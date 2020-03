Die hilfreichsten Lern-Apps für iOS und Android

"Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir", so lautet eine dieser überstrapazierten Lebensweisheiten. Bei dem Fächer-Haufen an Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch und vielleicht noch Latein ist es aber für jeden schwer, sich alles zu behalten. Lernhilfe-Apps können hier unterstützen. Einige von ihnen stellen wir Euch vor.

Mit der Mathe-App Mathematik Üben könnt Ihr mathematischen Lernstoff von der ersten bis zur achten Klasse trainieren. Dabei gibt Euch die App die Möglichkeit, eigene Lernpläne zu erstellen und zeigt Euch an, wie weit Ihr diese am Tag bereits umgesetzt habt. Auswählen könnt Ihr aus Bereichen wie "Variable Gleichungen" oder "Geometrische Figuren" (für Schulbeginner).

Neben einem integrierten Taschenrechner kommt als zusätzliches Plus, dass Ihr für die App keine Internetverbindung benötigt. So könnt Ihr von überall aus üben – Schüler sowie Erwachsene, die sich mal wieder an mathematischen Aufgaben versuchen wollen.

Eckdaten im Überblick:

Aktualisiert am: 22. März 2020

Aktuelle Version: Abhängig vom Gerät

Größe: Abhängig vom Gerät

Android-Version: Abhängig vom Gerät

iOS-Version: 10.0 oder höher

Preis: 1,09 Euro bis 64,99 Euro pro In-App-Kauf

Wörter-Wust: Die Deutsch-Apps

Wie zitiert man eigentlich richtig und was muss man bei einer Gedichtanalyse beachten? Gedichte, Konjugationen, Quellenangaben; all das wuselt durch unsere deutsche Sprache. Kein Wunder, wenn einem da der Kopf platzt. Einige Deutsch-Apps bieten gute Funktionen, damit Ihr oder Eure Kinder heil durch den deutschen Wörter-Wald kommen.

DeutschWiki

Die Deutsch-App DeutschWiki richtet sich an Schüler (ab der fünften Klasse), die Deutsch als Fremdsprache haben, sowie an Muttersprachler, die in der Grammatik-Welt ab und zu taumeln. So gibt Euch die App zu verschiedenen Themenbereichen – wie beispielsweise zur wörtlichen Rede – nähere Erklärungen und Beispielsätze zum besseren Verständnis. Praktischerweise enthält die App ein Glossar in A-bis-Z-Sortierung, über das Ihr schnell den benötigten Begriff ausfindig machen könnt.

Die Deutsch-App gleicht einem Nachschlagewerk zu Zeitformen, Wortarten, Rechtschreibung und mehr. Auf diese Weise habt Ihr schnell das passende Nachschlagewerk in der Hand, wenn sich Euch beim Üben eine Frage stellt.

Die DeutschWiki-App unterstützt Euch beim Lernen mit praktischen Erklärungen. / © LAKdev

Eckdaten im Überblick:

Aktualisiert am: 20. Dezember 2019

Aktuelle Version: 3.2.1

Größe: 4,0 MB

Android-Version: 4.0.3 oder höher

iOS-Version: 9.3 oder höher

Preis: 0,69 Euro bis 4,99 Euro pro In-App-Kauf

Deutsche Rechtschreibung

"Dass" mit einem oder zwei "s"? Wie war das gleich nochmal? Die deutsche Rechtschreibung ist nicht für jeden ein Kinderspiel. Wer sich selbst einmal wieder testen oder für den nächsten Test vorbereiten möchte, der kann zur Deutsch-App Deutsche Rechtschreibung greifen. Diese fragt neben ähnlich klingenden Wörtern ebenfalls Dinge wie Groß- und Kleinschreibung oder lange und kurze Selbstlaute ab.

Das Schöne dabei ist, dass Ihr bei dieser App eine Statistik nutzen und mit dieser schnell Eure Problemfelder entdecken könnt. Die zusätzliche Option, eigene Lernpläne zu erstellen, begünstigt zusätzlich das individuelle Lernen.

Aus den Lernbereichen stellt Ihr Euren persönlichen Lehrplan zusammen. / © Eductify

Eckdaten im Überblick:

Aktualisiert am: 28. Oktober 2019

Aktuelle Version: 1.1.1

Größe: 8,2 MB

Android-Version: 4.1 oder höher

iOS-Version: 11.2 oder höher

Preis: 1,29 Euro bis 19,95 Euro pro In-App-Kauf

Verloren in der Übersetzung: Die Fremdsprachen-Apps

Fremde Sprachen sind etwas Schönes, wenn nur nicht die nervigen Vokabeln und die anstrengende Grammatik wären. Zur Lernunterstützung bei "he, she, it – das S muss mit" oder dem französischen "Arthur est un perroquet" hat der PONS-Verlag einige Apps im Angebot. Eine davon stellen wir Euch hier vor.

PONS Vokabeltrainer

Die Fremdsprachen-App PONS Vokabeltrainer dient Euch, wie der Name bereits andeutet, zum Online-Vokabellernen, wo immer Ihr möchtet. Anmelden könnt Ihr Euch auch hier direkt auf der PONS-Website. Praktischerweise nimmt der Vokabeltrainer alle Wörter auf, die Ihr in PONS' eigenem (und zum Glück kostenlosen) Online-Wörterbuch sucht. So könnt Ihr selbst festlegen, welche Vokabeln Ihr wirklich braucht und üben möchtet.

Für die Vokabelübungen bietet Euch diese App zwei Möglichkeiten, zu trainieren. So könnt Ihr den Lernkartenmodus nutzen, in dem Ihr die Vokabeln der Lektion selbst lernt und überprüft. Daneben steht Euch ein Fünf-Punkte-Lernsystem zur Verfügung. Dieses fragt die Vokabeln ab, wobei die Anforderungen von Stufe zu Stufe weiter steigen.

Falls Ihr neben den Fremdsprachen in der Schule weitere Sprachen lernen möchtet, habt Ihr Glück. Der PONS Vokabeltrainer ist ebenfalls für Sprachen wie Russisch, Türkisch, Spanisch oder Japanisch ausgelegt.