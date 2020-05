Poco F2 Pro im Live-Stream: Xiaomis neues Preis-Leistungswunder?

Das Poco F1 begeisterte uns schon im Jahr 2018 mit einer richtig guten Kamera und Oberklasse-Technik zum guten Preis. Im Jahr 2020 könnte Xiaomi mit dem Poco F2 ebenfalls einen Knaller vorstellen. So ganz neu wird das Smartphone aber wohl nicht sein.

Denn unter dem Namen Redmi K30 Pro soll Mutterkonzern Xiaomi das Poco F2 bereits vorgestellt haben, glauben wir den Spekulationen im Netz. Demnach dürfte das Poco F2 mit 6,67 Zoll AMOLED-Display und Pop-Up-Kamera ausgestattet sein. Wir rechnen mit dem Snapdragon 865 als Prozessor und damit einhergehender 5G-Kompatibilität. Der 4.700-mAh-Akku soll Quick Charge mit bis zu 30 Watt ermöglichen; Wireless Charge ist aber nicht an Bord.

Die Kamera des Poco F2 wird aus vier Linsen bestehen: 64 MP Hauptsensor, 13 MP Ultraweitwinkel, 5 MP Tele/Makro-Sensor und einen 2 MP-Tiefensensor. Die frontseitige Popup-Kamera soll über 20 MP verfügen.

Mit dem Poco F2 könnte Xiaomi sich einen Konkurrenten für das Mi 10 Pro gebaut haben, das erstmals nicht mehr durch einen sehr günstigen Preis für Begeisterung sorgte. Stattdessen könnte das Poco F2 mit einem Preis von maximal 500 Euro eine echte Alternative sein.

Morgen wird es ein Online-Live-Event zur Vorstellung des Smartphones geben, bei dem wir alle Details und sehr wahrscheinlich auch die europäischen Preise erfahren werden.

If you're ready, let's POCO!#POCOF2Pro online launch event on May 12. Stay tuned.#POCOisBACK #PowerfullyCool pic.twitter.com/XmcV8i5Yfn