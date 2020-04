Motorolas Comeback in die Smartphone-Champions-League

Es ist wahrlich lange her, dass wir von Motorola ein Top-Smartphone dieser Güteklasse gesehen haben, geschweige denn kaufen konnten. Aber das neue Motorola Smartphone-Duo will nun mit Spitzenausstattung Marktanteile zurückerobern. Leider hat die ganze Sache aber einen bitteren Beigeschmack.

Es ist ein Trend bei den Smartphone-Herstellern, neue Smartphone-Serien auf den Markt zu werfen, die sich optisch nicht viel voneinander unterscheiden, aber bei der Hardware-Konfiguration starke Abweichungen aufweisen. Auch bei dem neuen Motorola-Duo ist das der Fall. Äußerlich gleichen sich das Motorola Edge und das Edge+ wie ein Ei dem anderen. Erst wenn man die Datenblätter nebeneinander legt, dann erkennt man, dass das Edge ein Smartphone der Premium-Mittelklasse ist und das Edge+ das wahre Flaggschiff ist.

Das Motorola Edge kommt schon im Mai nach Deutschland, Österreich und Schweiz. / © Motorola, Montage: AndroidPIT

Im Detail liegt der Unterschied

Bleiben wir erstmal bei den Komponenten, die sich das Edge und Edge+ teilen und was aus meiner Warte wohl das Highlight der beiden Smartphones sein wird: Das 6,67 Zoll große Display mit Super AMOLED Panel, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und einer stromsparenden Auflösung von 1.080 x 2.360 Pixeln samt HDR10-Zertifizierung. Klingt eigentlich nicht gerade außergewöhnlich, oder? Stimmt, die technische Basis ist tatsächlich nicht redenswert, denn schließlich refreshen die Top-Smartphones des Jahres 2020 schon mit 120 Bildern pro Sekunde, oder gar mit 144 Bildern pro Sekunde.

Interessant wird es, wenn es um die gebogenen Displaykanten der beiden Edge-Geräte von Motorola geht, denn diese könnt Ihr nutzen oder aber auch nicht. In der neuen Motorola Software, My UX, werdet Ihr in der Lage sein, die gebogenen Ränder aktiv zu nutzen. Als Beispiel gibt Motorola Streichgesten an, um Benachrichtigungen anzeigen oder Anwendungen zu wechseln. Findet Ihr das Motorola Edge oder das Edge+ eigentlich toll, aber Euch nerven Edge-Displays, dann könnt Ihr diesen Störfaktor über die Software deaktivieren. Somit wird euch quasi ein planes Display mittels Software vorgegaukelt.

Der große Unterschied bei der Ausstattung zwischen Edge und Edge+ liegt in der Wahl von Prozessor und Speicherkombination. Das Edge nutzt Qualcomms Snapdragon 765 mit 6 GByte RAM und 128 GByte internem Speicher, während das Edge+ mit dem Snapdragon 865, satten 12 GByte RAM und 256 GByte internem Speicher ausgeliefert wird. Beide Smartphones sind aber schon bereit, in die 5G Netze einzutauchen.

Das erste echte Flaggschiff von Motorola kommt leider vorläufig nicht nach Deutschland. / © Motorola, Montage: AndroidPIT

Feine Unterschiede im Kamerasystemen

Sowohl das Motorola Edge, als auch das Edge+ verfügen über eine Dreifach-Kamerasystem, das auf Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel und Telekamera mit dreifach Zoom besteht. Auch hier gibt es bei den beiden Edge-Modell nur einen feinen Unterschied: Während das Edge+ mit einem 108-Megapixel-Sensor in der Weitwinkel-Einheit aufwarten kann, muss sich das Edge mit "nur" 64 Megapixeln begnügen. Ob das tatsächlich ein großes Manko ist, werden wir erst wissen, wenn wir das Edge und vielleicht auch das Edge+ in die Redaktion bekommen und beide testen konnten.

Ansonsten gibt es zwischen dem Motorola Edge und dem Edge+ nur noch minimale Unterscheide in den Abmessungen und auch beim verbauten Akku. Im günstigeren Edge steckt ein Akku mit 4.500 mAh, während im Edge+ ein 5.000 mAh Akku das Smartphone mit Energie versorgt. Alle weiteren Details könnt Ihr in der nachfolgenden Tabelle genauer anschauen.

Motorola Edge vs. Motorola Edge+ Motorola Edge Motorola Edge+ Display 6,67-Zoll, Super AMOLED

90 Hz, FullHD+ (2.340 x 1.080) 6,67-Zoll, Super AMOLED

90 Hz, FullHD+ (2.340 x 1.080) Größe 161,64 x 71,2 x 9,29 mm 161,07 x 71,38 x 9,6 mm Gewicht 190 Gramm 203 Gramm OS Android 10 Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865 Speicher 6 GByte RAM

128 GByte 12 GByte RAM

256 GByte Akku 4.500 mAh 5.000 mAh Kamera Rückseite: 64 MP, f/1.8, Weitwinkel

8 MP, f/2.4, Telefoto, 3x optische

16 MP, f/2.2, Ultra-Weitwinkel,

Vorderseite: 25 MP, f/2.0 Rückseite: 108 MP, f/1.7, Weitwinkel

8 MP, f/2.4, Telefoto, 3x optisch

16 MP, f/2.2, Ultra-Weitwinkel,

Vorderseite: 25 MP, f/2.0 Besondere Merkmale 5G: mmWave und Sub-6GHz

My UX

15 Watt kabelloses Laden, 18 Watt Schnellladung

In-Display-Fingerabdruck-Sensor

IP52 5G: mmWave und Sub-6GHz

My UX

15 Watt kabelloses Laden, 18 Watt Schnellladung

In-Display-Fingerabdruck-Sensor

IP68 Preis €599,99 erscheint nicht in Deutschland

Verfügbarkeit und Preis mit einem Wermutstropfen

Das Motorola Edge ist kommt schon im Mai in den Handel und wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599,99 Euro starten. Farblich gibt es zunächst nur die Farbe Schwarz. Das Motorola Edge+ hingegen wird laut Motorola zunächst nicht in Deutschland erhältlich sein. Schade, denn es wäre eine willkommenes Comeback gewesen. Aber wer weiß, ob das Edge+ nicht doch noch nachgeschoben wird.