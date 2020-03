PlayStation 4 unter 200 Euro bei Aldi: Wo ist der Haken?

Schon wieder will ein Discounter Tech-Fans mit einem unschlagbar günstigen Angebot in die Filialen locken. Aldi Süd und Aldi Nord nehmen die PS4 Slim ins Sortiment. Wir haben uns auf dem Markt umgesehen und machen den Discounter-Preis-Check.

Momentan scheinen viele Discounter ehemalige Premium-Technik zu verramschen. Nun machen Aldi Süd und Aldi Nord mit einem PS4-Angebot auf sich aufmerksam. Die PlayStation 4 Slim mit 500 GB internem Speicher konntet Ihr bereits im November in den Nord-Filialen des Discounters für 199 Euro erwerben. Ab dem 26. März soll das gleiche Modell in Aldis Süd- und Nord-Filialen zu finden sein. 199 Euro für eine PlayStation klingt zunächst richtig attraktiv.

Dabei müsst Ihr beachten, dass es sich bei dem Aldi-Angebot um eine PlayStation 4 Slim handelt, also der abgespeckten Version der PlayStation 4. Der größte Unterschied lässt sich innerhalb der Grafikleistung ausmachen; Spiele könnt Ihr nicht in 4K zocken oder streamen. Dafür ist die PS4 Slim leichter und handlicher, ein solides Gerät, aber es kommt hier klar auf die Zocker-Bedürfnisse an.

Trotz der Grafikeinbußen kostet die PlayStation 4 Slim im Release-Jahr der PlayStation 5 immer noch stolze 250 Euro. Das ist der günstigste Preis, den wir im Preisvergleich über "idealo" ausmachen konnten. So bekommt Ihr die PS4 Slim mit 500 GB in Jet Black ab 249 Euro bei Mobilcom Debitel. Onlineshop Amazon hat das baugleiche Modell sogar für satte 270 Euro im Sortiment.

PS4-Angebot nur in den Filialen

Das Aldi-Angebot ist also lohnenswert. Der einzige Haken wird sein, eines der begehrten Geräte am Stichtag zu ergattern. Denn Aldi wird das Angebot nur im stationären Handel anbieten. Die PS4 Slim sowie die Standard-Version der PS4 werden aber wohl in den kommenden Wochen immer weiter im Preis fallen, weshalb geduldige Zocker oder Eltern sich entspannt zurücklehnen sollten. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wird die PS5 laut Medienberichten spätestens in den Handel kommen und die Preise der PS4 weiter fallen. Wer die PS4 bei Aldi kaufen will, sollte frühzeitig an einer der Süd- oder Nord-Filialen warten, manchmal lohnt sich auch ein Blick auf die Wühltische am Abend bevor das Angebot startet.

Auch Aldi-Konkurrenz Lidl lockt derzeit mit attraktiven Angeboten im Tech-Bereich. So findet Ihr aktuell zwischen Softshelljacken und Werkzeug-Sets auch die AirPods der 2. Generation mit kabelgebundenem Case im Sortiment. Den Aldi-Preisvergleich zu den Apple AirPods findet Ihr hier.