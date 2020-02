Macht-Missbrauch? Google, Apple und Co. im Fadenkreuz von US-Behörden

Neue Technologien überschwemmen den Markt und treiben so denn Wettbewerb voran. Da ist es nicht sonderlich unverständlich, dass große Unternehmen wie Amazon, Google oder Apple alles versuchen, um ganz vorne mitzuspielen. Wie sie das tun, ist jetzt allerdings ins Visier der US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) geraten.

Dass größere Konzerne oftmals kleinere Start-Up-Unternehmen schlucken, ist gang und gäbe. Im gewöhnlichen Fall sind die Unternehmen dazu verpflichtet, etwaige Übernahmen der Aufsichtsbehörde zu melden. Dies gilt allerdings nicht für alle: Werden kleinere Unternehmen aufgekauft, ist die Übernahme nicht meldepflichtig.

In einer Pressemitteilung von Dienstag gab der Vorsitzende der FTC, Joe Simons, bekannt, dass durch diese Einschränkung wohl mehrere geschäftliche Übernahmen unter dem Radar von Behörden. Zu der Annahme, dass eine große Anzahl an Übernahmen auf Grund der Geschäftsgrößen übersehen wurden, kam die Behörde laut Simons Aussage wohl durch eine Anhörung im Herbst. Befürchtet wird, dass die großen Unternehmen hierdurch ein Schlupfloch gefunden haben, um auf unfaire Weise den Wettbewerb kleiner zu halten. Nun müssen große Technologieunternehmen wie Amazon, Apple, Googles Mutterkonzern Alphabet und Co. Rechenschaft ablegen.

Wieso führt die FTC gerade jetzt solche Untersuchungen durch?

Dass die FTC gerade zu diesem Zeitpunkt auf weitere Untersuchungen der großen Technologieunternehmen drängt, kommt nicht von ungefähr. So haben Regulierungsbehörden in Europa und den USA bereits einige kartellrechtliche Untersuchungen gegen die großen Konzerne eingeleitet. Hierbei soll geprüft werden, ob der Wettbewerb durch die Unternehmen auf unfaire Weise beeinflusst wurde.

Der Direktor des Büros für politische Planung der FTC, Bilal Sayyed, gibt an, dass sich die FTC-Untersuchung speziell auf bisher getätigte Käufe konzentriere. So werde darauf geachtet, ob die Übernahmen dazu dienten, Wettbewerbsbedrohungen zu eliminieren, bevor diese zu groß werden, oder aber zur „Monopolisierung benachbarter Märkte“ geführt hätte.

Was fordert die FTC von den Technik-Riesen?

Für einen genauen Überblick hat die FTC nun also die bekannten Technologiegrößen, wie Alpahbet, Microsoft oder auch Amazon dazu aufgefordert, Informationen über frühere, bisher nicht gemeldete Übernahmen zu übergeben. Hierbei handelt es sich, um die Übernahmen der letzten zehn Jahre. Gegenüber Reportern gab Joe Simons an, dass es sich hierbei um „Hunderte“ Übernahmen handele.

Dabei möchte die FTC vor allem einen genaueren Einblick über die Produktabwicklung und Preisgestaltung nach der Übernahme eines Geschäftes, wie dessen Daten behandelt wurden und ob und inwieweit die übernommenen Vermögenswerte mit aufgenommen wurden.

In seiner Erklärung sagt Simons zu der Untersuchung:

"Diese Initiative wird es der Kommission ermöglichen, einen genaueren Blick auf die Übernahmen in diesem wichtigen Bereich zu werfen und ebenfalls zu bewerten, ob die Bundesbehörden angemessen über Transaktionen informiert werden, die den Wettbewerb schaden könnten. Dies wird uns dabei helfen, die Technologiemärkte, zum Nutzen der Verbraucher, weiterhin offen und wettbewerbsfähig zu halten“. Joe Simons (FTC-Vorsitzender)

FTC-Untersuchung: Was bedeutet das für die Unternehmen?

Im Grunde handelt sich die Initiative der FTC nicht um eine formelle Strafverfolgung. Laut Simons Aussagen zufolge sind aber bisher noch alle Entwicklungsmöglichkeiten offen und hängen von dem ab, was die Untersuchungen zu Tage fördern werden. So könnte es geschehen, dass die FTC Unternehmen dazu zwingen könnte, vergangene Übernahmen rückgängig zu machen oder bestehende Geschäftspraktiken grundlegend zu verändern.

Einen großen Spielraum lässt die FTC den Konzernen jedenfalls nicht. So ist Simons zufolge die Definition von Erwerb in dieser Untersuchung sehr weit gefasst: Hierzu zählen Wettbewerbsverbotsvereinbarungen, die Aneignung großer Datenmengen und Lizenzabkommen.