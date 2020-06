MicroLED: Apple investiert kräftig in neue Display-Technologie

Apple investiert in eine neue Display-Fabrik, um dort Bildschirme herzustellen – für iPhones, MacBooks, iPads, Apple Watch und vielleicht auch andere Produkte, die wir heute noch gar nicht kennen. Sitz dieser Fabrik ist dabei nicht in China, sondern in Taiwan. Für dieses Vorhaben hat sich Apple zwei Partner gesucht. Bis wir MicroLEDs in iPhones sehen, wird aber noch ordentlich Wasser die Spree runterfließen.

MicroLED ist sowas wie die Zukunft, wenn es um Display-Technologien geht. Im Grunde ähnelt MicroLED den sogenannten OLEDs. Sowohl bei MicroLED, als auch bei OLED-Panels sind die Subpixel kleine Leuchtdioden, die eigenständig leuchten. OLED-Displays bestehen aber aus einer organischen Kohlenstoffverbindung, während MicroLED komplett synthetisch ist. Farben und Kontraste sollen bei MicroLED und bei OLED relativ gleich sein. Der große Unterschied liegt aber vor allem in der Lebensdauer der Display-Panels. Da OLEDs organisches Material verwenden und so auch vor Zerfallsprozessen nicht geschützt sind, sollen Micro-LEDs deutlich länger haltbar sein beziehungsweise ihre Leuchtkraft erhalten.

Das Investment seitens von Apple soll bei etwa 330 Millionen Dollar liegen und an den LED-Spezialisten Epistar sowie den Panel-Produzenten AU Optronics gehen. Diese bauen dann für Apple die neue Fabrik auf.

MicroLED bisher noch nicht serienreif

Es könnte noch einiges an Zeit vergehen, bis die ersten MicroLED-Panels für Apple-Produkte in Serie vom Band laufen. Denn bisher ist es noch keinem Hersteller weltweit gelungen, MicroLEDs serienreif zu bekommen. Aktuell ist die Produktion noch sehr teuer, sodass sich die Herstellung in großen Stückzahlen noch nicht lohnt. 2018 haben wir auf der CES bereits ein beeindruckendes Konzept von Samsung gesehen: Der riesige Bildschirm "The Wall" war damals das Messe-Highlight und spiegelt die Flexibilität beim Produktdesign wider, die mLED mit sich bringt. Sagenhafte 146 Zoll maß das Muster-Beispiel für MicroLED mit UHD 2 (8K) und Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixeln – auf den Markt ist das TV-Monster nie gekommen. Vielmehr markierte Samsung sein Revier und zeigte den aktuellen Stand der Möglichkeiten anhand dieses Prototyps.

146 Zoll (Diagonale von 3,71 Metern) – das Foto gibt schlecht wieder, wie monströs dieser MicroLED-Fernseher auf der CES in Las Vegas rüberkam. / © Julia Froolyks

Marktbeobachter gehen davon aus, dass man erst ab dem Jahr 2024 mit großen Mengen an MicroLED-Displays rechnen kann. Es muss also noch einiges geforscht und entwickelt werden, bis wir etwaige Geräte in den Händen halten können. Entsprechend dürfte auch der Ort der neuen Fabrik gewählt sein: Sie soll direkt in einem Wissenschaftspark angesiedelt sein.