smartphones des mittleren und niedrigeren Preissegmentes aus. Hier bereiten chinesische Hersteller wie Huawei oder Oppo den Koreanern Konkurrenz. Doch wird dieser Sektor zunehmend wichtiger, will man den Markt weiterhin anführen.

Für Samsung liegt die Lösung offenbar in einem großen Wandel. Denn nicht weniger als neun Wechsel an Führungspositionen will das Unternehmen vornehmen. Darunter fällt auch die Neubesetzung des Samsung-Chefs im Mobilbereich, der bisher von Co-CEO DJ Koh geführt wurde. Koh soll künftig zusammen mit anderen Führungskräften die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens stärken. Was dies bedeutet, geht aus der jüngsten Ankündigung noch nicht hervor. Wohl aber sein Nachfolger: Roh Tae-moon.

Roh Tae-Moon ersetzt DJ Koh als neuer Chef von Samsung Mobile./ © Samsung Electronics

Roh ist 52 Jahre alt und zählt somit zu den Jüngsten in der Riege der Samsung-Führungskräfte. Sein bisheriger Wirkungsbereich war die Entwicklung der Galaxy-S-Serie. Ihr seht also, die Wahl des neuen Chefs war gut überlegt. Immerhin zählen die Smartphones der Serien Galaxy S und Galaxy Note zu den besten Android-Geräten. Die Mit Roh Tae-moons Beförderung werden diese Geräte also zur Chefsache.

Die Aufgaben des neuen Chefs von Samsung Mobile werden darin liegen, bereits vorhandene und wichtige Märkte (beispielsweise in Indien oder China) zu erweitern. Daneben steht er der Herausforderung gegenüber, die Samsung Foldables wettbewerbsfähiger zu machen. In Anbetracht des bisher mäßigen Feedbacks zum Galaxy Fold kann dies eine große Herausforderung werden.

Roh Tae-moon werden wir wohl am 11. Februar in San Francisco zu sehen bekommen. Hier will Samsung nicht nur sein neues Galaxy S20 vorstellen, sondern ebenfalls sein neues faltbares Smartphone der zweiten Generation. Welche Änderungen sich durch den neuen Chef ergeben werden und wie der neue Wind bei Samsung letztendlich wehen wird, werden wir wohl erst nach einiger Zeit richtig mitbekommen. Denn wie heißt es so schön? Gut Ding will Weile haben. Ich bin jedenfalls gespannt, was uns mit Roh Tae-moon alles erwartet.