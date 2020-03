Neues iPhone 12: Apple will im Herbst liefern

Chinas Wirtschaft traf das Coronavirus Anfang des Jahres besonders hart. Zahlreiche Werke wurden geschlossen, Arbeit auf Eis gelegt. Auch Smartphone-Hersteller, die im großen Stil in China produzieren, spürten Auswirkungen. So musste Tech-Konzern Apple laut Berichten nicht nur mit verzögerten Lieferzeiten rechnen, sondern alle Apple Stores schließen. Während die Wirtschaft in China allmählich wieder Fahrt aufnimmt, kursieren Berichte wonach Apple das iPhone 12 in diesem Jahr nicht mehr vorstellen wird. Zu viele Zulieferer sollen beim Fertigen von Display, Kamera-Modulen oder Akkus in Rückstand geraten sein.

Laut eines Berichts von "Bloomberg" sei Apple mittlerweile aber wieder auf der Spur. So berichtet das Nachrichten-Portal, Apple habe erste Testgeräte in China produzieren können. Auch war es dem kalifornischen Unternehmen wieder möglich, Mitarbeiter aus den USA nach China zu schicken, um die Produktionsketten zu überprüfen.

Dass Apples Lieferkette unterbrochen war, zeigt sich auch an bereits veröffentlichten Produkten, wie dem iPad Pro 2020 oder dem neuen Mac Book Air. Via Twitter beschweren sich zahlreiche Käufer immer noch über verzögerte Lieferungen. Diese sind zurückzuführen auf den Zusammenbruch der chinesischen Wirtschaft im Januar; mitten in der Produktion der neuen Apple-Produkte fürs Frühjahr 2020.

Doch auch wenn nun allmählich die Werke anlaufen, kämpft Apple weiter mit Schließungen von Fabriken, etwa in Malaysia, wo unter anderem Apples Zulieferer "Ibiden" Platinen für Smartphones herstellt. Wer sich kein Bild davon machen kann, wie abhängig Apple und auch alle anderen Smartphone-Hersteller von ihren Zulieferern sind, kann einen Blick auf Apples Zulieferer-Liste werfen. Hier listet Apple lediglich seine 200 Top-Zulieferer auf.

Apples neues iPhone soll wohl trotzdem pünktlich zur Herbst-Keynote fertig sein, wie Bloomberg berichtet, obwohl Apples wichtigster Zulieferer Foxconn aus Taiwan laut eigenen Angaben den normalen Betrieb frühestens Ende März wieder aufnehmen könne. Gegenüber einem japanischen Wirtschaftsmagazin (Nikkei) äußerte man sich seitens Foxconn optimistisch. Man habe genügend Personal für die "saisonale Nachfrage" sichergestellt. Das Unternehmen erwirtschaftet rund 40 Prozent seines jährlichen Umsatzes mit der Fertigung von Apple-Produkten. Ob Apple trotz aller Abhängigkeit pünktlich im Herbst liefern kann, und ob dann das gewohnte Interesse an einem neuen Luxus-Handy aus Cupertino besteht, bleibt abzuwarten.