Mit Vierfach-Kamera: LG stellt neue Mittelklasse-Handys vor

Eine schöne Abwechslung im aktuellen Samsung-Trubel: Die drei neuen Smartphones von LG bieten einige Features, die das Unternehmen zuerst in seinen High-End-Geräten verbaut hat. Das macht sie zu attraktiven Alternativen im Mittelklasse-Segment. Wie viele andere Hersteller, unter anderem Samsung mit seiner Galaxy-S20-Reihe, setzt LG bei seinen neuen Handys stark auf eine verbesserte Kameratechnologie.

So kommt jedes Smartphone der K-Serie mit einer rückseitigen Vierfachkamera, die aus einer hochauflösenden Hauptkamera, einem Weitwinkelobjektiv, einem Tiefensensor und einem Makro-Objektiv besteht – eine Premiere in der K-Serie. Das 48-Megapixel-Hauptobjektiv des Flaggschiffs K61 ist die höchstauflösende Kamera, die je in einem LG-Smartphone angeboten wurde. Aufgrund von 108-Megapixel-Sensoren, die jetzt bei Xiaomi und Samsung zu sehen sind, ist ein 48-Megapixel-Sensor im Flaggschiffbereich kein großes Ding mehr, aber im Mittelklasse-Segment mehr als attraktiv.

Die 32-Megapixel-Kamera im K51S übertrifft auch die Pixelzahl aller bisherigen LG-Handys. LG sagte in einer Pressemitteilung, dass die neue K-Serie "die ideale Kamera für jede Situation bietet. Das Einfangen der Magie des Moments war noch nie so einfach".

Das neue LG K51S für 2020. / © LG

Das teuerste Modell der Reihe, das K61, ist mit einem 6,5-Zoll 19,5:9 FHD+ FullVision Display ausgestattet, während das LG K51S ein etwas schmaleres 6,5-Zoll 20:9 HD+ FullVision Display besitzt. Beide verfügen über ein Display mit Punch Hole für die Selfie-Kamera. Das LG K41S wird mit einem 6,5-Zoll-FullVision-Display im Format 20:9 HD+ geliefert. Alle drei Telefone der Serie 2020 K sind mit dünneren Rahmen ausgestattet, die das "Full-Vision"-Erlebnis in die Mittelklasse bringen.

Zu den weiteren Merkmalen der Serie gehören ein 4.000-mAh-Akku, DTS:X 3D-Surround-Sound für ein realistisches 7.1-Erlebnis mit Kopfhörern und der MIL-STD-810G-Standard für die Haltbarkeit, was die Attraktivität der neuen K-Serie von LG für Verbraucher, die von ihren alten Smartphones aufrüsten wollen, ohne sich zu verschulden, sicherlich noch intensiviert.

"Die wichtigsten Wertversprechen der K-Serie von LG sind fortschrittliche Technologien und wettbewerbsfähige Preise", sagte Chang Ma, Senior Vice President der Produktstrategiegruppe bei der LG Electronics Mobile Communications Company. "Wir glauben, dass die K-Serie die wettbewerbsfähigsten Smartphones in ihrer Kategorie sein werden und Funktionen bietet, die die Verbraucher wirklich schätzen.

Die neue K-Serie von LG wird ab dem zweiten Quartal 2020 in den USA erhältlich sein, gefolgt von ausgewählten Schlüsselmärkten in Europa und Asien. Die Preise, der verbaute Prozessor sowie die Android-Version sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Dies ist die neue K41S für 2020 von LG. / © LG

LG K61, K51S, K41S technische Spezifikationen

LG K61

Chipsatz: 2,3 GHz-Octa-Core

Bildschirm: 6,5-Zoll 19,5:9 FHD+ Vollbild-Display

Speicher: 4 GB RAM / 64 oder 128 GB Speicher / microSD (bis zu 2 TB)

Kamera:

Rückseite: 48MP Standard / 8MP Super Wide / 2MP Makro / 5MP Tiefensensor

Vorderseite: 16MP Standard

Batterie: 4.000mAh

Größe: 164,5 x 77,5 x 8,4 mm

Netzwerk: LTE / 3G / 2G

Konnektivität: Wi-Fi-Dualband / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Typ-C

Farbe: Titan / Weiß / Blau

Andere: AI CAM / DTS:X 3D-Surround-Sound / Google-Assistent / Rückseitiger Fingerabdrucksensor / MIL-STD 810G-Konformität

LG K51S

Chipsatz: 2,3 GHz-Octa-Core

Bildschirm: 6,5-Zoll 20:9 HD+ FullVision-Bildschirm

Speicher: 3GB RAM / 64GB Speicher / microSD (bis zu 2TB)

Kamera:

Rückseite: 32MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Makro / 2MP Tiefensensor

Vorderseite: 13MP Standard

Batterie: 4.000mAh

Größe: 165,2 x 76,7 x 8,2 mm

Netzwerk: LTE / 3G / 2G

Konnektivität: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Typ-C

Farbe: Titan / Rosa / Blau

Andere: AI CAM / DTS:X 3D-Surround-Sound / Google-Assistent / Rückseitiger Fingerabdrucksensor / MIL-STD 810G-Konformität

LG K41S

Chipsatz: 2,0-GHz-Octa-Core

Bildschirm: 6,5-Zoll 20:9 HD+ FullVision-Bildschirm

Speicher: 3GB RAM / 32GB Speicher / microSD (bis zu 2TB)

Kamera:

Rückseite: 13MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Makro / 2MP Tiefensensor

Vorderseite: 8MP Standard

Batterie: 4.000mAh

Größe: 165,7 x 76,4 x 8,2 mm

Netzwerk: LTE / 3G / 2G

Konnektivität: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Typ-C

Farbe: Titan / Schwarz / Weiß

Andere: AI CAM / DTS: X 3D-Surround-Sound / Google-Assistent / Rückseitiger Fingerabdrucksensor / MIL-STD 810G-Konformität

Was haltet Ihr von den neuen LG-Smartphones der K-Serie? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.