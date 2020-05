Roborock H6: Zum Verkaufsstart 60 Euro günstiger

Eigentlich kennt man Roborock als Hersteller von Saugrobotern, wie dem S5 Max, den wir in jüngster Vergangenheit getestet hatten. Aber so smart diese Saugroboter auch sind, an gewissen Stellen und zu gewissen Gelegenheiten ist der Einsatz des neuen Roborock H6 besser, um den Schmutz zu Leibe zu rücken. Passend zur Markteinführung des neuen kabellosen Handstaubsaugers H6 gewährt Roborock einen kräftigen Rabatt.

Es ist nun soweit und Roborock startet mit dem Verkauf des neuen H6, einem kompakten Akkustaubsauber, der kabellos in Eurem Haushalt für Sauberkeit sorgen soll. Zum Verkaufsstart gewährt der chinesische Hersteller einen satten Rabatt, sodass Ihr statt 399 Euro nur 339 Euro für den Roborock H6 bezahlen müsst. Aber Achtung: dieses Angebot gilt nur im Aktionszeitraum vom 14. Mai, 8 Uhr bis zum 21. Mai, 8 Uhr.

Für wen ist der Roborock H6?

Auch wenn man einen Saugroboter besitzt, heißt es nicht, dass man komplett ohne einen konventionellen Staubsauger auskommen kann. Die Couch, die Matratzen oder vielleicht sogar der Innenraum des eignen Autos müssen auch mal gereinigt werden. An diese Orte kommt auch der beste Saugroboter bei weitem nicht hin. Also muss ein konventioneller Staubsauger her. Am besten einer ohne Kabel, der auch noch leicht und zugleich ausdauernd ist. Genau diese Kriterien erfüllt der neue Roborock H6. Mit dem integrierten Akku ist es möglich bis zu maximal 90 Minuten die Schmutzpartikel aus den feinen Ritzen des Autoinnenraums zu saugen.

Mit einem Gewicht von nur 1,4kg ist der Roborock H6 sehr leicht und somit auch für den längeren Einsatz ohne Ermüdung nutzbar. Praktisch: Auf der Oberseite des Handgriffs befindet sich eine OLED Anzeige, die Euch während der Nutzung Informationen zur verbliebenen Laufzeit, aktuellen Modus oder Fehlermeldungen anzeigt. So ausgestattet, kann man mit dem Roborock H6 locker eine ganze Wohnung vom lästigen Staub, Tierhaaren oder auch den Kekskrümel der Kleinsten in der Familie beseitigen.

Basteln mit den Kindern verlieren schnell den Schrecken, da man mit dem H6 die Reste aufsaugen kann. / © Roborock

Apropos Staub: Der Roborock H6 verfügt über ein fünfstufiges Luftfiltersystem, das bis zu 99,97 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 µm herausfiltert. Allergiker wird es besonders freuen, da so Hausstaub, Pollen und Tierhaare nicht mit der Abluft wieder ausgeblasen werden und das fünfteilige Filtersystem sich auch kinderleicht reinigen lässt.

Egal, ob der Roborock H6 als Ergänzung zu einem Saugroboter angeschafft werden soll oder als alleiniger Staubsauger im Haushalt, er wird seinen Zweck mehr als nur erfüllen. Das Beste ist aber, dass Ihr zum Verkaufsstart des H6 in Deutschland diesen Akkustaubsauger günstiger kaufen könnt. Im Aktionszeitraum vom 14. bis zum 21. Mai kostet der Roborock H6 bei eBay statt 399,- Euro nur 339,- Euro. Wenn Ihr also sparen wollt, dann solltet Ihr jetzt schnell zuschlagen.