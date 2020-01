Ohne Sony fahr'n wir zur E3! WO IST MEINE PS5?

Es hätte doch alles so schön sein können für die Electronic Entertainment Expo (kurz E3). Denn die kommende Playstation 5 wäre am 9. Juni garantiert das Highlight der Veranstaltung geworden. Doch jetzt macht Sony der Spielemesse einen Strich durch die Rechnung und sagt die Teilnahme an der Messe ab – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.

Ist es jetzt also aus zwischen der E3 und Sony? Immerhin versäumt das japanische Unternehmen nicht nur erneut die Messe, sondern bricht auch gleichzeitig mit einer festen Tradition. Seit der ersten E3 im Jahr 1995 stellte Sony nämlich jede seiner neuen PS-Konsolen auf der Messe vor. Den Grund dafür nennt das japanische Unternehmen auch gegenüber dem Spielemagazin GameIndustry.biz: Man habe das Gefühl, "dass die Vision des Events nicht zu dem passt, was das Unternehmen für dieses Jahr geplant hat."

Playstation-Fans müssen trotzdem nicht auf eine Veranstaltung für die PS5 verzichten. Anstelle der Teilnahme an der E3 will Sony selbst Events für begeisterte Spieler organisieren. Auf diesen sollen neben der PS5 auch weitere Spiele für die PS4 gezeigt werden. Fans sollen sich durch die globale Eventreihe als Teil der Playstation-Familie fühlen.

Seit einiger Zeit gibt das Unternehmen nur noch nach und nach einzelne Details über seine neue Konsole heraus. Das Letzte, was wir zu sehen bekamen, war das neue Logo der PS5 auf der CES 2020. Die eigenen Veranstaltungen und die jetzige Absage an die E3 könnte darauf hindeuten, dass sich das Unternehmen unabhängiger von anderen Events machen und seine Fans stärker an sich binden will.

Den gleichen Trend sehen wir im Übrigen seit einigen Jahren bei Highend-Smartphones, die anstatt auf Messen zunehmend auf eigenen Events vorgestellt werden.

So oder so: Die Abwesenheit von Sony auf der Messe hinterlässt ein Vakuum. Somit wird dieses Jahr wohl Microsoft mit seiner XBox X im Zentrum der E3 stehen. Und noch schlimmer: Wann genau die PS5 denn jetzt rauskommt, hat Sony noch nicht verraten. Wo ist also meine PS5?!1