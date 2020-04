Netflix und YouTube aus der Ferne zusammen sehen

Filmabende sind so viel schöner, wenn man den Film zusammen genießen, unterbrechen, sich über ihn unterhalten und dabei ein Glas Fassbrause genießen kann. Da auch mir meine Couch-Buddies beim Netflix-Bingen gefehlt haben, begab ich mich auf Recherche. Dabei stieß ich auf praktische Browser-Erweiterungen, die ohne großen Aufwand das Filmabend-Gefühl wecken können.

So habe ich natürlich Netflix Party getestet; diese Browser-Erweiterung für Google Chrome kennt inzwischen vermutlich fast jeder. Mit ihr könnt Ihr gemeinsam Netflix sehen und dabei chatten. Aber ich habe auch eine Alternative gefunden, bei der Ihr Euch richtig mit Euren Kumpels unterhalten könnt, während Ihr die lustige Serie zusammen schaut. Da kommt natürlich deutlich mehr "Zusammen"-Gefühl auf.

Netflix Party, die stillste Party aller Zeiten

Alle Tech-Magazine haben sie bereits erwähnt: Netflix Party ist eine Browser-Erweiterung, die nur für Google Chrome verfügbar ist. Sie synchronisiert für Euch die Wiedergabe eines Netflix-Streams über mehrere Benutzer hinweg. Natürlich müssen alle Teilnehmer sowohl Chrome als auch die Erweiterung nutzen.

In "Netflix Party" erstellt Ihr ein "Wohnzimmer" und ladet Eure Freunde via Freigabe-Link ein. Die Teilnehmer, die jeweils ihr eigenes Netflix-Konto nutzen, setzen sich dann zu Euch auf die virtuelle Couch. Der integrierte Instant-Messenger erlaubtes Euch, den Film oder sie Serie live aber still zu kommentieren.

Ein Wohnzimmer kann maximal vier Personen aufnehmen. Und derzeit bietet die Browser-Erweiterung nur Text-Chat. Das Team hinter Netflix Party arbeite bereits an Emojis sowie Audio- und Video-Chat-Funktionalität. Ihr könnt das Team finanziell via Patreon unterstützen mit fünf Euro pro Monat.

Mit Netflix Party könnt Ihr Euren Nextflix-Stream mit Freunden synchronisieren und live chatten. / © AndroidPit - Netflix Screenshot

Auf jeden Fall scheinen die Entwickler auf das Feedback der Benutzer schnell zu reagieren. Sie bieten auf ihrer offiziellen Website ein Tutorial an. Mit jedem Update erhöht sich die Anzahl der Server erheblich, um die Stabilität zu verbessern. Offenbar machen sich die Entwickler auf lange Ausgangssperren gefasst.

Wer die "Party" erstellt, kann bestimmen, ob nur er/sie oder alle Teilnehmer die Wiedergabe steuern dürfen. Jeder Benutzer kann ein Profilbild erstellen sowie den Spitznamen ändern. Ihr könnt den Chat auch ausblenden, falls Ihr Netflix Party nur der Synchronisierung wegen verwendet. Alles in allem fühlt sich Netflix Party noch etwas ungeschliffen an.

Bei meiner Recherche stieß ich auch auf die Erweiterung Metastream. Anders als Netflix Party ist sie auch für Firefox erhältlich. Sie soll neben Netflix auch Hulu, YouTube und Twitch synchronisieren und einen Text-Chat bieten. Leider spürt man den Beta-Status der Erweiterung, sie ist wirklich instabil.

Wie man Netflix Party benutzt:

Ladet die Erweiterung herunter

Loggt Euch bei Netflix ein

Drückt auf die neue NP-Schaltfläche oben rechts im Browser-Fenster.

Wählt, ob Ihr die Wiedergabe allein steuern wollt oder nicht (Wiedergabe, Pause usw.)

Klickt auf "Party starten"

Kopiert den Freigabelink und sendet ihn an maximal 3 Freunde

Startet den Stream und chattet

TwoSeven: Netflix Party-Alternative mit Video-Chat

Netflix Party ist ja ganz nett, aber wenn ich meine Freunde beim Filmgucken mit Nachrichten belästigen will, kann ich auch WhatsApp benutzen. Ich gehöre zu den Personen, die vor allem bei lustigen Serien gerne sofort über sie gemeinsam mit Freunden lacht und redet. "Wer ist der da noch einmal?" "War sie am Ende der 5. Staffel nicht tot?" Und dafür brauche ich auch Audio und Video, und nicht nur Text.

Dank einer Erwähnung bei The Verge steiß ich auf TwoSeven. Die Browser-Erweiterung funktioniert mit Chrome und Firefox. Dort richtet Ihr eine Video-Lounge ein und kommuniziert über Eure Webcams. Neben Netflix könnt Ihr auch eure Youtube-, Amazon Prime-, HBO Now- oder Vimeo-Streams synchron ansehen. Die kostenpflichtige Version bietet zusätzlich Hulu und Disney+.

Ich testete die kostenlose Version auf Chrome mit meiner Schwester (sie lebt in Frankreich und ich in Deutschland) und ich war angetan. Die Oberfläche ist recht schlicht. Wir müssen ein Konto erstellen; ich habe mich per Google-Konto registriert. Eine Sidebar mit Tabs für alle Dienste macht Euch zum Video-Jockey für YouTube, Netflix usw. Auch hier gilt: Erstellt den Freigabe-Link und schickt ihn an Eure Freunde. Speichert einzelne Benutzer als Kontakte und ladet Sie beim nächsten Mal direkt über die Erweiterung ein.

Im Gegensatz zu Netflix Party bietet TwoSeven Audio- und Video-Chat / © AndroidPit

Jeder kann dann nach Belieben seine Webcam und/oder sein Mikrofon anschließen. Die jedem Benutzer gewidmeten Fenster integrieren sich ziemlich gut in den Bildschirm und stören den Filmgenuss nur unerheblich. Ich empfehle Euch aber, Ohr- oder Kopfhörer zu verwenden. Denn schnell erzeugen Sprach- und Film-Wiederhabe sowie Euer Mikrofon eine Rückkopplung. Legt für einzelne Teilnehmer fest, ob sie Euch sehen können und bestimmt umgekehrt, wen Ihr sehen und hören wollt.

Das Team hinter TwoSeven behauptet, bis zu 400 Personen in einem einzigen Raum unterbringen zu können (nur Text). Beim Video-Chat kommt eine Peer-to-Peer-Verbindung zum Einsatz (Ihr baut also zu jedem Teilnehmer eine Direktverbindung auf), die mit handelsüblichen Internetleitungen nur bis drei Teilnehmer Spaß macht.

Sie können den Chat im Vollbildmodus ausblenden und die Video-Übertragungen frei platzieren. / © AndroidPit

Für Netflix müsst Ihr zunächst eine kleine Anpassung im Chrome-Browser vornehmen, da er den Netflix-Cookie nicht für die TwoSeven-Seite freigeben möchte. Die entsprechende Anleitung findet Ihr auf der offiziellen Hilfeseite unter "Can't login to Netflix".

Während ich Netflix Party eher als nette Spielerei betrachte, erscheint mir TwoSeven schon eher als wirkliches Hilfsmittel, um den Filme-Abend-Flair wiederzubeleben. Hinter TwoSeven steht eine echte Community mit Discord-Server und Reddit-Seite, um Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen.

Wie man TwoSeven benutzt:

Ladet die TwoSeven-Erweiterung herunter (Chrome, Firefox)

Erstellt ein Konto

Geht auf Netflix oder Youtube und wählt ein Video aus

Eine Benachrichtigung erscheint im Logo der Erweiterung oben rechts im Browser-Fenster. Klickt darauf und geht zu "Medien anzeigen".

Ihr werdet dann in Euer virtuelles Wohnzimmer weitergeleitet. Ladet Freunde per Freigabelink oder aus der Kontaktliste ein.

Ihr könnt auch direkt über die Website twoseven.xyz Wohnzimmer erstellen und "Start Watching" klicken.

Im virtuellen Wohnzimmer findet ihr künftig einen Netflix-Tab vor. Für YouTube müsst Ihr Video-URLs einzeln in den Tab einfügen.

Später könnt Ihr über die Tabs schnell zwischen den VOD-Diensten umschalten.

Ich persönlich war von beiden Kandidaten überzeugt. Ich bedauere nur, dass derzeit keine Lösung für Smartphones angeboten wird. Die genannten Browser-Erweiterungen sind in Mobile-Browsern nicht verwendbar und machen Netflix Party sowie TwoSeven unbrauchbar.

Kanntet Ihr die Erweiterungen schon? Habt Ihr eine andere Methode, um Filme oder Videos aus der Ferne mit Freunden anzusehen? Hinterlasst gerne Eure Tipps und Ideen in den Kommentaren.