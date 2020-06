Kostenlose Apps für Android und iOS: Das gibt's heute gratis

Ihr kennt das Spiel: Wir durchwühlen das Internet und die App Stores nach coolen Apps, die Ihr kurzfristig gratis bekommt, und Ihr kommentiert fleißig, was Ihr davon haltet und was nicht mehr kostenlos ist. Also – los geht's!

In den vergangenen zwei Wochen habe ich während meines Urlaubs vor allem die Arbeit an dieser Artikel-Reihe vermisst. Denn ich bin selbst immer auf der Jagd nach nützlichen kostenlosen Apps und recherchiere hier als Sparfuchs sehr gerne, was es momentan so gibt (Entsprechend voll ist mein iPhone-Speicher ...)

Tatsächlich habe ich in dieser letzten Juni-Woche einige interessante kostenlose Apps für Android und iOS ausfindig gemacht, die Ihr mal ausprobieren solltet. Es folgt ein bunter Mix aus Games und Produktivität.

Kostenlose Apps für Android

Games

Samsara Room (Gratis statt 1,99 Euro): Genau mein Ding! Wir müssen in diesem Point-and-Click-Adventure einen geheimnisvollen Raum untersuchen und Rätsel lösen. Diverse Grusel-Gestalten tauchen auch hier und da auf.

Dribble (Gratis statt 2,09 Euro): Beim Anblick des Game-Designs haben sich meine Augen zwar in Sekundenschnelle entzündet, aber spaßig sieht das Gameplay trotzdem aus. Wir müssen hier als Ball diverse Hindernisse überwinden.

Mental Hospital V (Gratis statt 1,99 Euro): Werde ich auf keinen Fall spielen! Ich erfülle zwar (leider) die USK-18-Empfehlung, aber First Person Survival Horror bekam mir schon zu Silent-Hill-Zeiten auf der PlayStation 2 nicht so gut. Wenn Ihr es ausprobiert, könnt Ihr gerne berichten.

Legend of the Cartoon (Gratis statt 2,59 Euro): Sieht ganz niedlich aus. Ein klassisches RPG samt Helden und Raids.

Nimian Legends: BrightRidge (Gratis statt 3,89 Euro): Die Grafik erinnert mich direkt an Skyrim oder Breath of the Wild. Für den Preis erhalten wir wohl kein vergleichbares Erlebnis, aber hey – "Open World" RPG Fantasy für lau.