PS5: Sony DualSense-Controller gewinnt die Schlacht der Knöpfe

So verwegen wie einst der berühmte Bumerang-Controllers (ein verlorenes Konzept aus der Zeit des Dualshock 3) kommt der DualSense zwar nicht daher. Doch Sony konnte das Controller-Design endlich weiterentwickeln, ohne dabei gleich etwas über das Design der Playstation 5 selbst zu verraten. Das Gerät wurde offensichtlich von einigen Xbox-Fans getestet, denn die Ähnlichkeiten zum Xbox-One-Controller sind unverkennbar.

Es gibt aber eine Tradition, von der das japanische Unternehmen nicht abgewichen ist – und das ist auch gut so: die symmetrischen Joysticks. Der Controller heizte die Geeksphäre jedenfalls ordentlich auf, wenn man den mehr als vier Millionen Likes glaubt, die das Dualsense-Foto auf Instagram gesammelt hat – nur so als Vergleich: Die Xbox-Serie X bekam nur eine Million zusammen.

Mir ist es gleich, was die Mehrheit der Presse und der Tech- und Gaming-Community sagt. Die asymmetrische Platzierung von Sticks auf einem Controller kommt mir wie eine unaussprechliche Ketzerei vor. Betrachten wir es mal objektiv, dann ist das hier eine übertriebene Debatte. Sogar eine, die durch die endlose und überflüssige Kriegsführung der Konsolen angeheizt wird. Für mich als Gamer und Playstation-Pro-Fan ist es aber wichtig – so ganz allgemein.

Wenn Ihr mir jetzt in diese Debatte folgen wollt, legt am besten Euren gesunden Menschenverstand und Eure Gelassenheit ab. Es wird gefühlsduselig. Und ich bleibe bei meiner Meinung: Der Sony-Controller ist der beste auf dem Markt.

Sony macht sich bei seinen Controllern die richtigen Gedanken

Der Xbox One-Controller und seine asymmetrischen Analog-Sticks werden von fast der gesamten Fachpresse bewundert. Viele Spieler bevorzugen auch gerade diese Art der Platzierung. Das ist eine sehr paradoxe Beobachtung, wenn man sich einmal die Verkäufe der Xbox One im Vergleich zur PS4 ansieht – aber gut, das ist schon in Ordnung.

Das alles hindert Sony in keiner Weise daran, sich mit den besten Controllern auf dem Markt zu rühmen. Im Jahr 2013, als die PS4 auf den Markt kam, sagte Mark Cerny (damals Leiter der Konsolenentwicklung bei Sony), gegenüber IGN, dass der Dualshock 4 nach Meinung namhafter Entwickler in der Shootosphäre der bestmögliche Controller für das Spielen von FPS auf einer Konsole sei.

„Wir schickten eine Reihe verschiedener Controller-Typen an führende FPS-Designer und ließen sie damit spielen. Und aus dieser Erfahrung entstand das aktuelle Design [damals des Dualshock 4]. Wir kamen zu dem Schluss, dass die beiden auf gleicher Höhe platzierten Analogsticks perfekt funktionieren“, erklärte der Manager.

Newton hat es schon längst gewusst

Und der Aussage stimme ich voll und ganz zu. Insbesondere bei FPS habe ich immer das Gefühl, dass ich mit einem Xbox-One-Controller in der Hand eine gewisse Schlagseite habe. Und die dann immer abhängig davon, wie ich mir den Controller hinschiebe. Es ist wirklich eine Frage der Gewohnheit oder des Geschmacks – das will ich gar nicht bestreiten. Aber zum Zwecke meines Arguments greife ich hier gerne auf das dritte Newtonsche Gesetz zurück. Dieses besagt – und hier ein schneller Dank an Wikipedia! – wenn Objekt A eine Kraft auf Objekt B ausübt, dann übt Objekt B eine Kraft gleichen Wertes und entgegengesetzter Richtung auf Objekt A aus.

Angewendet auf die asymmetrischen Sticks heißt das: Die entgegengesetzten Kräfte, die von Daumen A und Daumen B ausgeübt werden (wenn Ihr in einem FPS in entgegengesetzte Richtungen zielt und Euch bewegt), erstrecken sich über die Diagonale des Sticks und können nicht ordentlich ausgeglichen werden. Das Resultat: Der Controller bewegt sich stärker in der Hand. Als ich Apple Arcade für zwei Monate mit einem Xbox-One-S-Controller getestet habe, musste ich den Controller in meiner Hand ständig wieder neu positionieren.

Bei symmetrischen Joysticks hingegen erstrecken sich die entgegengesetzten Kräfte von einem Ende des Joysticks zum anderen, wie auf einem Äquator. Die gegensätzlichen Kräfte heben sich wirksamer gegeneinander auf, und ich fühle mich weniger unwohl, da der Controller nicht rotiert.

Doch selbst wenn die Gesetze der Physik sowie der Großteil der Videospielindustrie für symmetrische Joysticks sprechen, werden Millionen von Amateur- und Profispielern widersprechen. Doch wäre es nicht das erste Mal, dass die Videospielindustrie den Erwartungen der Spieler nicht gerecht wird. Die unvergängliche Liebe vieler Gamer für das mit der Xbox 360 populär gewordene Gamepad-Design scheint dies zu bestätigen.

Playstation klappt nicht nur auf der Konsole: So geht's: PlayStation-Spiele auf dem Android-Smartphone spielen

Eine Frage des Geschmacks, mein lieber Watson

Einige werden damit argumentieren, dass Sonys symmetrische Platzierung völlig willkürlich und unnatürlich ist. Es wäre einfach in aller Eile beschlossen worden, die ersten PS1-Controller passend zum Nintendo-64-Controller umzubauen – ohne das ursprüngliche Design zu verändern.

Ein anderes Argument ist, dass das Steuerkreuz bei modernen Spielen im Vergleich zu früheren Generationen fast gar keine Verwendung mehr hat. Microsofts Entscheidung, den linken Stick mit dem Steuerkreuz zu vertauschen, scheint also logisch.

Der entscheidende Punkt wäre aber, dass die asymmetrische Platzierung einfach natürlicher wäre. Denn der Daumen neigt dazu, auf dem oberen Teil des Controllers positioniert zu sein. Aber warum dann nicht einfach beide Sticks oben platzieren und die Symmetrie beibehalten?