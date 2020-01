Motorola Razr 2019: Faltbares Retro-Handy geht in den Vorverkauf

Es tut sich was in Sachen Verfügbarkeit des neuen Motorola Razr 2019 mit faltbarem Display. Nach einigen Verzögerungen im Dezember startet der Hersteller in Kürze den Presale und nimmt Vorbestellungen für die Auslieferung Anfang Februar entgegen. Deutsche Fans der Neuauflage des kultigen Telefons müssen sich trotzdem noch gedulden.

Das neue Motorola Razr hat im Jahr 2019 viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nicht nur Kids der 80er- und 90er-Jahre waren entzückt, als der US-amerikanische Tech-Konzern Motorola ein Comeback des Klapphandys Razr angekündigt hatte. Tech-Fans weltweit sehnten die Enthüllung des neuen Smartphones mit faltbarem Display herbei und wollten sehen, ob Motorola den Vorreitern von Huawei und Samsung Paroli bieten könne.

Motorola Razr (2019): Technische Daten Abmessungen: 172 x 72 x 14 mm Gewicht: 205 g Akkukapazität: 2501 mAh Display-Größe: 6,2 Zoll Display-Technologie: POLED Bildschirm: 2142 x 876 Pixel (373 ppi) Kamera vorne: 5 Megapixel Kamera hinten: 16 Megapixel Blitz: Dual-LED Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Stock Android RAM: 6 GB Interner Speicher: 128 GB Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 710 Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 2,2 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0

Gelungen ist den Amerikanern das durchaus, wie Shu bereits Ende vergangenen Jahres im Hands-On zum neuen Motorola Razr berichtete. Vor allem das moderne Retro-Design des faltbaren Smartphones begeistert. Dem Hersteller ist es gelungen, die Neuauflage so dicht am Original wie möglich zu konzipieren. Große Herausforderungen, wie den Faltmechanismus, hat Motorola elegant gemeistert. So kommt ein Falz-Freies P-OLED-Display im 21:9-Format zum Einsatz, das im zusammengeklappten Zustand nahezu plan aufliegt. Frontal weist ein kleines OLED-Display auf neue Anrufe, Nachrichten oder sonstige Benachrichtigungen hin.

Kompakt geklappt: Das neue Motorola Razr 2019 / © AndroidPIT

Motorola Razr: Presale startet mit Verzögerung

Bereits im Dezember wollte Motorola die Vorbesteller-Phase für das faltbare Smartphone in den USA einläuten. Offiziell verzögerte sich der Presale aufgrund von zu hoher Nachfrage. Anscheinend hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen die Produktion angekurbelt, um der Nachfrage gerecht zu werden. Laut Motorola startet der Presale nun am 26. Januar – vorerst nur in Nord-Amerika.

“Wir freuen uns mitteilen zu können, dass das Motorola Razr in Nord-Amerika exklusiv bei Verizon, Walmart und motorola.com in den Vorverkauf geht. Im lokalen Handel wird das Smartphone ab dem 06. Februar verfügbar sein. Daten für weitere Länder werden entsprechend lokal angekündigt." - Motorola

Das knapp 1,600 Euro teure Falt-Smartphone soll im ersten Halbjahr 2020 auch hierzulande verfügbar sein. Wir haben bei Motorola Deutschland nachgefragt und berichten über die Verfügbarkeit, sobald ein Statement vorliegt.