PlayStation 5: Das wissen wir über die neue Sony-Konsole

Der Countdown für die PlayStation 5 nähert sich dem Ende. Dasselbe gilt auch für die Lebensdauer der seit November 2013 erhältlichen PlayStation 4. Obwohl es hier sogar noch das Zwischenmodell PS4 Pro gab, ist die Zeit langsam reif für die nächste Stufe.

Der Lebenszyklus einer Sony PlayStation liegt bei sieben Jahren. Am 11.11.2006 erschien die PlayStation 3, am 15.11.2013 die PlayStation 4 und im November 2020 sollte dementsprechend die PlayStation 5 erscheinen.

Das bestätigt Sony mittlerweile selbst. Im Oktober 2019 wandte sich PlayStation-CEO Jim Ryan an die Community und kündigte die PS5 offiziell für den Spätherbst 2020 an.

Mögliche Roadmap bis dahin:

Zum Preis gibt's auch schon Infos. Mit der PS4 hat Sony gute Erfahrungen mit einer 399-Euro-Konsole gemacht, bei der PS3 für 600 Euro gab es Kritik. Bei der PS5 wird es wohl nicht mehr ganz so günstig - aber auch nicht so teuer. Verschiedene Shops hatten die Konsole mittlerweile für 499 Euro kurzzeitig und aus Versehen ins Angebot mit aufgenommen. Ein Fingerzeig? Im Gespräch mit dem Magazin T3 plauderte Sony-Finanzchef Hiroki Totoki aus dem Nähkästchen und machte Fans Hoffnung indem er das 500-Euro-Limit zumindest nicht dementierte. Allerdings sei eine Rentabilität der Konsole auch immer vom Preis abhängig.

Übrigens: Erste Shops nehmen jetzt schon Vorregistrierungen für die PlayStation an - so zum Beispiel BestBuy.

Eine Ankündigung aus dem Frühjahr 2019 zum PlayStation-Plus-Programm hat die Gerüchteküche über die PS5 zusätzlich zum Brodeln gebracht. Ab März 2019 wird PS Plus keine PS3- und PSVita-Spiele mehr kostenlos zur Verfügung stellen, sondern sich auf PS-Titel konzentrieren. Dies könnt ein klarer Hinweis sein, dass Sony Kosten für die nicht mehr profitable alte Generation sparen möchte, um das Budget für Neues zu nutzen.

Eurogamer wusste es zuerst: Die PS5 wird eine Achtkern-CPU mit 8 Zen-2-Cores haben, die bis zu 3.5GHz takten. Die GPU soll 10.28 TFLOPs (das Fünffache einer PS4) schaffen. Sie nutzt 36 Cluster-Einheiten und taktet diese mit bis zu 2.23GHz. Es handele sich um eine angepasste RDNA-2-GPU-Architektur.

Das System greift auf geteilte 16 GByte GDDR6 Arbeitsspeicher mit 448 GByte/s Bandbreite zurück. In der PlayStation 5 befindet sich eine ebenfalls angepasste SSD mit 825 GByte Speicher. Es wird ein Laufwerk für 4K-UHD-Blu-rays geben und Ihr könnt den Speicher über einen NVMe-SSD-Slot erweitern.

Die Entwickler-Versionen der PS5 sind da. Via Twitter erreichte uns kürzlich ein Bild der Konsole. Wohlgemerkt im Entwicklerstadium und eigens dafür gebaut, damit Spiele-Designer optimal arbeiten - und eben nicht spielen können.

yes, this is the PlayStation 5 devkit. The reason it's large and v-shaped is to make them more easily stackable for devs who are running multiple stress tests. The cooling is optimized to push air out of the sides and center https://t.co/pc3wJw2A6v