Razer Hammerhead True Wireless im Test: AirPod-Alternative für Gamer

Sie sind klein, sie sind kabellos und sie sind meist dazu da, um unterwegs Musik und Videos zu genießen und wenn nötig auch Telefonate durchzuführen. Aber so richtig zum ambitionierten Games zocken taugen die meisten True Wireless Kopfhörer nicht. Genau in diese Lücke will Razer mit den neuen Hammerhead True Wireless Ohrsteckern stoßen.

Bewertung

Pro ✓ Vergleichsweise günstig

✓ Guter Tragekomfort

✓ Sehr hohe maximale Lautstärke Contra ✕ Gaming Mode nicht hörbar

✕ Akkulaufzeit nur durchschnittlich

Razer Hammerhead True Wireless: Design und Verarbeitung Bei der Optik hat sich Razer an Apples AirPods orientiert, wobei der Gaming-Spezialist selbstverständlich seine True Wireless Kopfhörer im üblichen mattschwarz mit grünem Schlangen-Logo anbietet. Auch das Lade- und Transportcase ist in mattschwarz gehalten. Die Verarbeitung der Ohrstecker und Transportcase ist gut, aber nicht auf dem hochwertigen Niveau der Apple AirPods Pro oder den Huawei Freebuds 3. Apple AirPods Pro im Test

Huawei Freebuds 3 im Test Seitenverkehrte Anordnung der Ohrstecker im Transportcase verwirren. / © AndroidPIT Etwas seltsam ist die Unterbringung der Ohrstecker im Transportcase, denn interessanterweise platziert Razer die Ohrstecker seitenverkehrt. Der rechte Ohrstecker befindet sich in der linken Einfassung und der linke Ohrstecker wiederum in der rechten. Man muss also umgreifen, was mir auch nach mehreren Tagen Nutzung immer noch schwer fällt. Sitzen gut und mit den Gummiüberzieher auch sicher im Ohr. / © AndroidPIT Im Lieferumfang der Razer Hammerheads befinden sich noch ein USB-Typ-C-Ladekabel, eine kleine Handschlaufe und Gummiüberzieher für die Ohrstecker. Diese sind praktisch und sorgen für einen sicheren Halt der Ohrstecker.

Razer Hammerhead True Wireless: Software Für die Razer Hammerheads gibt es tatsächliche eine App, die aber nicht zwingend Voraussetzung ist, um die Kopfhörer via Bluetooth mit Eurem Smartphone, Tablet oder gar Notebook zu verbinden. In der App könnt Ihr das Klangbild der Kopfhörer über drei Presets - Standard, Bass-Boost und Höhen-Boost - anpassen. Außerdem lässt sich die Ansagesprache ändern, ein Tutorial für die 5 Gesten durchlaufen, ein Kompatibilitätsmodus aktivieren und, am wichtigsten, die Firmware aktualisieren.

Schön laut Gamer wollen es laut, man muss förmlich im ganzen Körper den Gamesound auch spüren. Hier liefert Razer mit den Hammerheads auch wirklich ab. Kaum ein True Wireless Kopfhörer brüllt Euch so sehr in die Ohren wie diese Hammerheads. Mit der schieren Lautstärke kann man quasi die fehlende aktive Geräuschunterdrückung (ANC) auch überspielen. Razers Hammerhead sind keine In-Ear-Kophörer wie die Apple AirPods Pro. / © AndroidPIT Aber reine Lautstärke machen noch lange kein gutes Klangbild aus. Insgesamt kann man bei der Musikwiedergabe an den Razer Hammerheads nicht meckern. Die Audioqualität ist gut und in den Standardeinstellungen auch neutral gehalten. Wer mehr Bass haben will, der kann mit Hilfe der App den Bass-Boost aktivieren, dann klingen die Hammerheads für meinen Geschmack aber zu dumpf. Vom Höhen-Boost habe ich im Test nur hin und wieder Gebrauch gemacht, aber wirklich sinnvoll war diese Voreinstellung nicht. Gaming-Modus - mehr Spielerei als sinnvolles Feature Als Spezialist für Gaming Zubehör will Razer selbstverständlich auch die Hammerhead True Wirelss Kopfhörer auf sein Klientel abstimmen. Da für Gamer eine geringe Latenz, egal ob bei der grafischen Ausgabe am Monitor, beim Online Gaming oder auch bei kabelgebunden Kopfhörern wichtig ist und teilweise über Sieg und Niederlage entscheiden kann, spendiert Razer seinen ersten True Wireless Kopfhörern einen Gaming Modus mit besonders geringer Latenzzeit. Razer schreibt sich auf die Fahne, dass man bei seinen Kopfhörern eine Latenzzeit von 60 ms realisiert hat. Huawei gibt bei den gerade erschienen Freebuds 3 eine Latenz von 180 ms. Der Unterschied hört sich gewaltig an, aber während meines Tests konnte ich nur einen minimalen Vorteil hören und sehen vor allem bei diesem Video hier unten:

In diesem Testvideo sind die Razer Hammerheads im Gaming Modus gefühlt schneller, sodass Bild und Ton annähernd synchron sind. Im Alltag, wenn man Musik, Videos und eine Partie Fortnite auf dem Smartphone spielt, ist dieser winziger Vorteil nicht wirklich relevant und von Vorteil. Jedenfalls habe ich während meines Tests keinen Vorteil erhört.

Razer Hammerhead True Wireless: Akku Bei kabellosen Kopfhörern ist eine gute Akkulaufzeit, neben dem Klang, wohl das zweit wichtigste Kriterium. Hier muss man leider den Razer Hammerheads True Wireless Kopfhörern eine durchschnittliche Schulnote geben. Mit einer Laufzeit von nur 3 Stunden 20 mit einer Akkuladung sind die Razer Kopfhörer leider am unteren Ende der von uns bisher getesteten True Wireless Kopfhörer. Selbst Kabellos-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, wie die Libratone Track Air+, die Apple AirPods Pro oder die Sony WF-1000XM3, bieten einen längeren Unterhaltungswert, als die Razer Hammerhead True Wireless. Auch das Ladecase mit den bis zu 12 Stunden zusätzlicher Laufzeit, wird von der Konkurrenz abgehängt. Stylisches Ladecase - aber etwas zu wenig Saft. / © AndroidPIT