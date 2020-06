Macht Apple die Apple Card durch günstige Zinsen attraktiv?

In den Zeiten von Corona suchen Unternehmen und selbst Staaten händeringend nach Möglichkeiten, um die Nachfrage zu stimulieren. Apple setzt dabei laut eines Bloomberg-Berichts auf ihre, in Deutschland noch nicht erhältliche, Apple-Card und zinsfreie Ratenzahlung. Karteninhaber können so monatlich neue Apple-Hardware zinsfrei abstottern. Wann dieses Angebot genau startet, ist noch nicht klar. Es soll aber bereits in den nächsten Wochen losgehen.

Es gibt Angebot für iPads, Macs, Airpods, Apple TV und den Homepod

Käufer können über zwölf Monate den Kaufpreis für iPads, Macs, iPad-Tastaturen und das teure Mac-XDR-Display finanzieren, während AirPods, Apple TV und Homepod nur für sechs Monate finanziert werden können. Will man längere Zahlungsoptionen, fallen Zinsen an.

Apple stimuliert dabei nicht nur die Verkäufe ihrer Hardware, sondern will offenbar auch mehr Kunden für ihre Apple Card gewinnen. Nur darüber lässt sich die neue Finanzierungsoption beziehen. Die Apple Card gibt es seit März 2019, ist aber in Deutschland noch nicht erhältlich. Insoweit ist es fraglich, ob das Finanzierungsprogramm beim Start auch hierzulande verfügbar sein wird.

Wann kommt die Apple Card nach Deutschland?

Apple bringt die Apple Card zusammen mit Goldman Sachs auf den Markt. Diese schwärmten kürzlich noch davon, dass man bei einer Markteinführung einer Kreditkarte noch nie so erfolgreich gewesen sei. Trotzdem gibt es die Karte außerhalb des amerikanischen Kontinents noch nicht. Der Goldman Sachs-CEO sagte zwar, dass man eine internationale Expansion prüfe. Bisher sah es aber noch nicht danach aus, als würde Apple Card bald auch hier in Deutschland erhältlich sein.

Das im Jahr 2014 vorgestellte Apple Pay brauchte einige Jahre, bis es auch hier in Deutschland angeboten wurde. Allerdings hat sich seither viel getan. Die bargeldliebenden Deutschen setzen mehr und mehr auf kontaktloses Bezahlen. Die Corona-Krise beschleunigt dies noch weiter.

Deutschland bleibt für Apple ein wichtiger Absatzmarkt. Vielleicht spricht Tim Cook ja bei der Apple-Entwicklermesse WWDC Ende Juni auch über Apple Card & Co und verrät, ob Apple Card auch bald nach Europa kommen kann.