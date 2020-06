PS5: Was haltet Ihr von den angekündigten Spielen?

Eine Enttäuschung vorweg: Leider kein Knack 3 für die PS5! Am Donnerstag präsentierte Sony während seiner Live-Konferenz zur PlayStation 5 trotzdem eine ganze Reihe von interessanten PS5-Spielen. Wir haben die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen mit Bildern und Gameplay-Trailern in 4K zusammengestellt und wollen wissen: Was haltet Ihr von den neuen Games?

Spider-Man: Miles Morales, die PS5 nimmt das Spider-Verse in Angriff PlayStation Studios hat den Ball für Sonys exklusiven Spider-Man ins Rollen gebracht: Miles Morales. Dies ist keine direkte Fortsetzung von Marvel's Spider-Man, das 2018 für die PS4 veröffentlicht wurde und den Abenteuern von Peter Parker folgte. Diesmal nimmt es Insomniac Games mit Miles Morales auf, einer weiteren Inkarnation des Spinnenmans aus dem kürzlich erschienenen Zeichentrickfilm Spider-Man: Into the Spider-Verse. Spider-Man: Miles Morales auf PS5 / © Sony Ende dieses Jahres soll es soweit sein: die indirekte Fortsetzung kommt in die Läden.

Ratchet & Clank Rift Apart Als klassisches PlayStation-Spiel kehrt Ratchet & Clank zur nächsten Generation der Sony-Konsolen zurück, die noch immer vom Studio Insomniac entwickelt werden. Der Trailer zeigt die technischen Möglichkeiten der PS5 und ihrer SSD für ein flüssigeres Gameplay. Ratchet & Clank Rift Apart auf der PS5 / © Sony Der Entwickler hat außerdem mitgeteilt, dass man neue visuelle Effekte entwickeln konnte – darunter auch Reflexionen auf dem Körper von Clank, dem kleinen Roboter. So kann man die neuen PS5-Fähigkeiten beim "Ray-Tracing" sehen und Ratchet & Clank Rift Apart kann durchaus als technische Demo herhalten.

Projekt Athia, der geheimnisvolle Ausgestoßene Über das Spiel Project Athia ist sehr wenig bekannt, außer, dass es auf der Final Fantasy XV-Grafikengine (Square Enix obliges), Luminous Studio, entwickelt wird. Projekt Athia auf PS5 / © Sony Die Grafik ist beeindruckend. Im Trailer sieht man eine weibliche Figur mit übernatürlichen Kräften, die sich durch sagenhafte Landschaften bewegt. Ein Veröffentlichungsdatum wurde von Sony nicht bekannt gegeben.

Stray, Katzen-Simulator 2021 Wir folgen einer Katze in einem futuristischen und dystopischen Universum mit starken Cyberpunk-Andeutungen. Mich erinnert die Welt an eine Kreuzung zwischen der aus dem Film "Chappie" und der aus Wall-E. Stray auf PS5 / © Sony Abgesehen von einer Veröffentlichung im Jahr 2021 hat Sony nicht viel mehr über dieses Spiel enthüllt als ein visuell faszinierendes Universum für den SF-Fan.

Returnal oder Edge of Tomorrow: Brienne von Tarth im Weltraum Nein, keine Sorge. Es gibt kein Game of Thrones im Weltall. Das wäre des Guten zu viel. Allerdings verkörpert Schauspielerin Gwendoline Christie in Game Returnal die Protagonistin. Und die wiederum spielte im Epos von George R. R. Martin die loyale Ritterin Brienne. Returnal auf der PS5 / © Sony Es erinnert an den Film Edge of Tomorrow mit Tom Cruise. Denn in diesem Spiel wird die Heldin ebenfalls einer Zeitschleife ausgesetzt. Sie sieht sie sich mit etwas konfrontiert, das wie eine monströse Alien-Rasse aussieht. In den Spielphasen scheint das Game Aspekte des TPS (Third-Person-Shooter) zu haben und sich ansonsten auf die Erzählung zu konzentrieren.

Sackboy: A Big Adventure Wer "neue PlayStation" sagt, meint zwangsläufig auch ein neues Spiel aus dem Little Big Planet-Universum. Ich persönlich habe den Hype um dieses Plattformspiel nie verstanden, aber es hat sein Publikum (zum Beispiel Kollegin Julia, die auch gefühlt sieben Stunden am Tag Animal Crossing auf der Switch spielt) und verdient es daher auch, hier erwähnt zu werden. Sackboy: A Big Adventure auf PS5 / © Sony Das Gameplay scheint weniger linear als in früheren Iterationen zu sein, da nun ganz auf 2D verzichtet wurde und der Entwickler auf 3D setzt.

Kena Bridge of Spirits Es ist eines der Spiele, die mich auf dieser Sony-Konferenz am meisten interessiert haben. Kena Bridge of Spirits ist ein Abenteuer-Spiel in einem Stil, das an Zeichentrickfilme mit großem Budget erinnert. Kena-Bridge of Spirits auf der PS5 / © Sony Das im Trailer dargestellte märchenhafte Universum wirkt vielversprechend. Entwickler des Games ist das unabhängige Studio Ember Lab, das im Spiel Erkundungs- und Kampfphasen vermischt. Sehr viel mehr verrät der Trailer aber nicht.

Ghostwire Tokyo, wir haben es nicht verstanden, aber es sieht cool aus Nachdem ich mir den Trailer und das Gameplay von Ghostwire Tokyo angesehen hatte, fühlte ich die gleiche Verwirrung wie vor der Veröffentlichung von Death Stranding. Es sieht cool aus, aber ich habe nicht verstanden, worum es in dem Spiel geht. Ghostwire Tokio auf PS5 / © Sony Von Tango entwickelt und von Bethesda herausgegeben, wird Ghostwire Tokyo im Jahr 2021 zunächst exklusiv für die PS5 erscheinen.

Solar Ash, auf Kurs für 2021 Ich habe das Vorgängerspiel Solar Ash Kingdom, das 2016 auf dem PC veröffentlicht und von den Kritikern gefeiert wurde, nicht gespielt. Das Studio Annapurna Interactive kommt mit seiner nüchtern als Solar Ash bezeichneten Fortsetzung zurück. Das Spiel soll 2021 für die PS5 kommen. Solar Ash auf PS5 / © Sony In diesem einzigartigen Grafikspiel verkörpert Ihr einen maskierten Helden, der sich mit seinen futuristischen Rollschuhen und hoher Geschwindigkeit in SF- und Fantasiewelten bewegt.

Hitman 3, jetzt kommen wir zu den ganz großen Veröffentlichungen Sony hat sich die besten Ankündigungen für das Ende seiner Konferenz aufgehoben. Den Start macht Hitman 3, das knapp eineinhalb Jahre nach seinem großartigen Vorgänger erscheint. Hitman 3 auf der PS5 / © Sony Hitman 3 und Agent 47 werden ab Januar 2021 auf der PS5 (und PS4) in dieser neuesten Folge der World of Assassination-Trilogie erwartet. Diese wird ein eigenständiges Spiel und nicht länger ein episodisches Format früherer Hitman-Spiele sein. Das gefällt mir! Das Spiel ist nicht exklusiv für die PlayStation, sondern erscheint auch für die XBOX und den PC.

Demon's Souls, das Remake Der Remake-Spezialist Bluepoint ist zurück und bringt eine aktualisierte Version von Demon's Souls, die ursprünglich 2009 von From Software veröffentlicht wurde. Das Remake von Demon Souls auf PS5 / © Sony Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Resident Evil 8 Village, ein Werwolfspiel? Lange ein Gerücht und fast ein wenig vergessen: Resident Evil 8: Village wird im Laufe des Jahres 2021 auf der PS5 erscheinen. Ebenfalls wurde es auch für Xbox und PC angekündigt. Resident Evil 8 Village auf PS5 / © Sony Die Spieler werden als Ethan Winters, der Held von Resident Evil 4, spielen können. Der Agent findet sich in einem mysteriösen verlorenen Dorf mit mittelalterlichen Zügen wieder. Die im Trailer sichtbare Szenerie zeigt riesige Berge, düstere Villen und finstere Wälder. In dem Spiel muss Ethan Winters die Tochter des Präsidenten retten, die von einer Mönchssekte gefangen gehalten wird. Und natürlich gibt es auch Zombies und sogar Werwölfe. Auf seiner Reise wird er Figuren finden, die bereits bei Fans bekannt sind, wie zum Beispiel ein gewisser C... Nein, ich spoiler nicht und lass es Euch am Ende des Trailers selbst entdecken.