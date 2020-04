Pandemie-Verschwörung: In Großbritannien brennen 5G-Masten

In Großbritannien wurden in der vergangenen Woche mindestens drei Brandanschläge auf 5G-Masten verübt. Der Grund soll eine Verschwörungstheorie sein, wonach angeblich 5G-Strahlung für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich ist. Mittlerweile geht YouTube gegen die weitere Verbreitung der Theorie vor.

Die höhere Wellenfrequenz von 5G stand in den vergangenen Jahren öfter in der Kritik. Neben belegbaren Tatsachen, wie etwa der Erwärmung von Gewebe durch elektromagnetische Strahlung, kursierten auch immer wieder nicht ausreichend belegbare Spekulationen um den künftigen Mobilfunkstandard 5G.

Neueste Verschwörungstheorien drehen sich um das Coronavirus. Demnach sei die Installation von 5G-Masten dafür verantwortlich, dass die Welt nun dermaßen stark von COVID-19 betroffen ist. Die Strahlung führe dazu, dass menschliche Zellen angreifbarer für Viren sind. Eine andere Verschwörungstheorie besagt, dass das Coronavirus als Ablenkungsmanöver eingesetzt worden sei, um die gesundheitlichen Schäden durch 5G-Strahlung zu vertuschen. Ende 2019 wurden in China zahlreiche 5G-Funkmasten installiert, was Verschwörungstheoretiker dazu veranlasst, einen Zusammenhang zwischen dem Ausbruch des Virus und 5G zu knüpfen. "Absoluter Unsinn, die schlimmste Art von Fake News", sagt Stephen Powis, medizinischer Berater der britischen Regierung laut Süddeutsche Zeitung.

In den Städten Birmingham, Liverpool und Melling in Merseyside kam es in der vergangenen Woche zu Brandanschlägen auf 5G-Masten. Der Schaden sei enorm. Die britische Polizei ermittelt zum Tathergang. Der große britische Mobilfunkanbieter EE Limited verurteilt die Taten scharf. Es sei rücksichtslos, gefährlich und schädlich die mobile Konnektivität in einer Zeit zu unterbinden, in der Menschen mehr denn je miteinander in Verbindung bleiben müssten.

YouTube löscht Verschwörungstheorien und Fake News zu COVID-19

Bereits vor den Brandanschlägen wurden Fälle bekannt, in denen Ingenieure und Bauarbeiter attackiert worden sind. Die britische Dachorganisation Mobile UK berichtet von Übergriffen auf Mitarbeiter, die mit dem 5G-Ausbau zu tun haben. Experten sind sich einig, dass die 5G-Technologie nichts mit der Ausbreitung des Coronavirus zu tun hat. Verbreitet werden etwaige Verschwörungstheorien trotzdem – bevorzugt via YouTube und in Facebook-Gruppen. Google will nun gegen die Verschwörungstheorien vorgehen, wie der Guardian berichtet. Das Videoportal geht bereits gegen die Verbreitung von fragwürdigen "alternativen" Behandlungsmethoden des Coronavirus vor.

Google reagierte, nachdem Vodafone und o2 die neuen Brandanschläge auf eigene 5G-Masten bekanntgegeben hatten. Demnach werden entsprechende Videos, die 5G in Verbindung mit dem Coronavirus bringen, von der Plattform entfernt und entmonetarisiert. Seit Anfang Februar löscht YouTube zudem zahlreiche Videos, die gefährliche oder irreführende Informationen zum Virus verbreiten. Das soziale Netzwerk Facebook hat sich bisher noch nicht zur Bekämpfung der 5G-Fake-News geäußert. Immer wieder finden sich auf dem Portal gefährliche Falschnachrichten, zuletzt kursierte eine Schlagzeile, die die Schließung aller Kaufland-Filialen aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 in Deutschland bestätigt hatte. Die Meldung wurde schnell via WhatsApp verbreitet und geteilt. Kaufland reagierte umgehend mit einer Richtigstellung. Wie Ihr auf solche Fake News reagieren könnt, haben wir Euch hier beschrieben: