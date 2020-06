Neuer Siri-Shortcut zeichnet Polizei bei Verkehrskontrollen auf

Die Shortcuts beziehungsweise Kurzbefehle für Apples digitalen Sprachassistenten sind wirklich praktisch. Ähnlich wie Apples Automator erlaubt das mit iOS 12 gelaunchte Feature, Befehlsketten zusammenzubasteln. Ein "Hey Siri, Kaffee!" beispielsweise kann direkt eine Fußgängernavigation zum nächstgelegenen Café starten.

In diesem Fall geht es jedoch um eine weitaus ernstere Angelegenheit – nämlich um die Rassismus-Thematik in den USA – und die Dokumentation von Polizeikontrollen. Nicht zuletzt aufgrund der laxen Waffengesetze und der aufgeheizten Stimmung kann jede verdächtige Bewegung bei einer Verkehrskontrolle zu einem gefährlichen Missverständnis führen.

Genau dem wollte der Apple-User Robert Petersen entgegenwirken, der bereits 2018 einen Shortcut respektive Kurzbefehl für Polizeikontrollen entwickelt hatte. Nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei und der darauf folgenden Proteste und Unruhen hat Petersen den Shortcut aktualisiert.

Wie eingangs bereits beschrieben startet der Shortcut "Hey Siri, I'm getting pulled over" (zu deutsch: "Ich werde angehalten") die Videoaufnahme der Frontkamera. Außerdem wird die Displayhelligkeit gedimmt und die Musikwiedergabe gestoppt. Optional sendet der Shortcut auch eine Kopie des Videos zusammen mit der Position an einen vertrauenswürdigen Notfallkontakt und lädt das Filmmaterial in die Cloud hoch. Allerdings funktioniert das wiederum nur nach Bestätigung mehrerer Pop-Ups.

Zum Zeitpunkt des Launches sagte Petersen gegenüber dem Business Insider: "Es schien mir, dass eine Aufzeichnung des Vorfalls nicht schaden könnte, sollte man einmal angehalten werden."

Apparently iphones have a police shortcut link and it does a bunch of things when you tell Siri you're pulled over...?



This is REALLY important if it's legit, all my iphone ppl need to watch this and share. pic.twitter.com/Dp7E3Uj2So