OnePlus 8: Günstig-Modell kommt im Juli als OnePlus Z

Das OnePlus Z wird eine günstigere Alternative zu den neuen High-End-Smartphones des chinesischen Unternehmens darstellen, wobei sein Name an das fünf Jahre alte OnePlus X angelehnt ist, mit dem das Unternehmen 2015 in die hart umkämpfte Mittelklasse vordringen wollte. Auf Twitter kursiert nun ein Bild, das die Ankündigung zum OnePlus Z zeigt. Zuvor wurde spekuliert, dass eine Lite-Version der 8er-Serie in Planung sei. Hierzu existieren bereits Renderbilder und angebliche Hands-On-Fotos im Netz.

OnePlus Z with a perforated screen will be presented in July https://t.co/NwjRsqoX3w pic.twitter.com/dgMiXDDKkP — newsgyre (@newsgyre1) April 29, 2020

Letztere lassen sich zwar laut Slashleaks aufgrund fehlender Quellen nicht verifizieren. Dafür stimmen die Bilder zumindest mit der Gehäusezeichnung der Ankündigung des OnePlus Z überein. Demnach wird das Mittelklasse-Handy über eine Loch-Notch verfügen und ein 90-Hz-Display ohne Edge-Kanten besitzen. Im Inneren soll der 5G-fähige MediaTek Dimensity 1000-SoC zum Einsatz kommen, der alles andere als Mittelklasse darstellt und sich mit den Großen messen kann. Daneben plane OnePlus zwei Speicher-Versionen mit 8 GB RAM / 128 GB Speicher oder 12 GB RAM / 256 GB Speicher. Auf der Rückseite des OnePlus Z erwarten wir eine Triple-Kamera mit 48-Megapixel-Hauptkamera sowie 16-MP- und 12-MP-Sensoren.

Als "Günstig-Version" kann man das OnePlus Z wohl aber nicht bezeichnen. Experten sind sich einig, dass das OnePlus Z ab rund 600 Euro starten wird, wie Areamobile spekuliert. Das verwundert bei der angepeilten Ausstattung nicht. Insider behaupten, dass das OnePlus Z zeitgleich mit der Premium-Reihe erscheinen sollte. Aus nicht bekannten Gründen habe OnePlus den Start aber nun auf Juli verschoben. Zurzeit richtet das Unternehmen sich neu aus und verkleinert seine Teams in Europa.

Das Titelbild dieses Artikels zeigt ein OnePlus 8.