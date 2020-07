MacBook: Apple warnt vor dem Abdecken der Kamera

Auf einer Support-Seite warnt Apple davor, die Kamera in MacBooks mit einer Abdeckung zu versehen. Das Display könnte beschädigt werden und wichtige Sensoren nicht mehr funktionieren. Wer die Kamera doch abdecken will, kann aber zu einer einfachen Lösung greifen.

Man sieht sie nicht nur auf MacBooks, sondern auch immer wieder auf der Kamera von Laptops anderer Hersteller: Kleine Plastikabdeckungen für die Frontkamera, die bei Bedarf aufgeschoben werden können und den Nutzer vor unerwünschten Blicken schützen sollen. Apple schreibt auf einer neuen Support-Seite: überhaupt nicht nötig.

Kameraabdeckung darf höchstens 01, Millimeter dick sein

Die Kamera in MacBooks sei so konzipiert, dass sie nicht eingeschaltet werden kann, ohne auch die kleine grüne LED daneben zu aktivieren. Das US-amerikanische Unternehmen warnt sogar vor der Verwendung von Abdeckungen, da sie beim Zuklappen das Display beschädigen könnten. Der Abstand zwischen Display und Tastatur ist auf eine sehr geringe Toleranz abgestimmt, wie Apple schreibt. Alle Abdeckungen, die dicker sind als 0,1 Millimeter, sollen demnach nicht zur Abdeckung der Kamera verwendet werden.

Die geringe Toleranz zwischen Display und Tastatur erlaubt laut Apple keine praktischen Kameraabdeckungen. / © Apple

Papier und zugeschnittene Post-Its sollten also kein Problem darstellen, allerdings sorgen auch diese Abdeckungen dafür, dass wichtige Sensoren neben der Kamera, etwa die automatische Helligkeitsregelung und True Tone in neueren MacBooks, nicht mehr funktionieren. Nur wer aus wichtigen Gründen, etwa vorgeschrieben durch den Arbeitgeber, die Kamera in MacBooks abdecken muss, sollte zu dünnem Material greifen oder dickere Abdeckungen vor dem Schließen des Geräts stets entfernen.

Kontrollieren, welche Programme auf die Kamera im MacBook zugreifen

Wer sich trotz grüner LED unwohl fühlt, kann zudem in den Systemeinstellungen kontrollieren, welche Programme generell über den Zugriff auf die Kamera des MacBooks verfügen:

Oben rechts auf den Apfel klicken "Systemeinstellungen" auswählen Auf "Sicherheit" und "Datenschutz" klicken "Kamera" auswählen Neben den Apps befinden sich Schieberegler, mit denen der Zugriff entzogen werden kann

Klebt Ihr Eure Kamera in Laptops ab und nutzt ihr die Plastikabdeckungen oder einfaches Papier? Ich persönlich nutze buntes Klebeband, um die Kamera abzudecken. Der grünen LED vertraue ich irgendwie nicht.