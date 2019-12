Spät dran? Tipps für Last-Minute-Geschenke zu Weihnachten!

Geschenkgutscheine von Amazon: Freie Auswahl

Amazon ist wohl das größte digitale Kaufhaus für die meisten von uns. Egal ob Zahnstocher, Bett oder Fernseher, ihr findet in den virtuellen Regalen so ziemlich alles, was ihr mal eben braucht. Und wenn ihr nicht weiter wisst oder eben spät dran seid, dann würde ich sagen: Nehmt einen Geschenkgutschein bei Amazon.

Die Vorteile sind schnell aufgezählt. Erstens ist ein Gutschein besser, als einfach nur einen Umschlag mit ein paar Scheinen zu überreichen (außer es sind paar mehr Scheine und ihr seid Big Spender) und zweitens könnt ihr immer noch so tun, als ob ihr kreativ ward. Ist die Zeit knapp, könnt ihr den Geschenkgutschein als digitale Variante nehmen und per zum Beispiel E-Mail verschicken. Ihr könnt entweder klassische Gutscheine mit Guthaben für den Google Play Store oder Apples App Store nehmen oder ihr entscheidet euch für einen Blanko-Amazon-Gutschein. Den Amazon-Gutschein passt ihr ein bisschen individuell an (z.B. mit eigenem Foto) und tragt Absender und Empfänger ein und Amazon kümmert sich um den Versand per SMS, E-Mail, Link. Es gibt den Gutscheine auch zum Ausdrucken und als Lieferung in einer Geschenkbox Die Beträge sind beim Amazon-Geschenkgutschein übrigens variabel. Ihr seht, so 0815 muss es nicht rüberkommen, wenn ihr ein bisschen Zeit investiert.

Amazon - manche mögen es, andere nicht, aber bestellen tun wir doch fast alle. / © AndroidPIT, Shutterstock

Geschenkgutscheine von Audible: Was aufs Ohr

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne da so einige, deren Mama pausenlos Bücher liest oder ihrem Hörbuch lauscht, das von CD kommt. Vielleicht ist da ein Geschenkgutschein von Audible was passendes. Was der Empfänger dann noch braucht: Einen Audible-Account (kann man neu erstellen) und ein kompatibles Endgerät, zum Beispiel ein Android-Smartphone oder iPhone mit der Audible-App. Das monatliche Guthaben aus dem Gutschein wird dann für ein Hörbuch verwenden. Nehmt ihr einen 3-Monate-Gutschein für 30 Euro, kann der Empfänger des Geschenks also drei Hörbücher dafür bekommen. Das Geschenk-Abo wird im Anschluss beendet und die geladenen Hörbücher bleiben in der App verfügbar.

Geschenkgutscheine für fast jeden Geschmack / © AndroidPIT

Gutscheine für Google, Technik und Mode bei PayPal

PayPal bietet ähnlich wie Amazon auch digitale Gutscheine an. Ihr könnt hier ebenfalls Guthaben kaufen für den Google Play Store - gerade sinnvoll für alle, die ihren Eltern das Kaufen von Apps ermöglichen wollen, wenn diese noch keine Zahlungsmöglichkeit im Play Store hinterlegt haben. Was aber vielleicht noch praktischer ist, dass ihr auch Gutscheine bekommt, die der Beschenkte dann für Technikkäufe bei Cyberport, Gravis, MediaMarkt, Sennheiser oder Saturn verwenden kann und falls es Klamotten sein sollen, gibt es eine Kooperation mit H&M, Esprit, TK Maxx und anderen. Weitere Infos findet ihr bei PayPal und achtet darauf, dass ihr bei digitalem Gutschein-Versand die E-Mail-Adresse korrekt eintippt, sonst ist das Gejammere hinterher groß!

Guthaben für Apps, Spiele und mehr / © AndroidPIT

Apple Store Geschenkkarten

Wenn deine Freundin oder dein Freund ständig mit ihrem iPhone zugange sind, er oder sie gerne Filme fürs Apple TV im iTunes Store kauft... Dann bietet euch Apple direkt auf seiner Webseite digitale Gutscheine zum Versand per E-Mail an, gebt einfach den Wunschbetrag (10 bis 500 Euro), eure eigene und die E-Mail-Adresse des Empfängers ein (immer hübsch die Schreibweise prüfen!) dazu eine herzlichst allerliebste Nachricht und laut Apple ist das digitale Geschenk innerhalb von vier Stunden angekommen. Also wenn ihr es direkt von Apple braucht und kaufen wollt, geht auf die offizielle Webseite.

Für Fans des angebissenen Apfels / © AndroidPIT

Netflix verschenken

Falls du jemanden kennst, der tatsächlich im Jahr 2019 noch nicht Netflix guckt... dann fix diesen jemand doch mal ganz geschmeidig an mit einem Gutschein fürs Streaming-Paradies. Jeder sollte schließlich die 80er-Jahre-Serie Stranger Things gesehen haben oder eine der anderen zahlreichen Eigenproduktionen des ehemaligen DVD-Verleihers aus den USA. Und weil nicht jeder bei Amazon einkaufen will, kooperiert Netflix bei uns auch noch mit Startselect, auf deren Webseite findet ihr neben Gutscheinen für Netflix auch digitales Guthaben für Spiele, Spotify und mehr. Bezahlt wird zum Beispiel per PayPal oder Kreditkarte. Leider bekommt ihr nur einen Code ohne viel Schnickschnack, als Geschenk natürlich nicht sooooo prall kreativ...

Wenn der Beschenkte sich einen neuen Account erstellt und den Gutscheincode für Netflix eigegeben hat, kann er so lange streamen, wie das Guthaben reicht, eine Verlängerung findet nur dann satt, wenn der Nutzer Zahlungsmöglichkeiten hinterlegt, also eine ziemlich sichere Sache.

80er-Jahre-Feeling gefällig? Schau dir Stranger Things auf Netflix an! / © AndroidPIT

Falls ihr noch gute Tipps habt, die ihr teilen wollt, dann schreibt sie in die Kommentare, Heiligabend is coming!