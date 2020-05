Konkurrenz für Apple: Microsoft enthüllt neue Surface-Kopfhörer

Viele Gerüchte rankten sich bereits um Microsofts Surface Earbuds und Surface Headphones 2. Jetzt hat das Unternehmen zwei neue Audio-Produkte enthüllt. Die True-Wireless-Kopfhörer werden es mit Apples AirPods Pro und Googles neuen Pixel Buds für 2020 aufnehmen. Die Surface Headphones 2 sind in einem neuen mattschwarzen Finish erhältlich.

Für seinen Eintritt in den Markt der True-Wireless-Kopfhörer hat sich Microsoft bei seinen drahtlosen In-Ears für ein klobiges Disc-Design und nicht etwa für das Schaftdesign, das durch Apples AirPods Pro populär wurde, entschieden. Mit ihrer Größe sind die kabellosen Kopfhörer ziemlich auffällig und stehen in einem krassen Kontrast zu dem kleinen "Mentos-"Stil, den wir dieses Jahr bei Google gesehen haben. Die Surface-Headphones 2 haben indes interne Upgrades bekommen und kommen in einem trendigen neuen Finish. Alle Details findet Ihr hier.

Surface Headphones 2

Als Microsoft vor einem Jahr die Surface-Headphones auf den Markt brachte, gefielen uns das Design und die innovative Bedienung zur Einstellung von ANC und Lautstärke. Jetzt ist die Marke mit einer zweiten Generation zurück. Die neuen Surface-Headphones 2 sehen oberflächlich weitgehend genauso aus wie ihre Vorgänger, aber sie sind jetzt sowohl in Mattschwarz als auch in der alten Hellgrau-Version erhältlich.

Die Neuen Surface-Headphones 2 sind in Mattschwarz erhältlich. / © Microsoft

Neu an den Microsoft Surface-Kopfhörern für 2020 ist etwas, das als verbesserter Omnisonic-Klang bezeichnet wird. Kombiniert mit 13 Stufen einstellbarer Geräuschunterdrückung sollen Musik und Anrufe besser klingen als je zuvor.

Hier gibt es viel PowerPoint-Integration mit Live-Untertiteln, einschließlich der Übersetzung in eine von über 60 Sprachen (Windows 10 erforderlich). Daneben könnt Ihr durch eine Wischbewegung Folien vorwärts bewegen. Per Berührung und gedrückt halten, könnt Ihr den digitalen Sprachassistenten Cortana aktivieren.

Die meisten Upgrades befinden sich auf der Innenseite. / © Microsoft

Die Akkulaufzeit liegt bei 20 Stunden. Daneben gibt es eine Schnellladung, mit der Ihr eine Stunde Musik bei einer Ladezeit von nur fünf Minuten erzeugen könnt. Aktiviert Ihr Swift Pair, könnt Ihr die Surface-Headphones 2 sofort nach dem Auspacken an Euren Windows-10-PC anschließen.

Wir warten noch auf die offizielle Preisgestaltung, aber wir gehen davon aus, dass die Kopfhörer zu einem ähnlichen Preis auf den Markt kommen werden wie die Surface Headphones der ersten Generation, die in Europa bei 279,99 € liegt. Die vollständigen technischen Spezifikationen könnt Ihr unten einsehen.

Technische Daten der Surface Headphones 2 und der Surface Earbuds Headphones 2 Earbuds Gewicht 0,64 Pfund (290,3 g) jeder Kopfhörer: 7,2g Ladecase: 40g ohne Ohrstöpsel Frequenzbereich 20-20k Hz 20-20k Hz Stornierung von Lärm Bis zu 30 dB für aktive Lärmunterdrückung Bis zu 40 dB für passive Lärmunterdrückung Keine Referent 40 mm Lautsprecher mit freier Kante 13,6-mm-Treiber Aufladen / Lebensdauer der Batterie Vollständige Ladung in weniger als 2 Stunden / bis zu 20 Stunden Batterielebensdauer Bis zu 24 Stunden Batterielebensdauer (8 Stunden in den Kopfhörern) Kompatibilität Windows 10, iOS, Android, MacOS Windows 10, Android 4.4, iPhone 5, iOS9, Bluetooth 4.1/4.2

Surface Earbuds

Die Surface Earbuds sind Microsofts erstklassige True-Wireless-Ohrstöpsel. Das Unternehmen gibt an, sich auf ein "ultra-bequemes und sicheres Design" mit Touch-Bedienelementen für Musik und Anrufe konzentriert zu haben. Durch Streichen, Berühren und Antippen könnt Ihr die Lautstärke anpassen, Anrufe tätigen, Unterstützung erhalten, Euren Kalender verwalten, E-Mails unter iOS mit der Outlook Mobile-App beantworten, To-Dos erstellen und Präsentationen in Windows 10 mit PowerPoint steuern. Ihr könnt nach oben oder unten streichen, um die Lautstärke zu ändern, zurück oder vorwärts streichen, um Titel zu wechseln oder doppelt tippen, um die Musik anzuhalten und Anrufe zu tätigen. Die Größe der Kopfhörer und das flache Design sollten die Gesten auf den Surface-Ohrstöpseln angenehmer machen, aber der Stil wird nicht jedermanns Geschmack sein.

Die Kopfhörer haben ein großes, flaches Design. / © Microsoft

Die PowerPoint-Integration der Surface Headphones 2 ist auch hier mit an Bord und scheint viel besser zu den True-Wireless-Kopfhörern zu passen als die größeren Over-Ear-Kopfhörer. Die ganztägige Akkulaufzeit wird hier über das mitgelieferte kabellose Ladegehäuse unterstützt. Ihr erhalten acht Stunden mit einer einzigen Ladung und zusätzliche Aufladungen durch das Ladecase. Eine aktive Geräuschunterdrückung ist bei den Surface-Kopfhörern nicht vorhanden. Die Surface Earbuds kosten 219,99 Euro.

