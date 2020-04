Und der beste Bluetooth-Audio-Codec ist …

Die 3,5-mm-Klinke stirbt aus. Bluetooth- und True-Wireless- Ohrhörer übernehmen den Markt. Wenn drahtloses Audio dominieren sollen, drängt sich die Frage nach der Übertragungsqualität auf. Etliche Bluetooth-Audio-Codecs machen große Versprechen. Doch was steckt hinter den technische Spezifikation von aptX, LDAC und Co.? Welcher ist der beste Audio-Codec für Bluetooth? Das erfahrt Ihr hier.

Bluetooth-Audio-Codecs spielen eine große Rolle bei Audioqualität und Latenz von drahtlosen Kopfhörern und vor allem True-Wireless-Headsets. Zusätzlichen wirken sie sich auf die Akkulaufzeit des Smartphones aus. Unterschiedliche Bitraten und Kompressionsverfahren bestimmen, wie viel Musik am Ende in Eurem Ohr noch ankommt. Die verfügbaren Codecs unterschieden sich nicht nur Tonqualität und Latenz, sondern auch in Verbindung-Stabilität sowie bequemer Handhabung: Wie schnell verbinden sich die Kopfhörer wieder mit dem Handy, nachdem ich sich sie einschalte? Gehen wir also ein mal die gängigen Bluetooth-Audio-Codecs einzeln durch.

aptX

Der Bluetooth-Audio-Codec aptX beruht auf einer Entwicklung in den 1980er-Jahren. Nach einer Übernahme durch private Unternehmen wurde der Codec weiterentwickelt, um per Bluetooth Audio-Übertragungen in CD-Qualität zu ermöglichen. Für die drahtlose Übertragung dieser Datenmenge greift aptX auf eine latenzarme Komprimierung zurück. Der aptX-Codec unterstützt 16-Bit/48-kHz-Linear Pulse-Code-Modulation-(LPCM) -Audiodaten mit bis zu 352 kbps; zählt also zu den verlustbehafteten Formaten. Dennoch gilt aptX als der am weitesten verbreitete Bluetooth-Codec im Consumer-Bereich, der von den meisten Android-Smartphones unterstützt wird.

aptX HD

Die HD-Endung hat Euch sicher schon einen hilfreichen Tipp geliefert. Und ja es stimmt, aptX HD ist eine Art High-Definition-Version von aptX. Der Codec AptX HD gehört Qualcomm, weshalb es nicht weiter verwunderlich ist, dass Ihr wahrscheinlich gerade bei vielen der teureren Android-Smartphones mit Snapdragon-SoCs finden werdet, die ebenfalls aptX HD in ihrem Gesamtpaket haben. Dieser Bluetooth-Audio-Codec unterstützt hochauflösende Audioübertragungen bei 24 Bit/48 kHz mit einer maximalen Übertragungsrate von 576 kbps. Zusammengefasst bedeutet das, dass Ihr hier eine bessere Audioqualität bekommt als bei einer CD. Im Vergleich zum kleinen Bruder aptX ist das Signal-Rausch-Verhältnis bei aptX HD ebenfalls viel besser, sodass Ihr mehr Details aus der Musik raushören könnt. So hört Ihr auch leisere Instrumente, die selbst bei Audio in CD-Qualität gerne mal ineinander verschwimmen können.

Die Cambridge Audio Melomania 1 unterstützen aptx HD. / © AndroidPIT

Für aptX HD könnt Ihr leider nicht jedes Gerät nutzen. Tatsächlich könnt Ihr die Musik nur dann genießen, wenn aptX HD sowohl von Eurem Eingabegerät (z.B Smartphone oder Media Player), als auch von Eurem Ausgabegerät (etwa ein Paar Bluetooth-Kopfhörer) unterstützt wird. Zu den Smartphones, die mit aptX HD kompatibel sind, gehören beispielsweise das OnePlus 8 und 8 Pro, das Google Pixel 3a und das Huawei P30 und P30 Pro. Auf der Liste der aptX HD fähigen Kopfhörer findet Ihr vor allem die großen Namen der Over-Ear-ANCs, wie etwa die Sony WH-1000MX3 und Bowers & Wilkins PX Produkte, sowie einige weitere audiophile True-Wireless-Ohrhörer wie die Cambridge Audio Melomania 1.

Abschließend sollte hier ebenfalls das aptx LL, für „low latency“ erwähnt werden. Eine weitere Qualcomm-Technologie (aptx LL), die entwickelt wurde, um die End-zu-End-Geschwindigkeit der Audioübertragung auf bis zu 40 ms zu erhöhen. Aptx LL findet man häufig in Headsets für Spiele und in Audiogeräten für die Lippensynchronisation.

SBC

Die Subband–Codierung (kurz: SBC) ist der grundlegende Standard-Audio-Codec. Er stellt den niedrigsten Standard dar, mit dem Ihr Euch wirklich zufrieden geben solltet. Ein wirkliches Verkaufsargument für Smartphones oder Kopfhörer ist eine SBC-Unterstützung auf dem Markt nicht. Die meisten Geräte werden diesen Audio-Codec aber als eine Art Grundvoraussetzung unterstützen. Der Codec ist verpflichtend für alle A2DP-fähigen Geräte (Advanced Audio Distribution Profile), auch wenn seine Übertragungsrate bei maximal 320 kbps liegt.

AAC

Advanced Audio Coding (kurz: AAC) ist genau das, was Ihr bekommt, wenn Ihr Euch ein Apple iPhone kauft. Nett zu wissen: Es ist ebenfalls das Standardkompressionsformat für die kostenlose Version von YouTube. AAC erreicht vielmehr eine MP3- statt einer CD-Klangqualität und die Übertragungsrate ist auf 250 kbps begrenzt. AAC hat zudem den Nachteil, dass es leistungshungrig ist. Es senkt also die Akkulaufzeit von Smartphones und Bluetooth-Kopfhörern. Neben iPhones unterstützen Premium-Marken-Kopfhörer wie die Bose Noise Cancelling 700 AAC.

Das Duell AAC vs. aptX HD ist Teil der iPhone-vs-Android-Debatte. Ich selbst habe mit aptX bessere Erfahrungen gemacht sowohl im Bezug auf Tonqualität als auch auf Zuverlässigkeit.

Die Bose Noise Cancelling 700 unterstützen den AAC-Bluetooth-Audio-Codec. / © AndroidPIT

LDAC

LDAC ist der proprietäre Audio-Codec von Sony. Ein echtes Highlight ist hier die variable Bitrate von bis zu 990 kbps. Leider ist LDAC nicht wirklich weit verbreitet. Anfangs mussten wir LDAC erst manuell in den Entwicklereinstellungen aktivieren; immer vorausgesetzt natürlich, dass das Gerät auch LDAC unterstützt. Läuft der Codec aber, dann könnt Ihr mit LDAC in der gleichen Zeit die dreifache Menge an Daten übertragen wie mit SBC oder aptX.

Seit Android 8 Oreo ist LDAC Teil des Android Open Source Project (AOSP), ergo nicht mehr Sony-exklusiv. So unterstützen andere Android-Smartphones wie das LG V40 ThinQ oder das Samsung Galaxy S9+ LDAC.

Das Samsung Galaxy S9+ unterstützt LDAC. / © AndroidPIT von Irina Efremova

LHDC

Der Low latency and High-Definition audio Codec (LHDC) ist das Ergebnis einer dualen Entwicklung durch die Hi-Res-Wireless Audio (HWA) Union und Savitech. LHDC erlaubt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 900 kbps und eine Abtastrate von bis zu 96 kHz. Die Latenz ist bei LHDC ebenfalls niedriger und übertrifft hier sogar das beeindruckende aptx LL. Eine Version mit noch geringerer Latenz – genannt LLAC – ist übrigens bei Gamern sehr beliebt. Das erste Gerät mit LLAC war das Huawei P30 Pro.

Das Huawei P30 Pro war das erste Smartphone mit LLAC. / © AndroidPIT

LHDC wird mit Android 10 ebenfalls Teil des AOSP, ist dann also auf allen neueren Android-Smartphones erhältlich. Das erste kompatible Smartphone war das Huawei Mate 10 aus dem Jahr 2017.

Low Complexity Communication Codec (LC3)

Der brandneue LC3 ist zwar noch nicht wirklich verfügbar, wird jedoch zunehmend relevanter. Der neue Codec stammt direkt von der Bluetooth Special Interest Group (SIG), die ihn als den bisher fehlenden Audio-Teil der Low-Energiy-Sparte (Bluetooth LE, oder BLE schon gehört?) behandelt. Dieser soll einen Kompromiss aus Audioqualität und Stromverbrauch finden.

Technisch gibt es noch wenige ausgereifte Details zu LC3, soll wird in der Pressemitteilung deutlich, dass er SBC als Standard-Bluetooth-Codec ablösen soll. Finale Spezifikationen von LC3 und damit von BLE-Audio sollen noch in der ersten Jahreshälfte 2020 veröffentlicht werden.

Welcher ist der beste Bluetooth-Audio-Codec?

Wie bei allem anderen auch, so ist auch die Qualität von Audio und Musik im Allgemeinen sehr subjektiv. Jeder von uns möchte gerne hochauflösende Audio und niedrige Latenzzeiten, für beides müssen aber Kompromisse eingegangen werden und dazu gehören auch der Stromverbrauch und die Stabilität der Verbindung. Die Wahrheit ist, dass es auf die persönlichen Vorlieben ankommt.

Qualcomms aptX HD Codec ist sowas wie ein Industriestandard für HD-Audio auf Android geworden. Fragt Ihr aber nur einen einzigen Apple-Fan, dann wird der Euch sagen, dass AAC ebenso gut sei.

Letztendlich sollte man nicht vergessen, dass für eine erfolgreiche Codec-Nutzung nicht nur die Audio-Quelle, sondern ebenfalls der Kopfhörer denselben Codec unterstützen muss. Bei der Auswahl der richtigen Produkte wird man eher zum Match-Maker, der Paare finden muss, die möglichst viele der gefragten Bluetooth-Audio-Codecs-Unterstützungen anbieten. Wenn Ihr Euer Smartphone, ebenso wie ich, mit mehreren Bluetooth-Audiogeräten, wie beispielsweise Kopfhörerpaaren und drahtlosen Lautsprechern nutzt, dann geht es nicht mehr darum das eine perfekte Paar zu finden. Vielmehr wird es dann zu Eurer Aufgabe, die Parität zwischen all Euren Geräten herzustellen.

