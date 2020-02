OnePlus 8 (Pro): Neue Hinweise zur technischen Ausstattung aufgetaucht

Schon seit einiger Zeit kursieren die Gerüchte, dass OnePlus bei seiner neuen Smartphone-Serie, dem OnePlus 8, auf kabelloses Laden setzen will. Das besondere dabei ist, dass der chinesische Hersteller bisher zwar Geräte mit Schnellladesystem, allerdings nie mit Wireless-Charging herausgebracht hat.

Was hat sich nun also geändert? Folgt man den Aussagen von Android Police, dann ist OnePlus dem Wireless Power Consortium (kurz: WPC) beigetreten. Dieser Zusammenschluss zeichnet sich nicht nur dafür aus, dass er den momentanen Standard für Qi-Laden entwickelt hat, sondern diesen daneben auch fördert. Eine Umstellung der Ladetechnik scheint für uns somit immer mehr in greifbare Nähe zu rücken. Ob die Ladefunktion später wirklich ihren Weg in eines der OnePlus 8-Geräte finden wird, oder ob das Unternehmen sich dazu entschließt, andere Geräte mit drahtloser Ladetechnik auszustatten, bleibt aber noch abzuwarten.

Mehr als acht Monate vor der Präsentation waren die ersten Render-Bilder des OnePlus 8 bereits im Netz zu sehen. Das zukünftige Flaggschiff von OnePlus unterscheidet sich vom neuen OnePlus 7T. So hat das OnePlus 8 ein Display, das die gesamte Vorderseite einnimmt. Anstelle einer Pop-up-Kamera, wie es sie beim OnePlus 7 Pro gibt, ist die Frontkamera hier hinter einem Loch im Display untergebracht.

So... Back from 2020, I bring you the very first and very early look at the #OnePlus8! Yeah, already...😏



360° video + gorgeous 5K renders + dimensions + few other details, on behalf of my Friends over @Cashkarocom -> https://t.co/SWanA4kPDv pic.twitter.com/Gh7eUqXsKG