OnePlus Nord: Das günstige Handy kommt im .--- ..- .-.. -.

OnePlus lässt seine Fans alá Google mitraten und nutzt in seiner Kampagne den Morsecode, wie etwa ".— ..- .-.. -.–". Dadurch erfahren wir, dass die Smartphone-Einführung für "Juli" geplant ist. Damit ist es endlich offiziell, dass wir schon bald ein erschwingliches OnePlus-Handy sehen werden.

Jede Geschichte hat einen Anfang. Und diese beginnt irgendwo auf Instagram. 😉 — OnePlus Deutschland (@OnePlus_DE) June 23, 2020

OnePlus startete eine Instagram-Kampagne unter dem Motto "New Beginnings", die bestimmten Journalisten, Influencern und Fans zugänglich ist. Mittlerweile sind mehr als 50.000 Follower mit dabei. Nach und nach gibt man hier Hinweise auf das neue Smartphone.

Pete Lau selbst erklärte gestern in einem Blog-Posting: "Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass wir die Premium- und Flaggschiff-Erfahrung auf eine neue Reihe von erschwinglicheren Smartphones übertragen. Ich weiß, dass dies etwas ist, auf das viele von Euch gewartet haben." (Frei übersetzt)

OnePlus' Instagram-Kampagne spielt mit der Neugier und Rätsel-Leidenschaft seiner Fans und Medien. / © OnePlus

#NewBeginnings, aber keine Rückkehr zu den Wurzeln

Obwohl es sich viele wünschen würden, denke ich nicht, dass OnePlus zu seiner glorreichen Vergangenheit als Flaggschiff-Killer zurückzukehren wird. Ein Ultra-High-End-Smartphone mit Snapdragon 865 und 12 GB RAM für weniger als 500 Euro erwarten wir mit dem OnePlus Z oder OnePlus Nord nicht.

Die Marke ist sehr zuversichtlich in ihrer Entscheidung, sich im gehobenen Marktsegment zu bewegen, und freut sich darauf, diesen Schwung fortzusetzen. Es handelt sich also eher um ein OnePlus "Lite" für kleines Budget. Wir beobachten momentan einen Bruch mit der Hauptreihe, die aus dem OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro besteht. Keine Rückkehr zu den Wurzeln also, sondern ein Neuanfang.

Und dieser neue Aufbruch führt auch zu einer strikten Trennung des nächsten OnePlus "Lite" in Bezug auf Identität und Marketing-Sprache. Nach den jüngsten Leaks von angeblich offiziellem Bildmaterial könnte das erschwinglichere Handy der Marke OnePlus Nord heißen.

Es ist ein Bild, das der Blogger Nils Ahrensmeier teilt, und dessen Authentizität der bekannte deutsche Journalist Roland Quandt mit großer Souveränität "bestätigt" hat.

Vielleicht ein Echo auf den neuen Zielmarkt von OnePlus, Nordeuropa, nachdem die Marke eine ernsthafte Umstrukturierung ihrer Teams durchmacht.

Keine Zahlen oder Buchstaben (wie OnePlus X), sondern eine Himmelsrichtung, die eine Neuausrichtung markiert? Die Marke bricht in ihrer Kampagne auch mit ihren visuellen Traditionen. Statt klassischem OnePlus-Rot sehen wir viel Blau.

Auf jeden Fall sollte weiteres Werbematerial zum OnePlus Nord in dieser Woche erscheinen. Die Erwartungen an das neue OnePlus-Smartphone sind bei uns hoch. Bei Euch auch?