Motorola Moto G8 Power im Hands-on: Und er läuft und läuft und läuft

Von der Rückansicht kann man das G8 Plus und das G8 Power nur an Hand der Position des LED Blitzes erkennen. Ansonsten sind die G8 Modelle sich sehr ähnlich im Design.

Motorola erweitert nun endlich die G-Serie mit einem weiteren Modell, dem G8 Power. Die optische Verwandtschaft zum Moto G8 Plus ist unverkennbar. Die kleinen optisch sichtbaren Unterschiede zwischen den beiden G8-Modellen von Motorola fallen hingegen auf den ersten Blick nicht so schnell auf. Erst beim genauen Betrachten fällt auf der Front zunächst auf, dass das G8 Plus eine Tropfennotch besitzt und das G8 Power eine Punchhole für die Selfiekamera verwendet.

Motorola Moto G8 Power: Akku

Für ein Smartphone der unter-250-Euro-Klasse, hat das Motorola Moto G8 Power wirklich einen gewaltigen Akku. Satte 5.000 mAh-Akkus sind selbst in aktuellen Top-Smartphones kaum zu finden. Aber der Akku an sich macht noch lange keinen Dauerläufer aus. Erst die Kombination aus Software und verwendeter Hardware kann das Maximum aus dem Akku herauskitzeln. Da wir das Gerät erst wenige Tage in der Redaktion haben und die ersten Tage das G8 Power durch das Benchmark Parcours durch musste, kann ich Euch noch keine validen Akkulaufzeiten im Alltagsbetrieb nennen. Aber beim Akku-Benchmark macht das G8 Power schon mal einen sehr guten Eindruck und schaffte satte 18 Stunden und 51 Minuten im PC Mark Akkutest. In unserem finalen Test erfahrt Ihr dann, wie gut sich das Moto G8 Power im Alltag schlägt.

Mit 18 Watt wird das Moto G8 Power schnellgeladen. / © AndroidPIT

Habt Ihr dann doch mal den Akku entleert, dann könnt Ihr dank 18Watt Schnellladetechnik das Moto G8 zügig wieder mit Energie versorgen. Win entsprechendes Netzstecker liegt dem G8 Power bei.