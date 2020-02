MWC 2020: Größte Mobilfunkmesse der Welt abgesagt

Uns erreicht gerade via Twitter die Meldung, dass der Mobile World Congress 2020 (MWC) in Barcelona aufgrund des Coronavirus abgesagt wurde. Bereits seit heute Mittag, 14 Uhr, fand laut Medienberichten eine Krisensitzung der GSMA, dem Veranstalter der größten Mobilfunkmesse der Welt, statt.

Das Nachrichtenportal CNET berichtet heute Abend unter Verweis auf Bloomberg über das Aus des MWC 2020, der vom 24. Februar bis 27 Februar im Herzen Barcelonas stattfinden sollte. Nachdem bereits in der vergangenen Woche zahlreiche große Hersteller, darunter LG und Sony, die Teilnahme an der Mobilfunkmesse abgesagt hatten, folgten seit diesem Montag weiter Hersteller. So teilten unter anderem Amazon, Microsoft, Samsung, die Deutsche Telekom und viele andere Tech-Riesen ihre Absage über Pressemitteilungen und die sozialen Netzwerke mit.

Breaking: #MWC2020 has been officially canceled amid conerns over coronavirus outbreak. https://t.co/Gnl5DcY9GC — CNET (@CNET) February 12, 2020

Grund der Absagen ist das aktuell weltweit grassierende Corona-Virus. Der Messe-Veranstalter hatte bis zuletzt versucht, die Hygiene-Maßnahmen und Einreisebedingungen für die Messe zu verschärfen. So sollten unter anderem mehr Möglichkeit zur Handdesinfektion im und um Messegelände bereitgestellt werden. Einreisende sollten Nachweise erbringen, dass sie sich in den vergangenen 14 Tagen nich in China aufgehalten oder unter Quarantäne gestanden haben – entweder per Reisepass oder behördlichem Nachweis.

Die Absage des MWC trifft die Technik-Branche und den Veranstalter hart. Zahlreiche Unternehmen planen bereits seit Monaten die Messe-Teilnahme. Die GSMA generiert Einnahmen in Millionen-Höhe durch die Veranstaltung. Etliche Medienunternehmen weltweit dürften nun auf Reisekosten sitzen bleiben. Dennoch steht die Gesundheit von Millionen Menschen im Vordergrund.

Die weltweite Besorgnis über den Ausbruch des Coronavirus, die Reiseprobleme und andere Umstände machen es unmöglich, sagte John Hoffman, Vorstandsvorsitzender des Konferenzorganisators GSMA (Bloomberg)

Via Twitter geben zahlreiche Journalisten indes bekannt, dass sie trotzdem nach Barcelona fliegen werden. Obwohl das Messegelände wohl geschlossen sein wird, könnten einige Hersteller trotz der Absage der Messe Gespräche führen und Produkte vorstellen. So erreichten auch uns heute bereits Anfragen von Herstellern, die sich nach einer Teilnahme trotz möglicher Absage erkundigten. In den kommenden Stunden und Tagen wird sich zeigen, ob und wie solche Termine trotz Messe-Absage realisiert werden können.

Am Coronavirus sind weltweit bisher laut Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 1.115 Menschen gestorben. Weltweit wurden 45.174 Fälle von Infektionen gemeldet (Stand 12.02.2020, 16 Uhr). In Deutschland sind bisher 16 Infektionen bekannt. Wie hoch die tatsächliche Zahl der Infizierten und Todesopfer in China ist, bleibt unklar.