Pixel: Google verliert wichtigsten Kamera-Entwickler

Für Googles Pixel-Smartphone sieht die Zukunft nicht rosig aus. Denn schlechte Verkaufszahlen sind nicht das einzige, mit denen sich Google zurzeit rumschlagen muss. Jetzt wurde bekannt, dass Marc Levoy, der Entwicklungsleiter der Pixel-Kamera, das Handtuch geworfen hat – bereits vor mehreren Wochen soll er das Unternehmen verlassen haben.

Pixel-Team segelt ohne Marc Levoy ungewissen Zeiten entgegen

Laut eines Berichts hat Marc Levoy im März das Unternehmen kurz nach Mario Queiroz (Pixel-Geschäftsführer) verlassen. Somit verabschieden sich gleich zwei wertvolle Angestellte vom Pixel-Team. The Information zufolge war jedoch keiner der beiden bereit, einen Kommentar abzugeben. Was zum Ausstieg von Levoy geführt hat, kann daher noch nicht gesagt werden und gibt folglich genug Raum für unterschiedliche Gerüchte.

Marc Levoy arbeitet unteranderem mit an Kamera-Funktionen wie dem Porträtmodus. / © AndroidPIT

Gerade Levoys Weggang könnte den Google Pixel-Smartphones aber endgültig das Genick brechen. So gilt dieser als die kreative Quelle hinter der Pixel-Kamera, die trotz schwächerer Hardware sehr gute Fotos zustande bringt. Erst letztes Jahr stellte er die Fortschritte, die sein Team im Fotobereich erzielen konnte, in New York City während einer Google-Veranstaltung vor. Ob die Kamera trotz Levoys Weggang weiterhin auf ihrem guten Niveau bleibt, ist fraglich und wird sich wohl erst im Google Pixel 6 widerspiegeln. Doch genau hier könnte für Google das Problem liegen – denn Zeit ist etwas, das sie eigentlich nicht haben.

Verkaufszahlen von Pixel-Smartphones gehen stark zurück

Den Verlust einer der führenden Kräfte im Kamera-Bereich kann sich Google momentan eigentlich nicht leisten. Insgesamt 2 Millionen Einheiten des Google Pixel 4 sollen während des letzten Quartals 2019 und des ersten Quartals 2020 verkauft worden sein, so The Information. Weiter heißt es in dem Artikel, dass das Pixel 3 während seiner ersten beiden Quartale, in denen es auf den Markt war, 3,5 Millionen Mal verkauft wurde – das Pixel 3a nur noch 3 Millionen Mal. Im Vergleich dazu verkaufte sich das Pixel 4 somit gut 1,5 Millionen Mal weniger als das ältere Pixel 3 und das, obwohl das Pixel 4 innerhalb der Weihnachtszeit auf dem Markt erschien.

In den ersten beiden Quartalen wurde das Pixel 3 3,5 Millionen Mal verkauft. / © AndroidPIT

Betrachtet man die stetig abnehmenden Verkaufszahlen, steuert das Pixel-Smartphone auch ohne den Verlust von Marc Levoy seinem Ende entgegen. Ob das nun noch schneller eintreten wird, und wie es um das Google Pixel 5 bestellt ist, bleibt abzuwarten.