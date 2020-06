Das vermessene Selbst: Was bedeuten Ruhepuls, SpO2, REM-Schlaf & Co.?

Fitness-Tracker, Schrittzähler-Apps, Pulsuhren & Co. machen uns zum "Quantified Self". Unsere körperliche Gesundheit wird vermessen anhand von Schrittzahlen, Ruhepuls oder VO2max-Werten. Aber was bedeuten diese Werte überhaupt und wie relevant sind sie für die Gesundheit? Wir geben einen Überblick.

Ein wichtiger Hinweis vorab: Die meisten Wearables haben keine medizinische Zertifizierung – und auch wir sind keine Ärzte. Wenn Ihr Euch ernsthaft Sorgen um Eure Gesundheit macht, dann solltet Ihr in jedem Fall einen Arzt konsultieren und weder auf Artikel im Netz noch auf die Messwerte eines Fitness-Trackers oder einer Smartwatch vertrauen.

Im Tierreich variieren die Herzfrequenzen zwischen vier und über eintausend Schlägen (!) pro Minute. Gesunde Erwachsene schwanken dagegen zwischen 50 und 80 minütlichen Kontraktionen – körperliche Anstrengung außen vor gelassen natürlich. Aber warum sind solche Werte überhaupt von Bedeutung?

Die Herzfrequenz ist ein wichtiger Indikator für die aktuelle Belastung des Herz-Kreislauf-Systems. Ruhepuls und Maximalpuls beziehungsweise VO2max erlauben hingegen Rückschlüsse auf den allgemeinen Trainingsstand und eine bessere Planung Eures nächsten Ausdauertrainings.

Ruhepuls 65 bei einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 56? Realme ist mit seinem ersten Fitness-Tracker namens Band noch ein Neuling – und offenbar gibt's noch Arbeit. / © AndroidPIT

Ruhepuls

Als Ruhepuls bezeichnet man jene Herzfrequenz, die der Körper ohne jede physische oder psychische Belastung zur Aufrechterhaltung seiner Funktion benötigt. Nachdem der Ruhepuls quasi im Leerlauf des Körpers gemessen wird, erlaubt er einen guten Rückschluss auf den Trainingszustand des Herzens. Je niedriger der Ruhepuls, desto trainierter.

Ausdauerathleten beispielsweise bringen es so auf Ruhepulse unterhalb der 30 Schläge pro Minute. Und auch für Hobbysportler kann die Herzfrequenz ein Ruhe spannend sein, um den Trainingsfortschritt zu verfolgen. Es gibt auch langfristige Studien, in denen ein niedrigerer Ruhepuls auf ein geringeres Risiko hinweist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden.

Gleichzeitig liefert der Ruhepuls auch auf Tagesbasis wertvolle Informationen. Kämpft der Körper mit Stress oder einem (womöglich noch symptomfreien) Infekt, ist der Ruhepuls oft erhöht. Wenn Ihr also in Eurer Fitness-App einen erhöhten Ruhepuls feststellt, solltet Ihr beim anstehenden Training vielleicht etwas kürzer treten, um Euren Körper nicht zusätzlich zu belasten.

Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis: Die obige Betrachtung des Ruhepulses gilt nur für gesunde Menschen. Es gibt auch das Krankheitsbild der Bradykardie, wo der Herzschlag krankhaft niedrig ist, was sich dann etwa in Form von Schwindel oder Atemnot äußert. Konsultiert im Zweifelsfall einen Arzt.

Maximalpuls (und VO2max)

Für den Maximalpuls gibt es die ebenso vielzitierte wie vieldiskutierte Formel nach Fox: 220 minus Lebensalter ergibt die maximal mögliche Herzfrequenz. Außen vor sind dabei allerdings Körpergröße, individuelle Genetik, Höhe über Null des Trainingsorts und so weiter.

Alternativ zu dieser und weiteren Faustformeln lässt sich die maximale Herzfrequenz auch mittels Leistungsdiagnostik oder Selbsttest feststellen. Nachdem die Selbsttests logischerweise maximal anstrengend sind, solltet Ihr hier Vorsicht walten lassen, insbesondere wenn Ihr übergewichtig, älter als 40 Jahre seid oder Vorerkrankungen habt.

Das Spannende am Maximalpuls ist nun, dass sich darauf basierend verschiedene Trainingsbereiche ermitteln lassen, die unterschiedlichen Belastungsniveaus entsprechen. Während ich nicht an den vieldiskutierten "Fettverbrennungspuls" glaube, ist ein per Pulsbereich nach "Ausdauer" und "Belastung" gestaffeltes Training durchaus sinnvoll.

Garmin setzt bei seinen Sportuhren auf den VO2max-Wert, um die Fitness des Nutzers zu bewerten. / © AndroidPIT

Eine Alternative zum Maximalpuls ist die VO2max, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Körpers. Im Hobbysport-Bereich wird diese über den sogenannten Cooper-Test abgeschätzt. Hierbei versucht die Testperson innerhalb von zwölf Minuten die maximal mögliche Strecke zurückzulegen.

Etliche Pulsuhren von Garmin beispielsweise interpolieren den VO2max-Wert ausgehend von Herzfrequenz und zurückgelegter Strecke, ohne dass der Proband an seine Belastungsgrenze kommen muss. Je nach Trainingssystem kann der VO2max-Wert als Indikator für die Fitness oder auch zum Festlegen von Belastungsbereichen fürs Training genutzt werden.

Trainingspuls

Warum sollte man beim Training den Puls messen? Auf diese einfache Frage gibt es mehrere Antworten.

Bei Ausdauersportarten wie Laufen oder Fahrradfahren lässt sich über den Puls die Intensität des Trainings steuern. Mit einem Training in den höheren Pulsbereichen beispielsweise trainiert Ihr die maximale Belastung – ergo Eure Geschwindigkeit. Dafür findet sich in den Trainingsplänen häufig auch ein Intervalltraining, in dem sich Phasen mit hoher und niedriger Belastung respektive Herzfrequenz abwechseln. In niedrigeren Herzfrequenzbereichen dagegen trainiert Ihr hingegen eher den Stoffwechsel und die Langzeitausdauer.

Der Trainingspuls lässt außerdem auch auf den Energiebedarf während des Trainings zurückschließen – und damit auf Euren täglichen Kalorienbedarf. Das ist für diejenigen interessant, die Gewicht abnehmen oder zunehmen möchten beziehungsweise Probleme haben, Ihr Gewicht zu halten.

Die Bilanz aus Kalorienverbrauch und Kalorienaufnahme entscheidet über Gewichtszu- oder -abnahme. / © AndroidPIT

1.2 Optische Pulsmessung: Was gibt es zu beachten?

Ob 25 oder 500 Euro, überall blinkt's grün: Quasi alle Fitness-Tracker und die meisten Smartwatches haben heutzutage einen Pulssensor auf der Unterseite. Die meisten Sensoren arbeiten photoplethysmographisch. Nachdem das rote Blut Licht der Komplementärfarbe Grün am besten absorbiert, kommt in der Regel auch grünes Licht zum Einsatz. Eine Photozelle misst dann die wellenartigen Kontraktionen der Blutgefäße und schließen daraus auf die Herzfrequenz des Trägers.

Allerdings hat die Pulsmessung am Handgelenk zwei große Probleme. Erstens funktioniert sie bei heller, unbehaarter Haut am besten. Wer dunkle Haut und stark behaarte Arme hat, muss mit Einschränkungen bei der Genauigkeit leben.

Die Huawei Watch GT 2e setzt auf einen optischen Pulssensor. / © AndroidPIT

Zweitens erfordert eine präzise Pulsmessung freie Handgelenke. Während optische Pulssensoren beim Fahrradfahren oder Joggen präzise Ergebnisse liefern, sind Abweichungen von 30 bis 40 Prozent bei Yoga, HIIT mit Burpees oder Krafttraining keine Seltenheit. Das gilt für alle Aktivitäten mit abgeknickten oder stark angespannten Händen beziehungsweise Handgelenken. Die Alternative zur optischen Pulsmessung lautet dann:

1.3 Elektrische Pulsmessung: Brustgurte messen besser

Sie mögen unbequem sein – oder auch einfach nicht so wahnsinnig praktisch wie ein Pulssensor, den man eh den ganzen Tag am Handgelenk trägt. Doch dafür sind Brustgurte viel genauer. Sie messen direkt am Brustkorb mit Hilfe von zwei Elektroden die elektrischen Impulse vom Herzen.

Diese Art der Messung ist nicht nur sehr präzise, sondern funktioniert auch unabhängig von allerlei Verwindungen der diversen Extremitäten. Seit kurzem gibt es auch elektrische Pulsgurte für den Oberarm, beispielsweise von Polar oder Wahoo. Wer Brustgurte als unangenehm empfindet, wird hiermit womöglich glücklich.