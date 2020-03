Petition gestartet: Galaxy-Fans rebellieren gegen Samsung

Zum Hintergrund: Seit Jahren verwendet Samsung regional unterschiedliche Prozessoren in seinen Smartphones. In Europa und einigen anderen Regionen kommen die selbst entwickelten Exynos-Chips zum Einsatz, vor allem in den USA schlägt ein Qualcomm Snapdragon im Herz des Handys. Der Kunde hat, wenn er nicht recht tief ins Thema einsteigt, kaum eine Möglichkeit zu erkennen, welcher Chip im eigenen Galaxy-Handy steckt. Der Initiator der Petition stört sich einerseits daran, dass hier zu wenig Transparenz herrscht, sowie andererseits daran, dass Samsung überhaupt verschiedene zentrale Bauteile verwendet. Damit soll Schluss sein!

Tatsächlich ist es auch bei der aktuellen Galaxy-Generation so, dass es leichte Unterschiede zwischen den Samsung-Smartphones mit Exynos- und Snapdragon-Chip gibt. Das zeigen unter anderem vergleichende Benchmarks im Labor. Die Testberichte aus den USA vermelden tendenziell einen Tick mehr Leistung und minimal bessere Akkulaufzeiten. Letztere sind allerdings extrem schwer zu vergleichen angesichts der vielen Variablen, die hier mit ins Ergebnis einzahlen. Die Initiatoren der Petition stören sich zudem daran, dass Samsung im US-Galaxy-S20 andere Kamera-Chips verwendet, die unter manchen Bedingungen eine bessere Leistung bieten sollen.

Rund 20.000 Teilnehmer haben die Petition auf Change.org mittlerweile unterzeichnet und sie kommen nicht nur aus Europa. Auch aus afrikanischen Ländern sind Kommentare zu lesen, die sich ein Galaxy-Smartphone mit Qualcomm-Prozessor statt Exynos-Chip wünschen.

Egal ob Exynos oder Snapdragon, das Galaxy S20 Ultra ist erste Sahne! / © AndroidPIT

Petitionen starten für so etwas? Echt jetzt?!

Ganz ehrlich: Mir gefällt es nicht besonders, wie die Initiatoren der Aktion hier vorgehen. Eine Petition zu starten, das war noch vor einigen Jahren etwas außergewöhnliches, reserviert für wichtige politische oder gesellschaftliche Fragen. Mittlerweile werden Plattformen wie Change.org oder OpenPetition für derartige Belanglosigkeiten in Beschlag genommen, dass jedes Maß verloren gegangen scheint.

Am Ende hat über die Verwendung der Komponenten einzig Samsung zu entscheiden, und wenn die Koreaner ihre eigenen Chips entwickeln und produzieren, dann müssen die natürlich auch verbaut werden. Na klar, es ist ärgerlich, wenn ein europäisches Galaxy-Smartphone in ein, zwei Details minimal schlechter abschneidet als die Version aus den USA. Doch das Instrument der Käufer liegt doch auf der Hand: Dann kauft doch einfach ein anderes Smartphone von einem anderen Hersteller und informiert möglichst viele Menschen, damit sie auch so handeln. Wenn die Verkaufszahlen der Exynos-Varianten signifikant schwächer ausfallen als die der Snapdragon-Smartphones, wird Samsung viel eher zum Nachdenken und zum Handeln gezwungen als durch irgend eine Unterschriftensammlung im Internet.

Aber dazu wird es nicht kommen, denn für mich ist klar: Die große Mehrzahl der Käufer würde diese Unterschiede nicht einmal bemerken, wenn sie beide Versionen des Galaxy S20 in der Hand halten. Smartphones abends zu laden ist vollkommen gang und gäbe, einen Unterschied von ein paar Prozentpunkten Restladung - und viel mehr ist es nicht - wird da kaum jemandem auf Dauer überhaupt auffallen. Und auch die europäischen Galaxy-S20-Smartphones sind in Sachen Kameraleistung mehr als gut dabei, es ist nun beileibe nicht so, dass das hiesige Galaxy S20 pixelige Kartoffel-Fotos macht. Die Unterschiede in den Benchmarks dürften im Alltag ebenso kaum relevant für die Masse der Anwender sein. Für mich ist diese Aktion einiger Galaxy-Fans deshalb nicht viel mehr als ein Sturm im Wasserglas.