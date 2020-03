Neue Nokia-Handys: So verfolgt Ihr heute den Livestream

Im Laufe des heutigen Tages wird HMD Global bei einer Veranstaltung in London "ein neues Kapitel in der Geschichte der Nokia-Handys" schreiben. Der Launch, bei dem wir mehrere neue Smartphones erwarten, findet ausschließlich online über einen Live-Stream statt. So könnt Ihr ihn im Internet live verfolgen.

Nokia Livestream: Wann findet der Launch statt?

Der Nokia-Launch findet am Donnerstag, den 19. März 2020 statt. Aus London wird Markeninhaber HMD Global per Live-Stream alle neuen Produkte vorstellen. Die Show beginnt um 17:30 Uhr MEZ hierzulande, also um 16:30 Uhr GMT, 10:30 Uhr EST und 7:00 Uhr PST für unsere Freunde und Kollegen in Europa.

Neue Nokia-Handys: Das erwarten wir

Die Gerüchteküche brodelt bereits seit mehreren Wochen. Zuerst simmerte das Gerücht auf kleiner Flamme, dass HMD Global ein Nachfolgemodell des Nokia 9 PureView, möglicherweise Nokia 9.2 genannt, auf den Markt bringen und den Namen PureView sowie die Partnerschaft mit Kamera-Unternehmen "Light" aufgeben könnte. Das Ende dieser Kooperation werden wir jedoch wahrscheinlich erst im Laufe des Jahres sehen.

Es scheint wahrscheinlicher zu sein, dass Nokia seine Smartphones der Mittel- und Einstiegsklasse in der ersten Hälfte des Jahres verbessern und die Markteinführung des Flaggschiffs im Laufe des Jahres vornehmen wird. Wir haben bereits die Einführung des Nokia 7.2 gesehen, und die Nomenklatur wird wahrscheinlich mit unserem ersten Blick auf die .3-Modelle der Marke fortgesetzt.