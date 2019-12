150 Tage NextPit: Meine wichtigsten Erkenntnisse nach einer Insolvenz – Folge 5

Rund 150 Tage nach dem Neubeginn von AndroidPIT unter der NextPit GmbH und kurz vor Ende des Jahres will ich Bilanz ziehen und meine wichtigsten Erkenntnisse mit Euch teilen. Der Artikel ist dabei so lang geworden, dass wir ihn in sechs Teilen bringen – an jedem Tag dieser Woche gibt es einen Teil. Heute Teil 3 "Du hast nichts mehr zu verlieren – und kannst nur noch gewinnen".