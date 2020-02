Motorola Razr (2019) aufgemacht: Akku- und Displaytausch nahezu unmöglich

Das neue Motorola Razr mit faltbarem Display wird in dieser Woche an erste Kunden in den USA verschickt. In einem YouTube-Video ist nun sehr gut zu sehen, was im Inneren des Falt-Handys vor sich geht. Das Razr 2019 ist somit nicht nur anfällig für Kratzer oder Beulen, es lässt sich bei einem Defekt wohl auch nicht besonders gut reparieren.