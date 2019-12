150 Tage NextPit: Meine wichtigsten Erkenntnisse nach einer Insolvenz – Folge 4

Rund 150 Tage nach dem Neubeginn von AndroidPIT unter der NextPit GmbH und kurz vor Ende des Jahres will ich Bilanz ziehen und meine wichtigsten Erkenntnisse mit Euch teilen. Der Artikel ist dabei so lang geworden, dass wir ihn in sechs Teilen bringen – an jedem Tag dieser Woche gibt es einen Teil. Heute Teil 4 "Scheitern macht Dich kreativer".

4. Scheitern macht Dich kreativer.

Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Einer der größten Ökonomen im vergangenen Jahrhundert war Peter Schumpeter, der selbstverständlich während des Studiums auch immer wieder Teil der Ausbildung war. Schumpeter prägte den Begriff der “schöpferischen Zerstörung” und meinte damit, dass (technischer Fortschritt) Altes ablöst und Platz für Neues macht.

Ich bin mir nicht sicher, ob der gute alte Schumpeter auch gleich eine Insolvenz in seine Theorie der kreativen Zerstörung – denn so wird seine These ebenfalls genannt – einbezogen hat. Fakt ist aber, dass der durchaus zerstörerische Prozess Energien freisetzt, die man vorher in dieser Weise nicht hatte.

Anfang Juni saßen wir, das zukünftige NextPit-Team, in unseren alten Büros bei Workshops zusammen. Uns beschäftigte die Fragestellung, wie wir zukünftig unser Geschäftsmodell neu organisieren und uns insgesamt neu positionieren könnten.

Das war selbstverständlich nicht das erste Mal, dass wir eine solche Übung gemacht haben. Allerdings war in der Vergangenheit in der Regel an der Grenze von „bekannt“ zu „unbekannt“ Schluss. Jetzt aber konnten, ja wir mussten uns sogar auf und ins neue Terrain hinein wagen.

Das, was wir dort und damals erarbeitet haben, ist die Grundlage für vieles, was im Jahr 2020 hier bei AndroidPIT passieren wird. Wir haben an vielen Stellen ganz neu gedacht – und man selbst fragt sich manchmal, warum man das nicht schon viel früher getan hat.

Weil man es nicht musste, dürfte wohl die Antwort auf diese Frage sein. Wir Menschen lieben Komfortzonen und vermeiden Veränderungen. Das hemmt Kreativität und verhindert Erneuerung. Ich bin mir sicher, dass Peter Schumpeter heutzutage mit staunenden Augen durch die Welt laufen würde und sich selbst bestätigt sähe. Kaum etwas zuvor, wie die Digitalisierung heute hat eine so zerstörerische Kraft im ökonomischen Sinne gezeigt.

Mir gefällt das Paradoxon der kreativen Zerstörung, die ja auch gleichzeitig eine Erneuerung bedeutet. Die Frage, die mich seither eher beschäftigt, ist, wie man einen solchen Prozess auch dann effektiv in den Alltag eines Unternehmens einflechten kann, wenn er an sich nicht notwendig wäre.

Ich würde es gerne vermeiden, dass wir im Kollektiv erst dann wieder effektiv kreativ werden könnten, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht.

