Motorola Razr 2019: Hersteller warnt vor Display-Schäden

In den USA können Mutige seit dem Wochenende die Neuauflage des Motorola Razr mit faltbarem Display vorbestellen. Mutig, weil Motorola eine Pflegeanleitung für das Klapphandy veröffentlicht hat, aus der hervorgeht, dass Beschädigungen des empfindlichen Displays wohl zur Normalität gehören werden.

Eines muss man Motorola lassen: Anders als andere Hersteller, die sich auf das Terrain neuer Innovationen wagen und Produkte anpreisen, bevor sie überhaupt Marktreife erlangt haben, geht das Unternehmen sehr transparent mit den Kinderkrankheiten um, von denen faltbare Displays immer noch befallen sein können. Käufer des Motorola Razr wissen so immerhin, worauf sie sich einlassen.

“Das Display ist biegsam. Beulen und Unebenheiten sind normal”, schreibt Motorola in seiner Video-Pflegeanleitung zum neuen Razr. Scharfe Objekte und Schutzfolien sollen Nutzer demnach vom Display fernhalten. Ein robustes Smartphone erhalten Käufer für den knackigen Kaufpreis wohl also nicht. Vergangene Woche habt Ihr bereits abgestimmt, dass Euch das Motorola Razr zu teuer ist – Hardcore-Fans des klappbaren Retro-Handys werden mögliche Beschädigungen wohl dennoch in Kauf nehmen.