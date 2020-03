Redmi Note 9S: Live-Stream präsentiert alten Bekannten

Heutzutage ist es für Hersteller schwer, uns ihre neuen Geräte zu präsentieren. Denn neben den normalen Events werden auch immer öfter die Live-Launches abgesagt. Den Absagen zum Trotz präsentierte Xiaomis Tochterunternehmen Redmi heute um 13 Uhr dennoch sein Redmi Note 9S. Das, zumindest unter internationalen Gesichtspunkten, neue Modell ist aber gar nicht so unbekannt.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Um 13 Uhr veröffentlichte Redmi ganz offiziell sein neues Redmi Note 9S. Wer auf eine große Neuheit gewartet hat, der wurde entäuscht. Das Redmi Note 9S entpuppte sich nämlich als internationale Ausgabe des Redmi Note 9 Pro, das in Asien längst auf dem Markt ist. Über dieses haben wir in einem anderen Artikel bereits ausführlich berichtet:

Ebenso wie die asiatische Ausgabe dürft Ihr Euch also auch beim Note 9S auf eine Quad-Kamera mit 48-Megapixel-Sensor einstellen. Unter der harten Schale werkelt auch hier ein Snapdragon 720G. Freuen dürft Ihr Euch auf einen leistungsstarken 5.020-mAh-Akku, der eine 18-Watt-Schnellaufladung unterstützt. Ab Werk sind Android 10 und das MIUI 11 Betriebssystem auf dem Handy installiert.

Das LC-Display hat, ebenso wie das Note 9 Pro, eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel und fasst einen Durchmesser von 6,67 Zoll bei einem 20:9 Format. Wer den Fingerabdrucksensor sucht, findet diesen direkt im Power-Knopf an der Seite des Geräts.

Angeboten wird das Note 9S in zwei Speichergrößen: 4 GB RAM/ 64 GB und 6GB RAM/128 GB. Entscheidet Ihr Euch für das erste Modell müsst Ihr (laut Caschys Blog) mit einem Preis von 230 Euro rechnen. Wer noch mehr Speicherplatz will, der kann für gut 258 Euro zur zweiten Version greifen. Beide Preise sind allerdings nur umgerechnet und sollen sich nur auf AliExpress beziehen. Die genauen Preise werden dementsprechend nachgereicht werden. Möchtet Ihr eines der beiden Smartphones zu Euch nach Hause holen werdet Ihr Euch noch bis zum 7. April gedulden.

Dass Redmi durchaus mit teureren Herstellern wie Samsung oder Huawei mithalten kann, hat das chinesische Unternehmen bereits in der Vergangenheit gezeigt. Dies gilt auch für seine Note-Reihe, die sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet und die Mittelklassesparte der Smartphones ordentlich durchmischt. So konnten sowohl das Redmi Note 7 als auch das Redmi Note 8T in unserem Test viereinhalb von fünf Sternen ergattern. Dabei punktet das Note 8T zusätzlich mit einem günstigen Preis von rund 200 Euro, während wir beim Note 7 die Freisprecheinrichtung und die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten bewunderten.

Ab heute hat sich ein weiteres Mittelklasse-Smartphone in die Redmi-Note-Reihe eingefügt. Das chinesische Unternehmen stellte um 13 Uhr sein Redmi Note 9S vor. Hierzu gab Xiaomi bereits vorab folgendes auf seinem Twitter-Account bekannt:

Have the #PowerToWin!



On March 23rd at 20:00 (GMT+8), watch our online launch event for #RedmiNote9S.



What do you want from our newest Redmi Note member? Mark your calendar! https://t.co/GUUzZugqZ7