OnePlus sucht Tester: Neues Flaggschiff geschenkt

Noch bis zum 1. April 2020 bis 10 Uhr könnt Ihr Euch bei OnePlus als Handy-Tester bewerben. Mitmachen kann jeder, auch ohne Erfahrung mit OnePlus oder Community-Mitgliedschaft (sechs der Plätze sind allerdings für OnePlus-Forennutzer reserviert). Ein paar Skills müsst Ihr allerdings mitbringen, wenn Ihr zu den zehn ausgewählten Bewerbern gehören wollt. So schreibt die PR-Agentur von OnePlus in der Pressemeldung:

"Die Tester werden nach ihren Fähigkeiten in den Bereich Texterstellung, Fotografie, Video und vor allem nach der Kreativität ihrer Bewerbung ausgewählt."

Wer sich bewerben möchte, muss persönliche Angaben einreichen, Details zum Einreichungsformat mitteilen (zum Beispiel Video, Text, Foto) und an einem "kurzen Kompetenztest" teilnehmen – bei erfahrenen OnePlus-Nutzern in Form eines Textes, wie man sein OnePlus-Handy Freunden empfehlen würde oder bei OnePlus-Neulingen in Form eines kurzen Handy-Review zu einem beliebigen Gerät.

Die Bewerber wählt OnePlus vor allem anhand ihrer Kreativität aus. Schreib- Foto- und Video-Skills sind hier also von Vorteil. Der Hersteller empfiehlt sogar mehrere Formate einzureichen. Die zehn ausgewählten Tester werden bereits am 2. April bekanntgegeben und haben dann Zeit für ein ausführliches Handy-Review. Die Tester dürfen das Gerät nach dem 21-tägigen Test und einem Q&A-Event (Frage-Antwort-Event) innerhalb der Community behalten. Außerdem muss eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnet werden.

Tester werden den Nachfolger des OnePlus 7T unter die Lupe nehmen. / © AndroidPIT

Wenn Ihr Eurer Kreativität freien Lauf lassen wollt und am Bewerbungsverfahren teilnehmen möchtet, könnt Ihr im OnePlus Lab Eure Bewerbung einreichen. Dort ist zwar alles in Englisch beschrieben, aber wir haben bei OnePlus die Bestätigung bekommen, dass Ihr Eure Bewerbung auch auf Deutsch einreichen könnt. Alle Infos findet Ihr zudem noch einmal auf Deutsch im OnePlus News Room.

Testet Ihr das neue OnePlus 8 Pro?

OnePlus macht natürlich keine angaben, um welches Gerät es sich beim Test handeln wird. Wir vermuten aber, dass Tester das OnePlus 8 Pro testen werden. Zumindest kursieren seit einiger Zeit die Gerüchte, dass das neue Flaggschiff Ende April offiziell vorgestellt wird – das würde in den 21-Tage-Test vorab des Launches passen. Wir erwarten hier einen Snapdragon 865, ein 6,7 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz sowie eine 64 Megapixel-Hauptkamera. Ihr habt also einiges zu bewerten, wenn Ihr zu den Testern gehört.