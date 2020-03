Gaming-Debatte: Können wir mal bitte aufhören, zu pauschalisieren?

Es gibt so Dinge und Ereignisse, über die müssen wir nicht diskutieren. Das Amokattentate wie der von Halle und Epidemien wie Corona schlichtweg schlimm sind, gehören dazu. Wie wir allerdings damit umgehen öffnet ein weites Feld. Auf einem kleinen Quadratmeter davon will ich mich in dieser Woche mit Euch austoben.

Ich betrete hier mit Sicherheit sehr dünnes Eis, das ist mir bewusst. Aber ähnlich wie Eric gestern noch mal intensiv auf das Thema "Mieten statt kaufen von Hardware" eingegangen ist, möchte auch ich heute auf einen Artikel einer Kollegin eingehen: Um genau zu sein auf Julias Artikel zum Seuchenspiel Plague Inc. Denn als sie mir erzählte, dass in China Plague Inc. verboten wurde – muss ich gestehen – dass mich das verwirrt hat. Nicht nur weil solche Maßnahmen gefühlt immer in die gleiche Kerbe schlagen. Vielmehr zeigt es aber eine Diskussions-Kultur die mich langsam wirklich wütend macht. Und dabei geht es nicht nur um die "Gaming"-Debatte bei Epidemien, wie Julia es in Ihrem Artikel anhand Plague Inc. anreißt. Sondern die allgemeine Debatte um Spiele in Krisenzeiten und wie wir diese führen.

Erfurt, Emsdetten, Winnenden: Drei Städte, drei schreckliche Tragödien – ohne Frage. Und Fakt ist: Es gibt kaum Tragödien, die nicht eine Debatte über Gaming entfesseln. Noch 2015 schrieb der Spiegel, dass sich sechs Jahre nach den oben genannten drei Amokläufen, die "Killerspiel-Debatte" größtenteils aufgelöst habe. Ich will gar nicht, dass sie sich auflöst – was ich will ist ein neuer Blickwinkel, den wir immer noch nicht gefunden haben.

Wieso kommen wir eigentlich nicht von dem Gedanken des bösen "Gaming" los?

"Der Begriff "Killerspiel" – der von jeher eine negative Konnotation hat – wird offenbar tatsächlich nur noch selten verwendet“, so der Spiegel in seinem Artikel von 2015 über die Killerspiel-Debatte. Weiter wird in dem Artikel herausgearbeitet, dass niemand mehr ein "Killerspiel-Verbot" fordere. Das eine Diskussion abflacht und bestimmte Begrifflichkeiten nicht mehr (oder kaum noch) genutzt werden, heißt aber leider noch lange nicht, dass wir uns auch von unserem klischeehaften Denken befreit haben.

Wie eingefahren wir Menschen (Politiker und Journalisten nicht ausgenommen) oft sein können, zeigt sich beispielhaft am Terroranschlag in Halle. Nur einige Tage nach der Tat trat Innenminister Seehofer ans Mikrofon und sprach darüber, dass man die Gamerszene intensiver im Auge behalten müsste. Und wie das so ist, wenn erst einmal jemand die Debatte losgetreten hat, springen gerne auch Journalisten auf das Thema auf. So auch die "Welt" in ihrem eigenen Meinungsartikel, bei dem es schwer ist ihn nur als unglücklich formuliert zu beschreiben.

Ich fand beim Lesen des Artikels einige schwierige Aussagen. Fangen wir damit an, dass der Artikel damit einsteigt nicht mehr den Begriff "Netzgemeinde" zu nutzen, da dies suggeriere es handle sich um einen "echten Zusammenschluss bewusster Menschen". Aber genau das ist doch der Punkt. Spiele wie WoW, LoL oder von mir aus auch Star Stable sind Zusammenschlüsse aus Menschen. Menschen die sich unterhalten, diskutieren und miteinander interagieren. Und Menschen, die sich durchaus bewusst sind, was sie tun. Natürlich gibt es auch im Internet und solchen Spieleplattformen Trolle und durchaus schlimmeres, aber sind wir einmal ehrlich – in welcher Gemeinschaft gibt es die denn bitte nicht?

Ich will hier kein Pamphlet auf den Artikel halten, in Kürze also: Der Artikel geht darauf ein, dass Seehofer ja nur gesagt hat, "dass Amokläufer und Massenmörder oft auch Computerspieler seien“ und dabei gar nicht alle Spieler gemeint hat. Beispielsweise nicht jene, die (laut Artikel) "Unser rosa Ponyhof“ spielt. Und genau diese Aussage zeigt doch, wie weit weg wir noch von einer richtigen Auseinandersetzung mit "Gaming“ sind. Wenn wir per se annehmen wollen, dass alle Spieler, die Shooter spielen, ein großes Potential zur Gewalt haben, dann können wir ebenso gut sagen, dass alle Menschen, die sich gerne Horror-Filme ansehen, irgendwann anfangen die nachzuspielen. Oder um es noch etwas krasser zu formulieren. Nur weil jemand in einem Boxclub ist, sollte man nicht davon ausgehen, dass er auf der Straße dem nächstbesten die Frontzähne neu tapeziert.

Natürlich reagierten "Gamer“ auf diese Aussagen. So auch Rezo in seinem Meinungsartikel. Hier verwies er darauf, dass Gamer bereits zugaben, dass einige Plattformen mit Rechtsextremismus zu tun haben. Und nochmal, Probleme mit diesem Thema haben wir in jedem gesellschaftlichen Zusammenschluss. Was ich an Rezos Artikel interessant fand war, dass er klar sagt eine "Gamerszene“, so wie sich das einige wünschen würden, gibt es nun mal nicht. Es gibt "Gamer“, dazu zählen aber eine Menge Menschen. Von Shooter-Begeisterten, bis hin zu "Candy Crush“-Zockern (deutsche Viedeospieler zu knapp 58 Prozent über und zu 42 Prozent unter 30). Da ist es leicht, dass sich die Terme "Naziterrorist“ und "Videospieler“ tangieren.

Weiter verweist er aber auch darauf, dass es zwar durchaus Kriegssimulationen gibt, die meisten "Gamer“ aber viel mehr unrealistische Shooter spielen. Einfach, um Spaß zu haben. Wie eben der Box-Liebhaber. Was uns jetzt noch bleibt ist die Aussage, dass "Games“ wie Shooter (oder auch Plaque Inc.) die Grenzen zur Realität verwischen. Hierzu verweist Rezo sehr schön darauf, dass die deutsche Bundeswehr selbst diese Verwischung vornimmt, indem sie sich beispielsweise bei der Gamescom präsentierte und Gamern anbot, in einem Panzer zu sitzen. Und auch die U.S. Army stellt Games zum Zocken zur Verfügung. Also lassen wir die Kirche mal im Dorf.

Wollen wir wirklich nicht sehen, dass Spiele so viel mehr sind als Zocken?

Es gibt Problem in unserer Gesellschaft, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Nicht nur im Netz und auf Spieleplattformen, sondern ganz grundsätzlich. Spiele sind folglich nicht das Urböse und sie gleich zu verbannen, wie es beispielsweise China bei Plague Inc. getan hat, ist in einigen Umständen auch ein Schritt in die falsche Richtung.

Dass Actionspiele beispielsweise den Lernerfolg erhöhen können, zeigten Psychologen unter anderem in einer Studie von 2014 (heise). Hier erkannte ein Forscherteam aus Amerika, dass Probanden, die Actionspiele zockten, beispielsweise Muster schneller erkannten als jene Probanden, die selbst nicht spielten. Dabei verbesserten sich die Spieler von Mal zu Mal mehr und zeigte den Forschern, dass durch das Spielen die Lern-Fähigkeit verbessert wird. Und dabei bleibt es eben auch nicht einfach.

Multiplayergames (und ja, selbst Shooter) fordern Spieler in unterschiedliche Weise heraus. Strategien erstellen, um die Ecke denken und Lösungen für bestimmte Probleme zu finden sind nur ein paar der Fähigkeiten, die wir fördern wenn wir zocken. Ein besonderes Plus von Gamern ist nämlich der Kommunikationsaustausch und die Gruppenorganisation. Und auf dieses sogenannte "Schwarmdenken“, das beispielsweise beim Bekämpfen eines Endbosses eingesetzt wird, greifen auch Forscher nur zu gerne zurück.

Anfang dieses Monats kam die Nachricht raus, dass sich Wissenschaftler durch ein Spiel neue Lösungsansätze gegen den Coronavirus erhoffen. Das Projekt "Fold It" soll es schon seit einigen Jahren geben und darauf aufbauen, durch Spieler neue Blickwinkel zu bekommen. Hierzu schreibt Golem:

"Spieler gelten immer wieder als zuverlässige Hilfe für die Erledigung komplexer Aufgaben. Es gibt regelmäßige Versuche, ihre Schwarmintelligenz bei der Suche nach Planeten, Leben im All oder eben Medikamenten einzusetzen.“

Spiele helfen uns in vielerlei Hinsicht dabei, uns mit neuen Gedanken auseinander zusetzen und über unseren Tellerrand hinaus zublicken. Wie beschränkt würde unsere Welt werden, wenn wir auf diesen Lern-Vorteil verzichten würden?

Was wir brauchen, ist eine neue Diskussionsbasis bei Spielen

Also sind Shooter und Games total geil? Die Frage an sich ist schon falsch gestellt und zeigt bereits das Problem in dem wir uns befinden. Ebenso wie Kampfsport kann man auch Games nicht so undifferenziert betrachten. Ja, es gibt Spiele in denen Viren die Welt auslöschen und man als Soldat andere Menschen ermordet. Das heißt aber nicht, dass jeder Spieler sich gleich eine Waffe nimmt oder in seinem Heimlabor Viren züchtet. Auf der anderen Seite sollten sich Mitspieler sowie Betreiber gleichermaßen darum kümmern, was auf den Plattformen geschieht. So wie in jeder Gemeinschaft ist eben auch hier die "Bevölkerung“ gefragt.

Gleichzeitig können wir eine Menge von Spielen lernen und uns weiterentwickeln. In welcher Weise wir uns entwickeln, hängt aber auch hier von uns ab. Natürlich können wir (wie oben gezeigt) Forschungen durch Spieler vorantreiben. Gleichzeitig können sich einige Zocker natürlich auch hier rechtsextrem aufstellen lassen. Wie ein Spiel genutzt wird, hängt also nicht per se vom Spiel, sondern vom einzelnen Spieler ab. Genauso wie auch der Ausgang einer Wahl von einzelnen Individuen abhängen kann.

Wollen wir also wirklich eine "Gaming-Debatte“ führen und welche Spiele zu erhalten sind, müssen wir weggehen von dem Denken an "das Spiel“ als Engel oder Teufel. Wenden wir uns doch lieber den einzelnen Personen zu, die zocken und versuchen zu verstehen, welche Möglichkeiten mit Spielen gegeben werden.

Im Hinblick auf Plague Inc. müssen wir jene Risikogruppen im Blick behalten, die von Corona wirklich betroffen sind. Es zu relativieren mit Aussagen wie "Das ist ja nur ein Spiel“ ist hier keine Option, weil es die Angst derjenigen vollständig untergräbt. Zu sagen "Das Spiel ist in dieser Zeit makaber und sollte am besten von der Erde getilgt werden“ ist auf der anderen Seite sehr überspitzt. Denn das Spiel selbst tut ja nichts und vielleicht gibt es einigen Spielern sogar eine Idee, wie man mit der Epidemie besser umgehen kann.

Wieso hören wir nicht also einfach damit auf, wie einige Politiker, Journalisten und andere Menschen, nur über eine Sache zu reden. Stattdessen könnten wir es doch den "Gamern" einfach einmal gleichtun und für ein Problem über unseren Tellerrand blicken. Dann könnten wir auch damit anfangen, endlich miteinander ein Problem zu besprechen und nicht übereinander hinweg.