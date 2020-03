Nokia 8.3: HMD Global stellt günstiges 5G Smartphone für Globetrotter vor

Das Nokia 8.3 5G ist ein zukunftssicheres 5G-Smartphone, das vor allem durch das verbaute Kamera-Setup überzeugen soll. Das Handy stellt eine Fortsetzung der beliebten Nokia-8-Serie dar, auch wenn HMD Global das 8.2 überspringt und direkt zu seiner aktuellen Nomenklatur übergeht. Das Nokia 8.3 bietet so ziemlich alle modernen Komponenten aktueller Smartphones und überrascht mit einer 3,5-mm-Klinke auch Nostalgiker.

Wieder legt HMD Global bei dem Nokia 8.3 großen Wert auf die Kamera. Der langjährige Partner Zeiss ist wieder mit an Bord, diesmal sogar auch im App-Bereich, denn Zeiss liefert für das Nokia 8.3 die Cinema Capture- und Editor-Software. Die PureView-Quad-Kamera ermöglicht die Erstellung von 4K-Videos im 21:9-Kinoformat, die sich in der Nachbearbeitung entsprechend "kinomäßig" bearbeiten lassen sollen. Bei der Kamera-Hardware setzt HMD Global auf eine Rezeptur bestehend aus folgenden Komponenten:

Hauptkamera: 64 MP, f/1.89 mit Zeiss-Optik

64 MP, f/1.89 mit Zeiss-Optik Ultra-Weitwinkel: 12 MP, f/2,2, 120° FOV, AF, 1,4 µm (2,8 µm im 3-MP-Videomodus), 1/2,43'', Sensor mit 16:9-Seitenverhältnis

12 MP, f/2,2, 120° FOV, AF, 1,4 µm (2,8 µm im 3-MP-Videomodus), 1/2,43'', Sensor mit 16:9-Seitenverhältnis 2 MP Tiefensensor

2 MP Makrolinse (3,6 cm Mindesttiefe), Dual High CRI, LED-Blitz

(3,6 cm Mindesttiefe), Dual High CRI, LED-Blitz Selfie-Kamera: 24 MP, f/2.0 mit Zeiss-Optik

Damit das Nokia 8.3, das auch im neuen James Bond Film mitwirken wird, actionreiche Szenen mit viel Bewegung einfangen kann, gibt es einen Action-Cam-Modus. Eine elektronische Bildstabilisierung sorgt dann für flüssige Videos. Das Weitwinkelobjektiv nimmt einen großen Bildbereich auf und kann mit einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Laut HMD Global eigne sich das Nokia 8.3 5G aufgrund der höheren Bildfrequenz ideal für Aufnahmen mit sich schnell bewegenden Objekten.

Das Kameramodul des Nokia 8.3 ist dem des OnePlus 7T ähnlicher als dem des Samsung Galaxy S20. / © HMD Global

Das Display ist ein massives 6,81-Zoll-FHD+-Panel in 20:9 mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. HMD Global nennt dies wieder einmal PureDisplay. In der linken oberen Ecke des Displays befindet sich eine Loch, um die Selfie-Kamera unterzubringen.

Der Fingerabdruck-Sensor im Display des Nokia 9 PureView war einer der Schwachpunkte des Telefons bei der Markteinführung. Einige Fans werden sich also freuen, dass Nokia beim 8.3 5G den Fingerabdruck-Sensor aus dem Display heraus und in den Power-Knopf verlegt hat. Der Google-Assistant-Knopf ist ebenfalls an Bord, wie wir bei einigen der erschwinglicheren Smartphones der Marke wie dem Nokia 3.2 und 4.2 gesehen haben.

Unter der Haube befindet sich ein Qualcomm Snapdragon 765G SoC. Dazu gibt es sechs oder acht GByte RAM und 128 GByte internen Speicher. Die Basis-Speicheroption erscheint geizig, kann aber über eine microSD-Karte um bis zu 400 GB erweitert werden.

Das Nokia-Branding ist immer noch in der unteren Lünette zu sehen. / © HMD Global

Das Nokia 8.3 5G wird sofort mit Android 10 auf den Markt kommen. Da Nokia dank der Mitgliedschaft im Android One-Programm eine schnelle Aktualisierung vornimmt, müsst Ihr nicht lange auf ein Update auf Android 11 warten, sobald Google die endgültige Version der Software veröffentlicht.

Nokia 8.3 5G: Technische Daten Akkukapazität: 4500 mAh Display-Größe: 6,8 Zoll Bildschirm: 2400 x 1080 Pixel (387 ppi) Kamera vorne: 24 Megapixel Kamera hinten: 64 Megapixel Blitz: Dual-LED Android-Version: 10 - Q Benutzeroberfläche: Stock Android RAM: 6 GB

8 GB Interner Speicher: 64 GB

128 GB Wechselspeicher: microSD Anzahl Kerne: 6 Max. Taktung: 2,3 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Es werden sowohl Dual-SIM- als auch Single-SIM-Versionen verfügbar sein; wahrscheinlich abhängig von der Region, in der das Smartphone angeboten wird. In Deutschland wird das Nokia 8.3 im dritten Quartal 2020 in den Handel kommen und zu einem Preis von 649 Euro erhältlich sein. Für diesen Preis gibt es das Nokia 8.3 in Deutschland mit 8 GByte RAM und 128 GByte ROM.

Was denkt Ihr über das Nokia 8.3 5G? Ist es ein starker Konkurrent für den Markt der oberen Mittelklasse im Jahr 2020? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.