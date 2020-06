Kopfhörer-Revolution: Diese In-Ears reinigen sich selbst

Es ist ein Tabu-Thema, seien wir ehrlich! Da können die Öhrchen noch so sauber sein, und doch sehen viele In-Ear-Kopfhörer nach dem Tragen manchmal, naja … Tabu-Thema halt. LG ist momentan in Revolutionslaune und präsentiert neben einem neuen Smartphone-Design auch neue True-Wireless-Kopfhörer, deren Case über eine Reinigungsfunktion verfügt.

Früher in der Schule hat es mir nichts ausgemacht, mir mit meiner besten Freundin auf dem Pausenhof die ollen Discman-Kopfhörer zu teilen. Doch die schmerzfreie Kindheit ist vorbei, und ich würde heute niemals fremde Kopfhörer in meinen Gehörgang einführen. Ob sich das durch die Innovation von LG ändert, weiß ich nicht, aber auch für den eigenen Gebrauch klingt das neue Feature der LG Tone Free vielversprechend.

Die neuen True-Wireless-Kopfhörer verfügen über ein Aufladecase, das die kleinen Stöpsel dank ultraviolettem Licht (UV) von Bakterien und Keimen befreien soll – so wie diverse Handyduschen arbeiten, die Ihr im Netz kaufen könnt. Somit reinigen sich die Kopfhörer im Case während des Aufladens von selbst und das hypoallergene Silikongel, aus dem die Aufsätze bestehen, wird regelmäßig gesäubert.

LG betont in der offiziellen Ankündigung die Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen Meridian Audio. Demnach kommt in den beiden neuen LG-Modellen HBS-FN4 und HBS-FN6 Meridians HPS-Technologie (Headphone Spatial Processing) zum Einsatz, die das Klangerlebnis zielgerichteter direkt in den Gehörgang geben soll. Das muss sich unser Audio-Experte David auf jeden Fall in einem Test näher anhören.

Die neuen LG Tone Free in Schwarz. / © LG

Die zwei Modelle sind baugleich. Nur die HBS-FN6 verfügen über das selbstreinigende "UVnano"-Aufladecase. Beide Ladeschalen laden die In-Ears dreimal voll auf und bieten so neben den sechs Stunden der Kopfhörer noch mal 18 Stunden Power für Musikwiedergabe oder Telefonate.

LG Tone Free auf einen Blick

Maße Kopfhörer: 1,6 x 3,3 x 2,5 Zentimeter

Maße Aufladeschale: 5,5 x 5,5 x 2,8 Zentimeter

Akku: Kopfhörer: 55 mAh pro Stöpsel / Ladecase: 390 mAh

Schnellladen: Eine Stunde Wiedergabe durch 5-minütiges Aufladen

Akkulaufzeit: Gesprächszeit bis 5 Stunden / Wiedergabezeit bis 6 Stunden (Kopfhörer) plus 18 Stunden (Ladecase)

Konnektivität: Bluetooth 5.0

Bluetooth Audio Codec: SBC / AAC

Lautsprecher: 2 Layered Dynamic

Mikrofone: Ja

Kompatibilität: Android / iOS

Im Juli will LG die beiden neuen True-Wireless-Kopfhörer auf den Markt bringen. Ein Preis steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht fest. (Update: Die Kopfhörer werden 149 Euro kosten) Beide Modelle kommen in den Farben Schwarz oder Weiß. Beim Kauf des neuen LG Velvet, das David bereits für Euch getestet hat, sollen die Kopfhörer im Rahmen einer Aktion gratis beigelegt werden.

Der Innovationsmut von LG im Smartphone- und Kopfhörerbereich gefällt mir momentan sehr gut, Euch auch?