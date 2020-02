Wege in die Nachhaltigkeit: Wie der Smartphone-Markt sich bessern kann

Ich unterhielt mich mit mehreren Experten auf dem Gebiet Nachhaltigkeit in der Technologie und bin ansatzweise hoffnungsvoll gestimmt. Auch wenn der Raubbau zur Herstellung neuer Smartphones weitergeht, steigt die Zahl der Optionen, mit denen wir uns dagegen entscheiden können.

Regt den Kreislauf an: Smartphone-Pfand

Das hessische Unternehmen Shiftphones zeigt, dass Smartphones keine Massenware sein müssen. Vor allem hat der Hersteller schon von Anfang an einkalkuliert, dass die Geräte am Ende ihrer Nutzungszeit wieder bei ihm landen. Mit rund 20 Euro Pfand pro Smartphone werden die Kunden durchaus dazu ermutigt.

Seit Einführung unseres Gerätepfands konnten wir sehr viele Geräte vor Schubladen retten, die dort vermutlich in Vergessenheit geraten wären. Das Pfand motiviert die Anwender außerdem ihre alten/nicht mehr genutzten Geräte zurückzusenden und nicht irrtümlicherweise über den Hausmüll zu entsorgen.

(Manuel Suhre, Pressesprecher, Shift GmbH)

Für eine längere Beziehung: Smartphones selbst reparieren können

Ganz klar: Display und Akku sind die Schwachpunkte von Smartphones. Ersteres bricht bei Stürzen und Stößen. Letzterer verschleißt aufgrund chemischer Alterungsprozesse. Warum sollten wir sie also nicht schnell und günstig reparieren können?

Bis zum Galaxy S6 im Jahr 2015 waren die Smartphones des damals wichtigsten Herstellers abseits Apple relativ einfach und preiswert zu reparieren. Bei Samsung-Handys konnten wir die Plastikkappe auf der Rückseite ohne Werkzeug mit dem Fingernagel abhebeln und den darunter befindlichen Akku auswechseln. Der kostete bei eBay rund 20 Euro, bei Samsung selbst unwesentlich mehr.

Heute ist das praktisch nur noch bei Shiftphones und Fairphone möglich. Beide Marken sind Underdogs, deren Gesamtumsatz niedriger ausfällt als das Marketing-Budget von Huawei, Samsung oder Apple. Die Hessen sind idealistisch und sagen …

"Als Social Business verzichten wir bewusst auf Marketingmaßnahmen und Werbebudget. Überschüsse gehen in Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Insofern […] verfügt die 'alarmierte Generation' vermutlich nur im Ansatz über die Kenntnis, dass es Unternehmen wir SHIFT (oder andere) gibt."

Öffnen, Akku wechseln, Schließen. Kann Dein Gerät nicht? Selbst schuld! / © AndroidPIT

Doch was macht die restliche Mehrheit, die ein Smartphone mit verklebtem Akku hat?

Repair-Cafés sind im Kommen

Ich habe Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe darum gebeten, mir wenigstens einen kleinen Hoffnungsschimmer bezüglich nachhaltiger Elektronik zu machen. Er sagte, dass die Zahl der Repair Cafés offenbar stetig zunehme. Bei diesen informellen Treffen beraten Profis oder technisch versierte Menschen mit kaputten Dingen und helfen ihnen dabei, sie wieder zu reparieren.

Zu Besuch im Repair-Café: "Kaputt? Gibts nicht!" / © AndroidPIT

Nach dem Motto "Wehrt Euch und repariert Eure Smartphones" lassen sich immer mehr Menschen nicht von den Herstellern entmutigen, ihren kaputtgeglaubten, digitalen Begleiter wieder selbst in Stand zu setzen. Auch wenn die Garantie oder Gewährleistung schon längst abgelaufen sind, finden sich noch irgendwo Ersatzteile und Möglichkeiten, den Neukauf zu vermeiden.

Doch was ist mit der Software?

Ein weiterer, heikler Punkt ist die Software. Smartphone-Hersteller haben quasi Alleinherrschaft darüber, ob Euer Gerät noch Updates erhält oder nicht. Das ist kritisch, denn ohne regelmäßige Sicherheitspatches haben es fiese Typen immer leichter, Eure Daten zu klauen.

Leider haben selbst die tugendhaften Hersteller Fairphone und Shiftphones dagegen noch kein Mittel gefunden. Unendlich langen Support durch Android kann es nicht geben, da sowohl die Chipsatz-Hersteller als auch Google irgendwann Restriktionen anwenden. Erstere liefern keine neuen Treiber mehr und lassen somit Sicherheitslücken offen. Letztere stellen Anforderungen für eine neue Android-Version, die die alten Geräte nicht mehr erfüllen können. Ein Sonderfall war das Fairphone 2, das trotz des nicht erfüllten OpenGL-3.1-Zwangs per Sondergenehmigung das Update auf Android 7 Nougat bekommen hat.

Für das Fairphone 3 gilt aktuell "eine fünfjährige Update-Garantie", wie man mir aus der Zentrale in Amsterdam bestätigt. Sie würde also im September 2024 auslaufen. Ersatzteile sollen für dieselbe Dauer verfügbar sein.

Grauzone Ersatzteil-Garantie

Rechtlich ist besonders die Ersatzteil-Situation schlecht geregelt. Nur innerhalb der kurzen Gewährleistungs-Phase kann ein Produkt wirklich repariert werden. Hersteller wie Apple oder Samsung haben oft ein Monopol auf Ersatzteile und bieten sie dementsprechend mitunter zu Wucherpreisen an.

Das Gemeine: Wenn ich ein Smartphone kaufe, weiß ich nicht, wie lange Ersatzteile und Software-Updates dafür verfügbar sein werden. EU-Richtlinien zum ökologischeren Design sind noch in der Mache. Philipp Sommer berichtet, dass aber gerade Deutschland sich immer wieder in derlei Bemühungen auf EU-Ebene querstelle.

Frankreich hingegen schreite in gutem Beispiel voran und werde demnächst schon eine neue Kennzeichnung einführen. Ein Reparierbarkeits-Index (ähnlich dem iFixit-Rating) soll dort dem Verbraucher als Anhaltspunkt dienen, ob er das Gerät im Falle eines Defekts auch in eigener Verantwortung wieder in Gang setzen kann.

Wir besitzen, was wir kaufen

Besonders in Bezug auf die Software zeigen sich Smartphone-Hersteller ganz unterschiedlich kulant. Bei Shiftphones, Fairphone aber auch bei OnePlus ist man locker. Manuel Suhre erklärt: "Durch das Öffnen oder Installieren alternativer Betriebssysteme erleidet der Kunde keinen Garantieverlust. Unser Shift-OS (basierend auf Android) wird auch als Light-Version (ohne Google-Services) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus pflegen wir gute Kontakte zu alternativen OS-Communities (Lineage, UBports [ehemals Ubuntu Phone, Anm. d. Red.]) und leisten hier Custom-ROM-Support." So kommen wir auch nach dem offiziellen Update-Stopp wieder an frische Patches.

Den radikalsten Ansatz verfolgt Purism mit seinem Linux-Smartphone Librem 5. Das US-Start-up hat mit der deutschen Hardware-Entwicklerin Nicole Färber (Interview) ein komplett neues Stück Hardware entwickelt. Es kann eigentlich genau das, was andere Smartphones auch können. Und wenn man naiv ist, denkt man, es könne dies schlechter: Es hat weniger Apps, die Akkulaufzeit ist schlecht, die Performance nicht konkurrenzfähig.

Aber jeder einzelne Schaltkreis der darin verbauten Hardware ist offen dokumentiert. Wir dürfen genau kontrollieren, was im Innern dieses Gerätes vor sich geht. Das ist (seit dem HTC HD2) mit keinem anderen Smartphone auf der Welt möglich. Spätestens bei dem Modem-Treibern schauen wir üblicherweise auf eine Black Box und dürfen nicht nachsehen, welche Daten das Smartphone zu welchem Zeitpunkt wem übermittelt.

Freilich steht bei der Bemühung des Purism-Projektes nicht die Ökologie im Fokus, doch berührt sie dieselbe Maxime: Wenn wir wirklich kontrollieren, was wir besitzen, werden wir es gerne für lange Zeit benutzen. Und die Ökobilanz eines aufwendig hergestellten Gerätes verbessert sich, je später es durch das nächste ersetzt wird.

Die Produktzyklen werden tendenziell kürzer

Leider wird auch diese Asymmetrie von der Gesetzgebung in Kauf genommen: Niemand außer der Hersteller darf die inneren Mechanismen eines Smartphones kontrollieren und alle sind damit einverstanden. Niemand sonst kann die Ersatzteile produzieren oder darf sie verkaufen und auch das scheint okay zu sein.

Inzwischen kosten wirklich gute Smartphones selbst neu nur noch rund 300 Euro. Das ist nur unwesentlich mehr als ein neues Display für das Galaxy S9. Hersteller unterbieten sich preislich mit neuen, guten Modellen in diesem Preissegment, während den Top-Modellen die Argumente für ihren Aufpreis ausgehen. Beide Enden der Preisskala sind gesäumt von Beliebigkeit. Ob die Geräte länger als ein Jahr durchhalten, ist in beiden Fällen eine Frage des Glücks.

Doch auch Konsum ist ein Teil des demokratischen Prozesses, und wir Verbraucher müssen unsere Rolle darin wahrnehmen. Manuel Suhre schließt:

"Letztendlich entscheidet sich immer der Konsument. Mit dem Geld in der Tasche sitzt er am längeren Hebel und kann sich für Mainstream oder 'Alternative' entscheiden. Die Kunst besteht darin, mit dieser Alternative zu ihm durchzudringen."