Kostenlose Apps: Diese Anwendungen gibt's jetzt gratis

Kostenlose Apps für Android

Spiele

Idle Train Station Tycoon: Money Clicker Inc. ( 1,79 Euro ): In diesem kurzweiligen Spiel baut Ihr Bahnhöfe auf und aus. Ich habe es angetestet und komme zum Schluss, dass es ein klassisches "Zeitspiel" ist, also Ihr erbaut Objekte, die mehr oder weniger schnell fertig werden. Mit Ingame-Währung und In-App-Käufen kann man das beschleunigen, muss man aber nicht.

Ruby Square ( 0,89 Euro ): Ein logisches Rätselspiel, namentlich und inhaltlich an den Rubik's Cube angelehnt. Nichts für mich, aber vielleicht für die Puzzle-Freunde da draußen.

Produktivitätsapps

QR & Barcode Scanner Pro ( 2,29 Euro ): Wer immer noch keinen QR-Scanner oder Barcode-Scanner auf dem Smartphone besitzt, kann jetzt zuschlagen. Die App sichert zudem alle gescannten Codes in einem Verlauf, eine Taschenlampe für schlechte Lichtverhältnisse ist integriert.

RAL Farben Wandfarben-App ( 4,99 Euro ): Mit der App erhaltet Ihr NCS-Farbkarten, RAL-Farbpaletten und Pantone-Farbfächer. So könnt Ihr vor Renovierungen austesten, wie die Farbe im Raum wirkt und welche Farben gut zusammenpassen.

Total Media Player Pro ( 4,99 Euro ): Ein Videoplayer mit vielseitigen Funktionen. Ihr habt einen Equalizer, mit dem Ihr den Ton von Videos anpassen könnt. Zudem verfügt der Media Player über eine Aufnahmefunktion.

Heimtraining Gym Pro ( 1,79 Euro ): Fitness-App mit geführten Trainingseinheiten per Videoanimationen. Ihr könnt ganze Trainingspläne erstellen und Euren Fortschritt in der App verfolgen.

Kostenlose Apps für iOS

Spiele

Spiral Episode ( 4,49 Euro ): In Spiral Episode erwartet Euch eine 3D-Welt mit jeder Menge Action. Das RPG spielt in der Zukunft und sieht entsprechend futuristisch aus.

Cubes: Brain Teaser ( 0,99 Euro ): Das Spiel eignet sich hervorragend zum Zeitvertreib und kommt gänzlich ohne In-App-Käufe aus. Cubes ist ein einfaches Puzzle-Spiel, bei dem Ihr mit Würfeln Muster vervollständigen müsst.